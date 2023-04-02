Похоже, что следующий сезон будет без еврокубков.

«Сегодня мы потерпели неудачу, конечно. Мы чувствуем боль фанатов. Мы должны вытереть пыль и попробовать снова во вторник», - сказал Грэм Поттер после поражения «Челси» от «Астон Виллы» со счетом 2:0.

«Я понимаю, когда вы проигрываете дома, то эмоции людей таковы, что они очень разочарованы и злы. Какая бы критика ни шла в мой адрес, я должен принять ее», - добавил британец.

Напомним, что фанаты «Челси» крайне недовольны положением дел команды в АПЛ. Тренера неоднократно призывали уйти в отставку. Тем не менее, «Челси» сумел добраться до 1/4 финала Лиги чемпионов, что положительно отразилось на атмосфере вокруг клуба.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, отстав на три очка от «Астон Виллы», которая и победила лондонцев в субботу.