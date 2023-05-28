Дебютный сезон Эрлинга Холанда в Англии складывается очень удачно. Норвежец мощно стартовал хет-триками, а затем продолжил сумасшедший темп лучшего бомабрдира.

Эрлинг не только взял «Золотую бутсу», но и обновил рекорд АПЛ по голам за сезон (космические 36). Холанд также помог клубу добраться до финала ЛЧ, но и это не все его успехи в этом сезоне. В понедельник 22-летний норвежец поделился новым достижением – на него подписался отец»

«Спасибо за подписку! Очень ценю это, приятель».

Эрлинг даже опубликовал фотографию с реакцией папы на его сторис.