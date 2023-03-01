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Неловкий момент из АПЛ: боковой арбитр долго смотрел на пятую точку украинца Миколенко, а потом все-таки решил потрогать😱😱😱

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За такое могут и засудить.

В недавнем матче «Арсенала» и «Эвертона», закончившегося разгромом «ирисок» 3:0, боковой арбитр Стюарт Берт позволил себе довольно странное поведение.

При вводе мяча из-за боковой украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко, он долго смотрел на филейную часть игрока, затем все-таки позволил себе прикосновение.

Вроде бы ничего смертельного, в контактных видах спорта такие вещи случаются, но зачем это делать арбитру – остается загадкой.

В мире современной этики это вполне могло бы закончиться судом и огромным иском, если бы мужчина так прикоснулся к женщине, разве нет?

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