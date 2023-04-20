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Фанаты «Челси» в ярости из-за поведения игроков: после вылета из ЛЧ они веселились и шутили с футболистами «Реала»🤬🤬🤬

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Матео Ковачич Матео Ковачич
Футбол Футбол

Хотя этому есть простое объяснение.

Команда Фрэнка Лэмпарда во вторник уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

«Челси» проиграл четыре игры подряд во всех турнирах впервые за 30 лет. Четырехматчевая серия случилась после назначения Лэмпарда на пост временного главного тренера «Челси».

Болельщиков «синих» возмутило поведение некоторых игроков клуба – в частности, Жоау Феликс после матча над чем-то смеялся вместе с Винисиусом.

А Ковачич что-то с улыбкой обсуждал с Модричем.

Просто идиллия.

Но на самом деле в случае с хорватами есть простое объяснение: Модрич – крестный отец ребенка Ковачича.

Так что странно было бы ожидать от них другой реакции на встречу.

15 комментариев

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Пылесос Керхер
"Феликс играет вместе с Винисиусом в сборной Бразилии"
Что за бред здесь написан?
+40
0
+40
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Дмитрий Герцен
Феликс - игрок сборной Португалии
+31
0
+31
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ВадимВ
Ответ Дмитрий Герцен
Феликс - игрок сборной Португалии
А в Бразилии разговаривают по португальски, поэтому они в одной сборной и играют.
+21
0
+21
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Ноно Гомес
Феликс шта?))
+5
0
+5
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Yslam
АХАХАХАХААХ Феликс бразилец?
+5
0
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BARCA_10
Ответ ВадимВ
А в Бразилии разговаривают по португальски, поэтому они в одной сборной и играют.
Жирков бы поспорил
+6
-2
+4
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Мирзоанис Якубов
А что они должны, вести себя как Мане и Сане друг с другом? Если детки с сосиской вместо мозгов кидаются 0вн0м в комментах, это не значит, что все так должны поступать
+3
0
+3
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ValmontZ
очевидно они сидят перед сдачей анализа на допинг, чебы не потрындеть
+3
0
+3
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Brigande
Ну понять болельщиков Челси можно . Два года назад , после тяжелого вылета в полуфинале , абсолютно без шансов , Азар точно так же угарал с игроками Челси и тогда в Мадриде от этих футажей бомбануло , другое дело , что есть жизнь и после свистка , и игрокам можно иметь вполне приятельские отношения .
+2
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+2
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SergioKov
В фифа наверно Феликс играет в одной сборной с Венисиусом))))
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Ноно Гомес
Феликса вернуть, так как 14 дней не прошло) летом придёт Нкунку, нам нужен Форвард чистый и топовый
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Michael_the_creator
Проблемы Челси напоминают проблемы МЮ после ухода Ферги.
Нет лидера в раздевалке и на тренерском мостике.
Некому повести за собой в бой, некому дать pizды за нытьё.

Просто вату катают из матча в матч.
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alirahmatov01@gmail.com
Азар тоже смеялся с игроками Челси, после победы над Реалом
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AKM 88
Игроки Челси должны были за стадион отвести игроков Реала и толпа на толпу помохаться... С заточками, ножами, травматами и розочками.
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Анастасия Полеева
А что в этом всем такого ужасного??
Они что, должны после матча друг другу морды бить?
Это на поле они соперники, а за его пределами они могут быть и друзьями
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