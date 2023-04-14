10 комментариев

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Алексис Мак Аллистер точно покинет «Брайтон» этим летом. Три клуба АПЛ вскоре начнут с ним переговоры

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Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Фабрицио Романо
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Инсайды от Фабрицио Романо.

По словам главного эксперта по трансферам в мире футбола, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены в скором времени провести переговоры с полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером.

Аргентинец стал ключевым игроком команды с тех пор, как перешел из «Архентинос Хуниорс» в 2019 году, — он забил 18 голов в 102 матчах Премьер-лиги. На чемпионате мира он укрепил свой статус, сыграв важную роль в победе Аргентины в Катаре.

Теперь Мак Аллистер явно готов к новому вызову. Фабрицио Романо написал в своих соцсетях, что футболист точно покинет «Брайтон» после окончания сезона.

«Я так понимаю, что Алексис Мак Аллистер и его команда считают, что летний переход гарантирован на 100 процентов. Ожидается ранний трансфер. Алексис будет делать все возможное для «Брайтона» до июня. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вскоре начнут переговоры с окружением игрока».

В своем видео на YouTube Романо поделился дополнительными подробностями:

«По моей информации, три клуба проинформированы о ситуации с Мак Аллистером: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я понимаю, что для «Челси» сейчас это не приоритет. Они знают условия сделки, но на данный момент у них другие приоритеты.

Для «Манчестер Юнайтед» это один из вариантов в списке, но это зависит от продажи клуба и от того, сколько они смогут инвестировать в нового полузащитника.

У «Ливерпуля» очень скоро свяжется с окружением Мак Аллистера, чтобы представить свой проект. Он игрок, который находится в списке «Ливерпуля». Такова ситуация.

Насколько я понимаю, Мак Аллистер на 100% покинет «Брайтон» летом. Игрок очень ясно дал это понять, и это уже обсуждалось с «Брайтоном». Он уйдет из «Брайтона» летом, и, как я знаю, это произойдет очень рано. Мак Аллистер хочет переехать как можно раньше, в самом начале трансферного окна».

«Брайтон» отчаянно хочет сохранить аргентинского полузащитника и на следующий сезон, но, судя по словам Романо, шансов у них нет. И это логично, что футболист хочет попробовать свои силы в топ-клубе.

На данный момент команда Роберто Де Дзерби занимает 7-е место в Премьер-лиге, отставая от первой четверки на 7 очков.

В воскресенье им предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, а в среду они вернутся к АПЛ матчем против «Ноттингем Форест».

10 комментариев

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alim_liver_kz
Учитывая его работоспособность Клопповский игрок. Явно игрок в старт. Даже на раскачку времени не нужно будет
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Чёрный тюльпан
Ответ munchen_fest
а в МЮ где его размещать будут на поле? Вместо Эриксена получается?
Будто Эриксену гарантировано место в составе, особенно с учётом его проблем с сердцем и выносливостью, которой он особо не отличается.
+7
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Данил Кулинский
Брайтон это английская версия Аякса
+3
0
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CyberUnited
Ответ alim_liver_kz
Учитывая его работоспособность Клопповский игрок. Явно игрок в старт. Даже на раскачку времени не нужно будет
Если ливерпуль закончит ниже брайтона, сомневаюсь, что он захочет перейти туда, отказавшись от лч
+7
-4
+3
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Lord Baium
Ответ CyberUnited
Если ливерпуль закончит ниже брайтона, сомневаюсь, что он захочет перейти туда, отказавшись от лч
В МЮ без ЛЧ и особых амбиций на кубки шли более именитые игроки, когда у них даже не было сильного тренера. Идут в клуб и к тренеру. В Ливерпуле есть и сильный клуб, и топовый тренер. А этот сезон останется, как горький осадок с аномальным количеством травм и спада игроков.
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forward1988
В Ливерпуле бы зашел идеально, но с большой долей вероятности в след сезоне лч маловероятна для них
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munchen_fest
а в МЮ где его размещать будут на поле? Вместо Эриксена получается?
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Expada
Его и Кайседо можно взять вместо Мактоминея и Фреда
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