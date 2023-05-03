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«Мы говорили тебе!» Похоже, болельщикам удалось расшифровать, что говорили игроки «Арсенала» Мудрику после матча с «Челси«😱

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Он, наверняка, и сам себе это говорил уже не раз!

Многие обратили внимание, что после недавнего матча «Челси» и «Арсенала» («канониры» легко выиграли 3:1), несколько игроков «пушкарей» подходили к Михаилу Мудрику и что-то долгов говорили, прикрыв рот кулаком.

Среди них был, конечно же, партнер по сборной Украины Александр Зинченко и защитник Габриэл – именно слова последнего удалось расшифровать болельщикам. Это оказалось возможным, поскольку бразилец иногда убирал кулак, продолжая речь.

«Мы говорили тебе выбрать «Арсенал»! Мы говорили тебе, бро! И посмотри на себя сейчас! Мы говорили тебе выбрать «Арсенал»! Мы говорили тебе! Ты не слушал».

 

За точность ручаться сложно, но мимика жесты Габриэля очень похожи на произношение именно этих слов. Не говоря уже об их актуальности!

17 комментариев

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MarcoAsensio
Они радоваться должны, что их пронесло и такой "сильный" игрок перешёл к конкурентам
+40
-7
+33
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Sergey Tikhomirov
зачем они это делают!? без этого не было бы Троссарда (фейспалм)
+23
-1
+22
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feelthedroom@mail.ru
Ответ MarcoAsensio
Они радоваться должны, что их пронесло и такой "сильный" игрок перешёл к конкурентам
При все хейте Мудрика, мне кажется что в нужной среде он заиграет.
+20
0
+20
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dedyshka1994
Ответ MarcoAsensio
Они радоваться должны, что их пронесло и такой "сильный" игрок перешёл к конкурентам
мудрик не плох индивидуально, но не настолько,чтобы тащить мертвых на себе
+16
-1
+15
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Gooner-88
Нужно быть дурачком что бы поверить в такой бред
+6
-1
+5
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Aleksandr Khachoyan
Ответ TravenS
Зато чувак сейчас сидит с отличной зп и длинным контрактом) а, зная Арсенал, можно предположить, что в следующем сезоне они и в топ-4 не попадут)
Память рыбы не мешает жить? Я бы сказал, зная Челси, без Абрамовича, они еще не скоро заиграют. Им бы хотя бы в ТОП10 закрепиться. Какие гордые а, 20 лет в футбол играли и забыли что до этого 100+ лет ничего особенного не выигрывали.
+7
-4
+3
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Igor Ivanov
Шок-контент! Футболисты тоже люди и тоже могут разговаривать друг с другом!
+1
0
+1
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Андрей Ворошилов
Ну да, за 20 лет у арсенала 1 чемпионат и 3 кубка Англии
+5
-4
+1
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Алмаз Сыдыков
Выиграйте АПЛ, потом говорите сколько хотите, а так толку что либо говорить ему, у вас пока 0 кубков как и у него
+7
-7
0
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TravenS
Зато чувак сейчас сидит с отличной зп и длинным контрактом) а, зная Арсенал, можно предположить, что в следующем сезоне они и в топ-4 не попадут)
+8
-8
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Анатолий Лузин
Мудрика надо сдать в аренду... Глядишь там себя покажет
0
0
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Ноно Гомес
Возможно прикалывались....)
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RunXX
Мудрика чмырят и свои и чужие )
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Rovshen Garabayev
Следующий года Челси чемпион будет
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Chazy Chaz
Ответ Алмаз Сыдыков
Выиграйте АПЛ, потом говорите сколько хотите, а так толку что либо говорить ему, у вас пока 0 кубков как и у него
Да челси его продаст за 40 через год, так что наслаждайтесь))
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