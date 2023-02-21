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Самый необычный способ сорвать контратаку: игрок «Сандерленда» вместо подката зачем-то прыгнул на спину сопернику😱

Люк О'Нин
Сандерленд Сандерленд
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После матча сам себя назвал идиотом.

В матче английского чемпионшипа между «Бристолем» и «Сандерлентом» Люк О'Нин на 81-й минуте матча так старался сорвать контратаку соперника («Сандерлентом» на тот момент вел 1:0, но в итоге пустил победу в добавленное время), что прыгнул сопернику на спину.

20-летний Александр Скотт мог и дальше продолжить движение с О'Нин на карачках, но судья остановил игру и выдал полузащитнику предупреждение.

Интересно, что после матча Люк у себя в твиттере предложил болельщикам придумать самую смешную подпись к эпизоду, а победителю пообещал подписанную всей командой футболку.

4 комментария

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Mierin Eronaile
А почему идиот-то? Сорвал атаку максимально надежным способом, к тому же без риска нанести травму.
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Тритон 82
играл с " Сандерлентом" еще куда не шло. но "Сандерлентом" вел 1-0 - это очень смешно.
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dizverst
«Сандерлентом» на тот момент вел 1:0
Это чё за команда, новая какая-то?
+2
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+2
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TiNO
Я помню с Рибери был похожий эпизод, играла Бавария товарняк с Аль-Вакрой )))

https://www.youtube.com/watch?v=Bv-DVchQ_ys
0
0
0
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