При просмотре видео становится неловко 🫣

Поначалу владельцы «Рэксхема» Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни настолько не разбирались в некоторых футбольных правилах, что даже Дэвиду Бекхэму пришлось вмешаться.

Голливудские актеры приобрели валлийский клуб в феврале 2021 года, и за 2 года они стали героями города и преданными фанатами команды.

Но все же им потребовалось некоторое время, чтобы понять, как работает футбол. До покупки Рейнольдс и Макэлхенни никогда не увлекались этим видом спорта и даже не знали правил.

Из-за этого они попали в очень неловкую ситуацию в мае 2022 года. В тот день «Рэксхем» играл против «Бромли» на «Уэмбли» в финале трофея FA, и валлийскую команду приехали поддержать не только Рейнольдс и Макэлхенни, но и Уилл Феррелл с Дэвидом Бекхэмом.

«Бромли» вышел вперед во втором тайме (1:0), но Джейк Хайд на последних секундах был в шаге от того, чтобы спасти «Рексхэм». Он забил гол на 94-й минуте, и оба владельца, сходя с ума от восторга, начали скакать и обниматься в ложе.

Однако ассистент поднял флажок, и гол не был засчитан. Тем не менее, Рейнольдс и Макэлхенни, ничего не зная о правиле офсайда, продолжали праздновать под прицелом камер и смущенных соседей по трибунам.

«Кто-то должен объяснить голливудским актерам правило офсайда», — пошутил комментатор BT Sport.

Этим кем-то оказался один из величайших игроков Англии.

Рейнольдс и Макэлхенни вспомнили об этом неловком моменте на шоу Джимми Киммела и рассказали, чем же это все закончилось.

«Никто не понимает правила офсайда», — заявил Рейнольдс.

Макэлхенни добавил: «Никто, кроме одного человека, который был с нами в ложе — Бекхэма. Мы аплодировали и смотрели на Бекхэма, а он в какой-то момент просто покачал головой».

Интересно, разобрались ли они с правилами теперь, когда они управляют «Рэксхемом» уже более двух лет? 😅