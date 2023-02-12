«Защитник вместо Кукурельи? Нужен. Только не выкладывайте». Мудрик попрощался с партнерами по «Шахтеру»
После ничьи с «Вест Хэмом» (1:1) болельщики «Челси» обратили внимание на карту передач Марка Кукурельи. Оказалось, испанец почти не взаимодействовал с новичком «синих» Михаилом Мудриком (всего 7 передач).
Вот пример из матча: вингер делает рывок за спину, но Кукурелья разворачивается и катит поперек.
В воскресенье Мудрик прилетел в Варшаву, где попрощался с бывшими партнерами по «Шахтеру». Михаила встретили с юмором, напомнив про ситуацию с Кукурельей.
– Левый защитник вместо Кукурельи не нужен?
– Нужен... Только не выкладывайте.
Давайте, лежа на диване с баклахой жигулей, почесывая свое пивное, экспертное, футбольное пузо, набросимся на него.