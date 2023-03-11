«С ними очень легко работать». Жоржиньо поделился эмоциями от выступлений за «Арсенал»
Любит Артету.
Новичок «Арсенала» Жоржиньо рассказал о своих эмоциях от дебюта в новом клубе: «Я мало что знал о своих товарищах по команде, я просто играл против них несколько раз, что было очень сложно!
Теперь я счастлив побыть на их стороне. Они просто потрясающие игроки и очень хорошие парни. С ними очень легко работать.
Работать с Артетой очень приятно. Мы пробовали и раньше, я знаю! Он хотел, чтобы я был в его команде и работал с ним, это также работает и для меня.
Я счастлив, что теперь мы можем преодолеть этот путь вместе. Очень рад быть здесь».
Напомним, что Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» за 12 миллионов фунтов. Сделка состоялась в последний день зимнего трансферного окна.
Как вам игра Жоржиньо в «Арсенале»?
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