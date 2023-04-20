15 комментариев

Хотя этому есть простое объяснение.

Команда Фрэнка Лэмпарда во вторник уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

«Челси» проиграл четыре игры подряд во всех турнирах впервые за 30 лет. Четырехматчевая серия случилась после назначения Лэмпарда на пост временного главного тренера «Челси».

Болельщиков «синих» возмутило поведение некоторых игроков клуба – в частности, Жоау Феликс после матча над чем-то смеялся вместе с Винисиусом.

А Ковачич что-то с улыбкой обсуждал с Модричем.

Просто идиллия.

Но на самом деле в случае с хорватами есть простое объяснение: Модрич – крестный отец ребенка Ковачича.

Так что странно было бы ожидать от них другой реакции на встречу.