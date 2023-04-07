🙅 «Шева - номер семь. Забудь об этом». Малуда вспомнил, как выбирал игровой номер в «Челси». Моуринью сказал ему поступить, как брат (Дрогба)
Суровый Моур.
Флоран Малуда рассказал, что планировал играть в «Челси» под седьмым номером, когда только переехал в Лондон.
Француз признался, что Жозе Моуринью сказал ему «забыть» об этой идее, поскольку этот номер принадлежал Андрею Шевченко.
Незадолго до перехода в «Челси», Малуда был признан игроком года в Лиге 1, а Моуринью видел во Флоране замену Арьену Роббену, ушедшему в мюнхенскую «Баварию».
«Мы немного говорили о том, какой номер я буду носить. Во Франции я играл в футболке с цифрой семь, поэтому я спросил у Жозе о ее доступности. Он сказал: «Нет, Шева - номер семь. Забудь об этом.
Я поинтересовался, какие номера доступны. Жозе мне ответил: «Твой брат Дидье носил номер 15 в течение нескольких сезонов, когда только приехал, прежде чем перешел на 11, так почему бы тебе не надеть его? Возьми номер своего брата», - рассказал Малуда.
Добавим, что Дидье Дрогба и Флоран Малуда - не братья.
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