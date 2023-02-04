💚 «Вулверхэмптон» станет первой командой в истории АПЛ, сыгравшей с зелеными повязками. Объясняем, в честь чего

🌱 Матч с «Ливерпулем» войдет в историю.

Сегодня «Вулверхэмптон» войдет в историю Премьер-лиги, став первой командой, сыгравшей матч АПЛ с зелеными повязками.

Исторический матч состоится сегодня в 18:00 по МСК, соперник - «Ливерпуль».

Почему волки наденут зеленые повязки.

Суть жеста заключается в поддержке Green Football Weekend - проекта экологической осведомленности, целью которого является привлечение внимания к роли футбола в климатическом кризисе и тому, как спорт может способствовать устойчивому развитию.

Волки также запустили свой собственный проект «One Pack, One Planet», который направлен на проблемы экологической устойчивости.

Клуб взял на себя четыре ключевых обязательства, включая цель добиться нулевого выброса CO2 к 2040 году.

Вратарь Дэн Бентли признался, что испытывает гордость из-за того получил должность посла проекта.

«Изменение климата и то, как мы можем с этим бороться, является одним из самых важных разговоров, которые мы можем вести в настоящее время, и я очень рад, что клуб играет свою роль, запустив «One Pack, One Planet», - сказал Бентли для The Mirror.

«Иногда изменение климата может показаться невероятным, но если мы все внесем небольшие изменения в нашу жизнь и вклад в помощь будущему планеты, то со временем это будет иметь большое значение.

Я очень рад стать послом «One Pack, One Planet», и в субботу мы будем горды от того, что сыграем в зеленых повязках, открыв новую эпоху в АПЛ».