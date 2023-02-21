Самый необычный способ сорвать контратаку: игрок «Сандерленда» вместо подката зачем-то прыгнул на спину сопернику😱
После матча сам себя назвал идиотом.
В матче английского чемпионшипа между «Бристолем» и «Сандерлентом» Люк О'Нин на 81-й минуте матча так старался сорвать контратаку соперника («Сандерлентом» на тот момент вел 1:0, но в итоге пустил победу в добавленное время), что прыгнул сопернику на спину.
20-летний Александр Скотт мог и дальше продолжить движение с О'Нин на карачках, но судья остановил игру и выдал полузащитнику предупреждение.
Интересно, что после матча Люк у себя в твиттере предложил болельщикам придумать самую смешную подпись к эпизоду, а победителю пообещал подписанную всей командой футболку.
Это чё за команда, новая какая-то?
https://www.youtube.com/watch?v=Bv-DVchQ_ys