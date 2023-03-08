9 комментариев

Джейми Каррагер не может остановится – экс-игрок «Ливерпуля» продолжает подкалывать экс-игроков «МЮ» после разгрома 7:0 на «Энфилде».

Во время матча жертвой Джейми стал Гари Невилл: Каррагер эмоционально радовался даже пятому, шестому и седьмому голам.

А перед матчем «Челси» – «Дортмунд» подготовил несколько тонких шуток о той победе, потому что экспертом у бровки был Петер Шмейхель.

– Мы подошли к самым интересной стадии Лиги чемпионов, ведь уже март. Уже 7 марта! В марте игры особенные, особенно седьмого. Чувствуется, насколько важны предстоящие игры, Петер?

– Уверен, был какой-то хороший вопрос, но я его не слышал. Джейми, мы видим тебя, но не слышим

– Тогда я задам другой вопрос. Сегодня сыграет Джуд Беллингем – большая звезда, которая наверняка уйдет куда-то этим летом. Насколько большим может быть ценник? Мне кажется, он должен начинаться минимум с 7 (миллионов).

И еще, Петер. Завтра ты будешь присутствовать на игре «Милана» и «Тоттенхэма». Будет ли проблемой, если «Милан» вылетит из Лиги чемпионов? Все-таки они – семикратные победители этого турнира

– А мы ведь в семи очках от вас в таблице, да?

Каррагер в этот момент поднимает баночку «7up».