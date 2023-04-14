Бывает и такое.

Экс-нападающий сборной Англии Иан Райт считает, что сейчас у «Арсенала» есть «так много разных способов навредить команде», что наличие Эрлинга Холанда могло бы не усилить клуб, а ослабить.

«Движение мяча сзади... Томас Парти... Эдегор... Сака... Троссард... Мартинелли... Габриэль... так много разных способов навредить команде.

Я понимаю, что вы хотите одного сильного бомбардира, но мне кажется, что лучше иметь возможность распределять голы, это гораздо выгоднее.

Конечно, вы смотрите на Эрлинга Холанда. Он великолепный. Удивительно, как он это делает, я желаю ему удачи. Но хотел бы я, чтобы голы забивал кто-то один? Не уверен. Это может испортить установившееся равновесие», - заявил Райт.

Согласны?