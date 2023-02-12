«Джеррард поскользнулся по нашей вине? Тогда пожалуйста». Гвардиола сорвался на журналистов – надоели вопросы про ФФП

Последняя пресс-конференция Пепа Гвардиолы была полностью посвящена финансовому скандалу. Удивительно, но испанец не получил ни одного вопроса о травмах и ротации. Гвардиола защищал руководство клуба, но в какой-то момент вскипел и иронично высказался в адрес Стивена Джеррарда.

Вероятно, Пепу надоело, что «Сити» обвиняют во всем подряд.

«Каким бы ни был в итоге приговор, ничто не отнимет у нас эмоций, которые мы испытали в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое.