Футбол меняет жизнь актера.

Владелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс может сменить роскошь Голливуда на спокойствие валлийской деревушки Марфорд, где он приобрел дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 2021 году актер купил команду, выступающую в пятом дивизионе Англии, вместе с Робом Макэлхенни, при этом они оба почти ничего не знали о футболе. Американские актеры быстро втянулись и стали регулярно посещать домашние игры на «Ипподром Граунд», привлекая к команде все больше внимания. Благодаря их стараниям о «Рексхэме», маленьком клубе из Уэльса, узнали миллионы людей по всему миру, а город и трибуны начали заполнять туристы.

И теперь Райан Рейнольдс, как сообщает Daily Mail, планирует переехать в Великобританию со своей женой Блейк Лайвли и их четырьмя детьми.

Новый дом Рейнольдса находится в пяти милях от Рексхэма в живописной деревне Марфорд с населением в 2500 человек. Марфорд настолько мал, что в нем есть всего два паба — Red Lion и Trevor Arms, — а также один крупный магазин.

Довольно удивительно, что в таком месте решили поселиться голливудские звезды, так что местные жители в полном восторге от такой перспективы. Двое из них поговорили с Daily Mail:

«Это фантастическая новость, что он выбрал Марфорд как место для жизни. То, сколько он и Роб вложили в Рексхэм, как в футбольный клуб, так и в местное сообщество, просто невероятно. Они были воплощением добра за последние два года. Я думаю, что они оба искренне любят клуб и город, и они, безусловно, отвечают им взаимностью.

Райан немного похож на своего персонажа в «Дэдпуле», очень невозмутимый. Мне это нравится. Он не относится к себе слишком серьезно, и болельщики соперников критиковали его за то, что он купил «Рексхэм», но он никогда не раздражается и не злится. Он справляется со всем этим с юмором — и это лучший способ».

Уэйн Джонс, владелец паба Wrexham The Turf Hotel, сказал, что он тоже очень рад новостям:

«Я никогда, никогда не сомневался в том, что они оба очень преданы делу. Но это просто еще одно преимущество этих парней. Они просто замечательные люди, не так ли? Вчера вечером я написал им обоим и сказал: «Ребята, вы должны осознать и оценить то, что вы сделали для этого региона». Так что, если он это переедет сюда, все будут счастливы».

Удивительно, как два человека могут изменить целый регион. И как сами они изменились вслед за ним.