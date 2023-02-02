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Бейсбольные фанаты из США уверяют, что нынешние безумные траты «Челси» - это только первый этап продуманного плана развития клуба

Тодд Боули Тодд Боули
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Повторения такой щедрости не будет.

Вчера «Челси» приобрел Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 106,8 миллиона фунтов, а общие расходы «синих» при новых владельцах приблизились к отметке в 527 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее, болельщики из США призвали английских фанатов не ожидать, что такие расходы продолжатся, основываясь на другом клубе Боули в качестве модели развития.

 «Для контекста, Боули сделал то же самое с бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс», когда его группа купила этот клуб.

Идея состоит в том, что сейчас они вкладывают значительные средства, чтобы иметь возможность конкурировать, а затем со временем развивают финансово устойчивые каналы подготовки кадров. Я бы не ожидал, что Боули и Ко когда-либо снова будут тратить такие деньги».

1 комментарий

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Victorious
Справедливо сказать, что такой массовой закупки с (возможно) последующей чисткой кадров летом, не было со времен последнего сезона Раньери и первого у Моуриньо.
Так что плавали знаем. Надеемся, что костяк сыграется.
В прошлый раз этого костяка хватило на 10 лет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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