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😳😳😳 «Холанд великолепен, но я не хотел бы видеть его в «Арсенале». Иан Райт считает, что норвежец может разрушить командное равновесие

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Иан Райт
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Футбол Футбол

Бывает и такое.

Экс-нападающий сборной Англии Иан Райт считает, что сейчас у «Арсенала» есть «так много разных способов навредить команде», что наличие Эрлинга Холанда могло бы не усилить клуб, а ослабить.

«Движение мяча сзади... Томас Парти... Эдегор... Сака... Троссард... Мартинелли... Габриэль... так много разных способов навредить команде.

Ian Wright won't accept Haaland at Arsenal for one reason - not money

Я понимаю, что вы хотите одного сильного бомбардира, но мне кажется, что лучше иметь возможность распределять голы, это гораздо выгоднее.

Конечно, вы смотрите на Эрлинга Холанда. Он великолепный. Удивительно, как он это делает, я желаю ему удачи. Но хотел бы я, чтобы голы забивал кто-то один? Не уверен. Это может испортить установившееся равновесие», - заявил Райт.

Согласны?

6 комментариев

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зейтри
Только усилит, потому что не выключается после двух голов
+1
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antifa rise up
Эрлинг потенциально усилит вообще любой клуб, на его уровне играет человека 3 в мире максимум прямо сейчас 😂
+1
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garap83@ukr.net
В этом сезоне проваливают компанию, практически все топы в АПЛ и судить,пока что,очень рано.Посмотрим на него в следующем сезоне,да и в завершении этого много интересного будет
+1
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+1
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Black heart
Ответ antifa rise up
Эрлинг потенциально усилит вообще любой клуб, на его уровне играет человека 3 в мире максимум прямо сейчас 😂
Бензема, кто еще один? Мбаппе чего сдулся. Месси тож.
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antifa rise up
Ответ Black heart
Бензема, кто еще один? Мбаппе чего сдулся. Месси тож.
А что сравнение игроков идет на дистанции в 2 недели?
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