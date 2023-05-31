Какой же Пеп скромный.

На церемонии вручения премии LMA Awards легенда «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон объявил о том, что лучшим тренером сезона стал Пеп Гвардиола. «Вполне заслуживает», − добавил Ферги.

LMA Awards проходит ежегодно и это награда, которую присуждает Ассоциация менеджеров лиги. За нее голосуют коллеги-профессиональные менеджеры, то есть, за Гвардиолу голосовали (или не голосовали) от Клоппа и Эмери до Дайча и Лэмпарда.

Главный тренер «Сити» также держал речь после получения награды, сказав, что ее заслуживает не только он, но и все тренеры, которые проделали в этом сезоне потрясающую работу: Микель Артета, Эдди Хау, Унаи Эмери, Гари О'Нил, Марку Силва и многие другие, кого испанец не назвал.

Комментарии под этим видео были очень разнообразными:

💭 Теперь у Гвардиолы столько же наград «Лучший тренер сезона», как и у Дэвида Мойеса.

💭 Ферги не постарел ни на день. И это несмотря на то, что несколько лет назад оказался в больнице.

💭 Эта награда присуждается только за АПЛ? Если да, то я не думаю, что он должен был получить ее. Но в конце концов, эти награды не имеют никакого значения, так что кому какое дело.

💭 Клоппу в следующем сезоне придется поднапрячься, чтобы не дать Пепу оторваться слишком далеко.