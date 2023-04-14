10 комментариев

Инсайды от Фабрицио Романо.

По словам главного эксперта по трансферам в мире футбола, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены в скором времени провести переговоры с полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером.

Аргентинец стал ключевым игроком команды с тех пор, как перешел из «Архентинос Хуниорс» в 2019 году, — он забил 18 голов в 102 матчах Премьер-лиги. На чемпионате мира он укрепил свой статус, сыграв важную роль в победе Аргентины в Катаре.

Теперь Мак Аллистер явно готов к новому вызову. Фабрицио Романо написал в своих соцсетях, что футболист точно покинет «Брайтон» после окончания сезона.

«Я так понимаю, что Алексис Мак Аллистер и его команда считают, что летний переход гарантирован на 100 процентов. Ожидается ранний трансфер. Алексис будет делать все возможное для «Брайтона» до июня. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вскоре начнут переговоры с окружением игрока».

В своем видео на YouTube Романо поделился дополнительными подробностями:

«По моей информации, три клуба проинформированы о ситуации с Мак Аллистером: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я понимаю, что для «Челси» сейчас это не приоритет. Они знают условия сделки, но на данный момент у них другие приоритеты.

Для «Манчестер Юнайтед» это один из вариантов в списке, но это зависит от продажи клуба и от того, сколько они смогут инвестировать в нового полузащитника.

У «Ливерпуля» очень скоро свяжется с окружением Мак Аллистера, чтобы представить свой проект. Он игрок, который находится в списке «Ливерпуля». Такова ситуация.

Насколько я понимаю, Мак Аллистер на 100% покинет «Брайтон» летом. Игрок очень ясно дал это понять, и это уже обсуждалось с «Брайтоном». Он уйдет из «Брайтона» летом, и, как я знаю, это произойдет очень рано. Мак Аллистер хочет переехать как можно раньше, в самом начале трансферного окна».

«Брайтон» отчаянно хочет сохранить аргентинского полузащитника и на следующий сезон, но, судя по словам Романо, шансов у них нет. И это логично, что футболист хочет попробовать свои силы в топ-клубе.

На данный момент команда Роберто Де Дзерби занимает 7-е место в Премьер-лиге, отставая от первой четверки на 7 очков.

В воскресенье им предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, а в среду они вернутся к АПЛ матчем против «Ноттингем Форест».