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Не поверите, на каком авто катает двухметровый Дэн Берн – фанаты заметили его около клубной базы

Дэн Берн Дэн Берн
Ньюкасл Ньюкасл
Клубы
Футбол Футбол

В январе 2022 года 30-летний Дэн Берн переехал в «Ньюкасл» из «Брайтона», став одним из ключевых защитников Эдди Хау. В сезоне-2022/23 Берн сыграл в 12 матчах и помог команде набрать 11 клиншитов.

2 необычных факта о Берне:

• в 13 лет лишился безымянного пальца на правой руке;

• при росте 201 см Дэн катает по городу на одном из самых маленьких автомобилей – Смарте;

Фанаты сфоткали Берна в его авто около клубной базы, пока защитник раздавал автографы.

Случай не единичный: Берна замечали на Смарте несколько раз. Интересно, насколько быстро большой Дэн вылезает из такого авто.

8 комментариев

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Ричард Чейз
Ответ Joe Moor
Не знаю какие в Британии водители, но у нас я бы не рискнул ездить на такой консерве. Лучше что-то помощнее и безопаснее.
Смарты безопасные как раз очень
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endrioo
Ответ spaispower
тут речь про размер, а не про скромность
Ну если бы вы знали габариты авто, вы бы иначе говорили:
"Новый кузов smart #1 построен на базе модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), созданной непосредственно специалистами Geely. В плане габаритов кроссовер достигает в длину 4 270 мм, в ширину — 1 822 мм, а в высоту — 1 636 мм. Расстояние между его осями равно 2 750 мм.
Источник: https://www.allcarz.ru/smart-1/".
Поэтому двухметровому человеку в полне нормально на таком передвигаться.
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Joe Moor
Не знаю какие в Британии водители, но у нас я бы не рискнул ездить на такой консерве. Лучше что-то помощнее и безопаснее.
0
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spaispower
Ответ endrioo
Много кто ездит на скромных авто. Дополнительный показатель того, что человеку понты не нужны.
тут речь про размер, а не про скромность
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Dmind
Ответ Lavinka
Как он в нём сидит ?
Смарт вполне себе удобная машина, у меня рост 190, брал в каршеринге и особых проблем не испытывал + есть регулировка сидения по высоте. На ютубе есть видео, где на таком же смарте по Нью Йорку разъезжает Шакил О’Нил. Вот в фиате 500 у меня голова упиралась в потолок и я почти ничего не видел
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kitprologic
в смарте хватает места! Эргономика сейчас ,не то что раньше!!!
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endrioo
Много кто ездит на скромных авто. Дополнительный показатель того, что человеку понты не нужны.
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Lavinka
Как он в нём сидит ?
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