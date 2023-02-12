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«Защитник вместо Кукурельи? Нужен. Только не выкладывайте». Мудрик попрощался с партнерами по «Шахтеру»

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После ничьи с «Вест Хэмом» (1:1) болельщики «Челси» обратили внимание на карту передач Марка Кукурельи. Оказалось, испанец почти не взаимодействовал с новичком «синих» Михаилом Мудриком (всего 7 передач).

Вот пример из матча: вингер делает рывок за спину, но Кукурелья разворачивается и катит поперек.

В воскресенье Мудрик прилетел в Варшаву, где попрощался с бывшими партнерами по «Шахтеру». Михаила встретили с юмором, напомнив про ситуацию с Кукурельей.

– Левый защитник вместо Кукурельи не нужен?

– Нужен... Только не выкладывайте.

5 комментариев

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Andrey Mikhalkov
Веселый молодой парень ответил на "провокационный вопрос" шуткой.

Давайте, лежа на диване с баклахой жигулей, почесывая свое пивное, экспертное, футбольное пузо, набросимся на него.
0
0
0
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мидас
Мудрик хорош
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Желтов
Ответ Dizzod
это Мудрик открываться не умеет, ясно же надо было поперек поля бежать.
тонко) жаль, не оценили твой коммент
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
это Мудрик открываться не умеет, ясно же надо было поперек поля бежать.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arsenii Cherkasov
Если хотят побеждать, то нужен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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