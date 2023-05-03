17 комментариев

Он, наверняка, и сам себе это говорил уже не раз!

Многие обратили внимание, что после недавнего матча «Челси» и «Арсенала» («канониры» легко выиграли 3:1), несколько игроков «пушкарей» подходили к Михаилу Мудрику и что-то долгов говорили, прикрыв рот кулаком.

Среди них был, конечно же, партнер по сборной Украины Александр Зинченко и защитник Габриэл – именно слова последнего удалось расшифровать болельщикам. Это оказалось возможным, поскольку бразилец иногда убирал кулак, продолжая речь.

«Мы говорили тебе выбрать «Арсенал»! Мы говорили тебе, бро! И посмотри на себя сейчас! Мы говорили тебе выбрать «Арсенал»! Мы говорили тебе! Ты не слушал».

За точность ручаться сложно, но мимика жесты Габриэля очень похожи на произношение именно этих слов. Не говоря уже об их актуальности!