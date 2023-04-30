10 комментариев

Карма или нет - решать вам.

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сравнял счет в концовке матча «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», когда до финального свистка оставалось чуть больше трех минут.

Бразилец, который раньше выступал за «Эвертон», отпраздновал гол жестом, намекающим на то, что «Энфилд» должен замолчать. Ришарлисон на эмоциях даже снял футболку, не испугавшись желтой карточки.

Очевидно, что бразилец хотел подразнить громких болельщиков «Ливерпуля», но дальше все сложилось не в его пользу.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота воспользовался ошибкой Лукаса Моуры и вырвал победу для мерсисайдцев, сделав счет 4:3.

Эмоции Ришарлисона сложно описать словами, но можете попробовать в комментариях.