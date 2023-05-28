«Очень ценю это, приятель». Похоже, Холанд добился главного успеха в этом сезоне – на него подписался папа. Выложил и реакцию отца
Дебютный сезон Эрлинга Холанда в Англии складывается очень удачно. Норвежец мощно стартовал хет-триками, а затем продолжил сумасшедший темп лучшего бомабрдира.
Эрлинг не только взял «Золотую бутсу», но и обновил рекорд АПЛ по голам за сезон (космические 36). Холанд также помог клубу добраться до финала ЛЧ, но и это не все его успехи в этом сезоне. В понедельник 22-летний норвежец поделился новым достижением – на него подписался отец»
«Спасибо за подписку! Очень ценю это, приятель».
Эрлинг даже опубликовал фотографию с реакцией папы на его сторис.
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