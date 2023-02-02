Бейсбольные фанаты из США уверяют, что нынешние безумные траты «Челси» - это только первый этап продуманного плана развития клуба

Повторения такой щедрости не будет.

Вчера «Челси» приобрел Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 106,8 миллиона фунтов, а общие расходы «синих» при новых владельцах приблизились к отметке в 527 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее, болельщики из США призвали английских фанатов не ожидать, что такие расходы продолжатся, основываясь на другом клубе Боули в качестве модели развития.

«Для контекста, Боули сделал то же самое с бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс», когда его группа купила этот клуб.

Идея состоит в том, что сейчас они вкладывают значительные средства, чтобы иметь возможность конкурировать, а затем со временем развивают финансово устойчивые каналы подготовки кадров. Я бы не ожидал, что Боули и Ко когда-либо снова будут тратить такие деньги».