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«МЮ» был ужасен в дерби с «Ливерпулем», но один игрок заслужил уважение своим отношением к болельщикам💪🏻💪🏻💪🏻

Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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На результат это не повлияло, но поступок сильный.

Речь о Рафаэле Варане – после матча он не стеснялся в выражениях, заставив своих партнеров подойти к гостевым болельщикам на «Энфилде» и поблагодарить их за поддержку.

При этом на поле Варан был так же плохо, как и остальные. Газета Manchester Evening News поставила 1 балл из 10 всем игрокам команды, вышедшим на поле.

Такую же оценку получил тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. В комментарии к оценке отмечено: «Он выбрал логичный состав, хотя Уан-Биссака мог сыграть бдительнее, чем Далот. Игроки подвели тренера».

5 комментариев

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Artūras Grigas
Алексей Федоров , с каких пор , игра между двумя командами из разных городов , стало дерби?
0
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-2
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Rule1
Что случилось с командой вчера 🤦🏻‍♂️ что это было ….
Но проигрывать надо уметь ! Варан молодец
Обидно что клоуны вроде Пирса Моргана пользуется такой осечкой Манчестера и навязывают своего бестолково Рыгалдыча. Мол типа вот за это,вот за то.
0
-1
-1
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Александр Самбур
Вот на фига он далота выпустил?
+4
0
+4
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davidrigen@gmail.com
Единственный перед кем должны извиниться это Оле Гуннар Солскьяер...
+8
-3
+5
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Вадим Дмитриенко
Отдайте ему капитанскую повязку !
+1
0
+1
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