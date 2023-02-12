«Джеррард поскользнулся по нашей вине? Тогда пожалуйста». Гвардиола сорвался на журналистов – надоели вопросы про ФФП
Последняя пресс-конференция Пепа Гвардиолы была полностью посвящена финансовому скандалу. Удивительно, но испанец не получил ни одного вопроса о травмах и ротации. Гвардиола защищал руководство клуба, но в какой-то момент вскипел и иронично высказался в адрес Стивена Джеррарда.
Вероятно, Пепу надоело, что «Сити» обвиняют во всем подряд.
«Каким бы ни был в итоге приговор, ничто не отнимет у нас эмоций, которые мы испытали в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое.
Я не знаю, виноват ли клуб в том, что Джеррард в 2014 году поскользнулся на «Энфилде». Тогда я не был рад его падению из уважения к Стивену как игроку. Но если виноваты мы, то пожалуйста. Но никто не лишит нас этих моментов», – заявил Гвардиола.
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