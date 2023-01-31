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Кукурелья узнал, что Жоржиньо уходит из «Челси» прямо во время интервью. Марк просто не мог в это поверить 😱

Челси Челси
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Жоржиньо Жоржиньо
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
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Все попало в кадр 🎥

Марк Кукурелья узнал о том, что Жоржиньо переходит в «Арсенал» прямо во время интервью во вторник, и его реакция была просто бесценна.

 

По словам Фабрицио Романо, итальянский полузащитник подпишет 18-месячный контракт с возможностью продления еще на один сезон. Сегодня днем агент игрока Жоао Сантос выложил фото полузащитника в футболке «Арсенала».

Когда этот кадр начал распространяться в социальных сетях, Кукурелья разговаривал со спортивным изданием GOAL. Марка спросили, кто самый умный игрок в команде «Челси». «Это Жоржиньо на 100 процентов», — ответил испанец. «Потому что у него есть...»

В этот момент защитника прервал его товарищ по команде, который сказал, что Жоржиньо больше не играет за «Челси». Только взгляните на реакцию Кукурельи:

«Арсенал» еще не объявлял официально об этой сделке.

6 комментариев

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ASH11
Ответ Rosslyn
Признаться ожидал трансфер Жоржиньо в родной Наполи, для Скудетто . Наверняка самая заветная его мечта
Какой он родной, если до Наполи играл за Верону. И вообще, по хорошему он бразилец так-то.
+3
-1
+2
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Виталий Кагерманов
Кокос подтирает🥴
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bogdashka Pofigist
Ответ Rosslyn
Признаться ожидал трансфер Жоржиньо в родной Наполи, для Скудетто . Наверняка самая заветная его мечта
Зато АПЛ возьмёт, тоже нехило
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rosslyn
Признаться ожидал трансфер Жоржиньо в родной Наполи, для Скудетто . Наверняка самая заветная его мечта
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Федяев
Эххх🥲
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Mirin
Хороший момент поймали. 🙂
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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