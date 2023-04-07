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🙅 «Шева - номер семь. Забудь об этом». Малуда вспомнил, как выбирал игровой номер в «Челси». Моуринью сказал ему поступить, как брат (Дрогба)

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Суровый Моур.

Флоран Малуда рассказал, что планировал играть в «Челси» под седьмым номером, когда только переехал в Лондон.

Француз признался, что Жозе Моуринью сказал ему «забыть» об этой идее, поскольку этот номер принадлежал Андрею Шевченко.

Незадолго до перехода в «Челси», Малуда был признан игроком года в Лиге 1, а Моуринью видел во Флоране замену Арьену Роббену, ушедшему в мюнхенскую «Баварию».

Man United will be 'very dangerous' under Mourinho - Malouda

«Мы немного говорили о том, какой номер я буду носить. Во Франции я играл в футболке с цифрой семь, поэтому я спросил у Жозе о ее доступности. Он сказал: «Нет, Шева - номер семь. Забудь об этом.

Я поинтересовался, какие номера доступны. Жозе мне ответил: «Твой брат Дидье носил номер 15 в течение нескольких сезонов, когда только приехал, прежде чем перешел на 11, так почему бы тебе не надеть его? Возьми номер своего брата», - рассказал Малуда.

Добавим, что Дидье Дрогба и Флоран Малуда - не братья.

4 комментария

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ReD_Devil
На сколько мне помнится, Роббен перешел в Реал, а оттуда в Баварию!
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Yri Yrov
Ответ Бухгалтер2021
братья по оружие.по мячу
он имел ввиду по цвету кожи
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Эксперт Спортс
Это был ужасный трансфер для Челси. Почему то многие трансферы Челси провальные в 21 веке. 5 из 7-8 игроков провальные и так каждый год. Но все равно это не клуб одного игрока.
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-1
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Бухгалтер2021
братья по оружие.по мячу
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