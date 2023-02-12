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«Джеррард поскользнулся по нашей вине? Тогда пожалуйста». Гвардиола сорвался на журналистов – надоели вопросы про ФФП

Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Последняя пресс-конференция Пепа Гвардиолы была полностью посвящена финансовому скандалу. Удивительно, но испанец не получил ни одного вопроса о травмах и ротации. Гвардиола защищал руководство клуба, но в какой-то момент вскипел и иронично высказался в адрес Стивена Джеррарда.

Вероятно, Пепу надоело, что «Сити» обвиняют во всем подряд.

«Каким бы ни был в итоге приговор, ничто не отнимет у нас эмоций, которые мы испытали в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое.

Я не знаю, виноват ли клуб в том, что Джеррард в 2014 году поскользнулся на «Энфилде». Тогда я не был рад его падению из уважения к Стивену как игроку. Но если виноваты мы, то пожалуйста. Но никто не лишит нас этих моментов», – заявил Гвардиола.

 

5 комментариев

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MaxB
Ответ alim_liver_kz
При чем тут вообще Стивен Джеррард? Лысый начал истерить..
Потому что по существу своих массовых закупок ответить нечего - остаются дешёвые визги и попытки прикинуться дурачком, типа "владельцы сказали, что всё честно, я и поверил"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alim_liver_kz
При чем тут вообще Стивен Джеррард? Лысый начал истерить..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин Шишкин
Хорошо набросил
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
прикольно у пепа припекает)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей кольцов
Пеп, как и все уважаемые комментаторы спортса, отметил отменные качества Слипена как фигуриста
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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