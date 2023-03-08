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Каррагер издевался над Шмейхелем подготовленными шутками – 7 марта, 7 кубков «Милана» и баночка 7up. Но Петер блестяще защищался

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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Футбол Футбол

Джейми Каррагер не может остановится – экс-игрок «Ливерпуля» продолжает подкалывать экс-игроков «МЮ» после разгрома 7:0 на «Энфилде».

Во время матча жертвой Джейми стал Гари Невилл: Каррагер эмоционально радовался даже пятому, шестому и седьмому голам.

А перед матчем «Челси» – «Дортмунд» подготовил несколько тонких шуток о той победе, потому что экспертом у бровки был Петер Шмейхель.

– Мы подошли к самым интересной стадии Лиги чемпионов, ведь уже март. Уже 7 марта! В марте игры особенные, особенно седьмого. Чувствуется, насколько важны предстоящие игры, Петер?

– Уверен, был какой-то хороший вопрос, но я его не слышал. Джейми, мы видим тебя, но не слышим

– Тогда я задам другой вопрос. Сегодня сыграет Джуд Беллингем – большая звезда, которая наверняка уйдет куда-то этим летом. Насколько большим может быть ценник? Мне кажется, он должен начинаться минимум с 7 (миллионов).

И еще, Петер. Завтра ты будешь присутствовать на игре «Милана» и «Тоттенхэма». Будет ли проблемой, если «Милан» вылетит из Лиги чемпионов? Все-таки они – семикратные победители этого турнира

– А мы ведь в семи очках от вас в таблице, да?

Каррагер в этот момент поднимает баночку «7up».

9 комментариев

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Маршал Чой Бол Сан
Синдром маленького клуба. Странно, что его подхватил Ливерпуль. Впрочем, это жизнь. Тут уже не помочь, только усыплять...(
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Maksat S
Старики разбойники
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Санитар-волк
И юмор, и троллинг хороши в меру.
+1
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drMaxi
Чувствуется какая-то ущербность в этих заготовках.
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Юрий Балышев
Перебарщивает, не нужно искушать судьбу.
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-1
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Дмитрий Калашников
Ответ Дмитрий Илющенко
Просто Карра понимает, что это единственная причина для радости для портовых в этом сезоне, вот и хочет урвать максимум)
Они Мадрид пройдут
+4
-4
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Abam
Неплохо ответил про 7 очков в таблице. Если все это не взаимные заготовки, то +за находчивость)
+15
0
+15
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Пакаев
Без палево впихнул рекламу от 7up в прямой эфир
+6
-1
+5
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Дмитрий Илющенко
Просто Карра понимает, что это единственная причина для радости для портовых в этом сезоне, вот и хочет урвать максимум)
+10
-4
+6
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