Неловкий момент из АПЛ: боковой арбитр долго смотрел на пятую точку украинца Миколенко, а потом все-таки решил потрогать😱😱😱
За такое могут и засудить.
В недавнем матче «Арсенала» и «Эвертона», закончившегося разгромом «ирисок» 3:0, боковой арбитр Стюарт Берт позволил себе довольно странное поведение.
При вводе мяча из-за боковой украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко, он долго смотрел на филейную часть игрока, затем все-таки позволил себе прикосновение.
Вроде бы ничего смертельного, в контактных видах спорта такие вещи случаются, но зачем это делать арбитру – остается загадкой.
В мире современной этики это вполне могло бы закончиться судом и огромным иском, если бы мужчина так прикоснулся к женщине, разве нет?
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