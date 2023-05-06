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😯😯😯 Неожиданный выбор. Дэвид Мойес назвал имя сильнейшего английского полузащитника

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что Деклан Райс - лучший английский полузащитник.

После победы над «Манчестер Юнайтед» шотландец сказал: «Райс, вероятно, сильнейший английский полузащитник. Именно поэтому Деклан будет очень дорогим, если кто-то решит его приобрести».

Мойес: «Райс стоит 100 миллионов. И это со скидкой» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

Напомним, что «Ливерпуль» связывают с тремя потенциальными футболистами - Беллингемом, Райсом и Маунтом.

Кого бы вы хотели увидеть?

6 комментариев

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Dr. Dre_123
Да вчера против мю, убедился что Райс действительно крут 10/10, а на Беллингема ещё посмотрим когда перейдет в другую лигу
+3
0
+3
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Liverpool_YNWA
Почему это? Нам нужен такой опорник
Он стоит не меньше 100 миллионов, а может и больше. Отказываться от Беллингема, чтобы взять Райса? Не, не думаю
+1
0
+1
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Vitalijus Bilevicius
отвечая на вопрос, не Деклана, это точно
0
0
0
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Великолепный Пеп
Ливерпуль реалистично связывают максимум с Маунтом, с Джудом все ясно, за Райса не дадут сколько просят
0
0
0
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Liverpool_YNWA
Ответ Vitalijus Bilevicius
отвечая на вопрос, не Деклана, это точно
Почему это? Нам нужен такой опорник
0
0
0
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