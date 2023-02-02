Не поверите, на каком авто катает двухметровый Дэн Берн – фанаты заметили его около клубной базы
В январе 2022 года 30-летний Дэн Берн переехал в «Ньюкасл» из «Брайтона», став одним из ключевых защитников Эдди Хау. В сезоне-2022/23 Берн сыграл в 12 матчах и помог команде набрать 11 клиншитов.
2 необычных факта о Берне:
• в 13 лет лишился безымянного пальца на правой руке;
• при росте 201 см Дэн катает по городу на одном из самых маленьких автомобилей – Смарте;
Фанаты сфоткали Берна в его авто около клубной базы, пока защитник раздавал автографы.
Случай не единичный: Берна замечали на Смарте несколько раз. Интересно, насколько быстро большой Дэн вылезает из такого авто.
"Новый кузов smart #1 построен на базе модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), созданной непосредственно специалистами Geely. В плане габаритов кроссовер достигает в длину 4 270 мм, в ширину — 1 822 мм, а в высоту — 1 636 мм. Расстояние между его осями равно 2 750 мм.
Источник: https://www.allcarz.ru/smart-1/".
Поэтому двухметровому человеку в полне нормально на таком передвигаться.