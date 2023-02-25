Кореец не первый раз сотрудничает с люксовым брендом.

Товарищи по команде затроллили нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина после того, как он полуголым снялся в трусах Calvin Klein.

Под постом Сона одноклубники решили посоревноваться в остроумии: новичок «Тоттенхэма» Педро Порро оставил тройку смайликов с холодным лицом, в то время как Серхио Регилон потерял дар речи и написал: «Нет слов…» с соответствующим смайликом.

Один из партнеров Сона однако не был слишком впечатлен фотографиями, обвинив бывшего игрока леверкузенского «Байера» в том, что он редактировал свои фотографии перед их публикацией.

«100% фотошоп», — пошутил в комментариях центральный защитник Кристиан Ромеро.