In English, please
Блог

Кореец Сон снялся в откровенной фотосессии для Calvin Klein🔞 Результат - троллинг от партнеров и обвинения в фотошопе😱

Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Кореец не первый раз сотрудничает с люксовым брендом.

Товарищи по команде затроллили нападающего «Тоттенхэма»  Сон Хын Мина после того, как он полуголым снялся в трусах Calvin Klein.

Под постом Сона одноклубники решили посоревноваться в остроумии: новичок «Тоттенхэма» Педро Порро оставил тройку смайликов с холодным лицом, в то время как Серхио Регилон потерял дар речи и написал: «Нет слов…» с соответствующим смайликом.

Один из партнеров Сона однако не был слишком впечатлен фотографиями, обвинив бывшего игрока леверкузенского «Байера» в том, что он редактировал свои фотографии перед их публикацией.

«100% фотошоп», — пошутил в комментариях центральный защитник Кристиан Ромеро.

Какой человек. Изображения: Инстаграм

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий