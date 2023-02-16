🤥 Совет директоров «Челси» верит в Поттера. Руководство ожидает побед в ближайших матчах

По словам журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, совет директоров «Челси» по-прежнему поддерживает Поттера у руля команды, несмотря на серию слабых результатов.

Сообщается, что высшее руководство «Челси» верит в англичанина, ожидая от него положительных результатов в ближайшее время, которые смогут успокоить болельщиков.

Поттер руководил командой уже в 26 матчах, одержав всего девять побед, проведя 7 ничьих и потерпев 10 поражений. В настоящее время клуб переживает непростое время в АПЛ и находится на 10-м месте с 31 очками.

Синие уже выбыли как из Кубка Англии, так и из Кубка Лиги, а также уступили 1:0 дортмундской «Боруссии» в первом матче Лиги чемпионов УЕФА. «Челси» отстает на 10 очков от «Ньюкасла», который замыкает зону ЛЧ.

26 февраля «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в выездном матче Премьер-лиги.