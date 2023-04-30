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🤫🤫 Ришарлисон приказал «Энфилду» молчать, сравняв счет в дополнительное время. Но через минуту Диогу Жота заставил бразильца сгореть со стыда 😳😳

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Карма или нет - решать вам.

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сравнял счет в концовке матча «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», когда до финального свистка оставалось чуть больше трех минут.

Бразилец, который раньше выступал за «Эвертон», отпраздновал гол жестом, намекающим на то, что «Энфилд» должен замолчать. Ришарлисон на эмоциях даже снял футболку, не испугавшись желтой карточки.

Очевидно, что бразилец хотел подразнить громких болельщиков «Ливерпуля», но дальше все сложилось не в его пользу.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота воспользовался ошибкой Лукаса Моуры и вырвал победу для мерсисайдцев, сделав счет 4:3.

Эмоции Ришарлисона сложно описать словами, но можете попробовать в комментариях.

10 комментариев

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vladimir.kostrichko
Это было мега-приятно....Позорный футболист )))))Он играя за Эвертон очень часто подло поступал,вот теперь и опять получил по щам.
+14
-2
+12
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Grishgeorgov
Спасибо за скриншоты. Я потом посмотрел видео, все оказалось как я себе и представлял по вашим скринам
+9
0
+9
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udiekemen
Неловкая ситуация
+5
0
+5
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van
Ришарлисон 🤡 тот еще
+4
-1
+3
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Арман Мартиросян
Ждите беды, когда Ришарлисон празднует голым торсом))
0
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Serega Fart
Похоже автобус с трудом уедет из Ливерпуля
0
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Александр Высочкин
Энфилд не кто не заставит замолчать YOU’LL NEVER WALK ALONE
0
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