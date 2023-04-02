In English, please
Блог

🥱 «Мы чувствуем боль фанатов». Грэм Поттер снова принимает критику и обещает попробовать выиграть. Получится?

Челси Челси
Клубы Клубы
Грэм Поттер Грэм Поттер
Футбол Футбол

Похоже, что следующий сезон будет без еврокубков.

«Сегодня мы потерпели неудачу, конечно. Мы чувствуем боль фанатов. Мы должны вытереть пыль и попробовать снова во вторник», - сказал Грэм Поттер после поражения «Челси» от «Астон Виллы» со счетом 2:0.

'We can feel the pain': Potter reacts to fans criticism after Villa defeat

«Я понимаю, когда вы проигрываете дома, то эмоции людей таковы, что они очень разочарованы и злы. Какая бы критика ни шла в мой адрес, я должен принять ее», - добавил британец.

Напомним, что фанаты «Челси» крайне недовольны положением дел команды в АПЛ. Тренера неоднократно призывали уйти в отставку. Тем не менее, «Челси» сумел добраться до 1/4 финала Лиги чемпионов, что положительно отразилось на атмосфере вокруг клуба.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, отстав на три очка от «Астон Виллы», которая и победила лондонцев в субботу.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mason Mount 2208
Нам не нужно оправдание нам нужен хорошая игра и конечно победа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий