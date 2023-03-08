9 комментариев

Каррагер издевался над Шмейхелем подготовленными шутками – 7 марта, 7 кубков «Милана» и баночка 7up. Но Петер блестяще защищался
Джейми Каррагер не может остановится – экс-игрок «Ливерпуля» продолжает подкалывать экс-игроков «МЮ» после разгрома 7:0 на «Энфилде».
Во время матча жертвой Джейми стал Гари Невилл: Каррагер эмоционально радовался даже пятому, шестому и седьмому голам.
А перед матчем «Челси» – «Дортмунд» подготовил несколько тонких шуток о той победе, потому что экспертом у бровки был Петер Шмейхель.
– Мы подошли к самым интересной стадии Лиги чемпионов, ведь уже март. Уже 7 марта! В марте игры особенные, особенно седьмого. Чувствуется, насколько важны предстоящие игры, Петер?
– Уверен, был какой-то хороший вопрос, но я его не слышал. Джейми, мы видим тебя, но не слышим
– Тогда я задам другой вопрос. Сегодня сыграет Джуд Беллингем – большая звезда, которая наверняка уйдет куда-то этим летом. Насколько большим может быть ценник? Мне кажется, он должен начинаться минимум с 7 (миллионов).
И еще, Петер. Завтра ты будешь присутствовать на игре «Милана» и «Тоттенхэма». Будет ли проблемой, если «Милан» вылетит из Лиги чемпионов? Все-таки они – семикратные победители этого турнира
– А мы ведь в семи очках от вас в таблице, да?
Каррагер в этот момент поднимает баночку «7up».
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