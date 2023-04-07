Суровый Моур.

Флоран Малуда рассказал, что планировал играть в «Челси» под седьмым номером, когда только переехал в Лондон.

Француз признался, что Жозе Моуринью сказал ему «забыть» об этой идее, поскольку этот номер принадлежал Андрею Шевченко.

Незадолго до перехода в «Челси», Малуда был признан игроком года в Лиге 1, а Моуринью видел во Флоране замену Арьену Роббену, ушедшему в мюнхенскую «Баварию».

«Мы немного говорили о том, какой номер я буду носить. Во Франции я играл в футболке с цифрой семь, поэтому я спросил у Жозе о ее доступности. Он сказал: «Нет, Шева - номер семь. Забудь об этом.

Я поинтересовался, какие номера доступны. Жозе мне ответил: «Твой брат Дидье носил номер 15 в течение нескольких сезонов, когда только приехал, прежде чем перешел на 11, так почему бы тебе не надеть его? Возьми номер своего брата», - рассказал Малуда.

Добавим, что Дидье Дрогба и Флоран Малуда - не братья.