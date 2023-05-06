Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что Деклан Райс - лучший английский полузащитник.

После победы над «Манчестер Юнайтед» шотландец сказал: «Райс, вероятно, сильнейший английский полузащитник. Именно поэтому Деклан будет очень дорогим, если кто-то решит его приобрести».

Напомним, что «Ливерпуль» связывают с тремя потенциальными футболистами - Беллингемом, Райсом и Маунтом.

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