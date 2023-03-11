Любит Артету.

Новичок «Арсенала» Жоржиньо рассказал о своих эмоциях от дебюта в новом клубе: «Я мало что знал о своих товарищах по команде, я просто играл против них несколько раз, что было очень сложно!

Теперь я счастлив побыть на их стороне. Они просто потрясающие игроки и очень хорошие парни. С ними очень легко работать.

Работать с Артетой очень приятно. Мы пробовали и раньше, я знаю! Он хотел, чтобы я был в его команде и работал с ним, это также работает и для меня.

Я счастлив, что теперь мы можем преодолеть этот путь вместе. Очень рад быть здесь».

Напомним, что Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» за 12 миллионов фунтов. Сделка состоялась в последний день зимнего трансферного окна.

Как вам игра Жоржиньо в «Арсенале»?