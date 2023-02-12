«Защитник вместо Кукурельи? Нужен. Только не выкладывайте». Мудрик попрощался с партнерами по «Шахтеру»

После ничьи с «Вест Хэмом» (1:1) болельщики «Челси» обратили внимание на карту передач Марка Кукурельи. Оказалось, испанец почти не взаимодействовал с новичком «синих» Михаилом Мудриком (всего 7 передач).

Вот пример из матча: вингер делает рывок за спину, но Кукурелья разворачивается и катит поперек.

В воскресенье Мудрик прилетел в Варшаву, где попрощался с бывшими партнерами по «Шахтеру». Михаила встретили с юмором, напомнив про ситуацию с Кукурельей.

– Левый защитник вместо Кукурельи не нужен?

– Нужен... Только не выкладывайте.