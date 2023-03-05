На результат это не повлияло, но поступок сильный.

Речь о Рафаэле Варане – после матча он не стеснялся в выражениях, заставив своих партнеров подойти к гостевым болельщикам на «Энфилде» и поблагодарить их за поддержку.

При этом на поле Варан был так же плохо, как и остальные. Газета Manchester Evening News поставила 1 балл из 10 всем игрокам команды, вышедшим на поле.

Такую же оценку получил тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. В комментарии к оценке отмечено: «Он выбрал логичный состав, хотя Уан-Биссака мог сыграть бдительнее, чем Далот. Игроки подвели тренера».