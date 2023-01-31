Кукурелья узнал, что Жоржиньо уходит из «Челси» прямо во время интервью. Марк просто не мог в это поверить 😱

Все попало в кадр 🎥

Марк Кукурелья узнал о том, что Жоржиньо переходит в «Арсенал» прямо во время интервью во вторник, и его реакция была просто бесценна.

По словам Фабрицио Романо, итальянский полузащитник подпишет 18-месячный контракт с возможностью продления еще на один сезон. Сегодня днем агент игрока Жоао Сантос выложил фото полузащитника в футболке «Арсенала».

Когда этот кадр начал распространяться в социальных сетях, Кукурелья разговаривал со спортивным изданием GOAL. Марка спросили, кто самый умный игрок в команде «Челси». «Это Жоржиньо на 100 процентов», — ответил испанец. «Потому что у него есть...»

В этот момент защитника прервал его товарищ по команде, который сказал, что Жоржиньо больше не играет за «Челси». Только взгляните на реакцию Кукурельи:

«Арсенал» еще не объявлял официально об этой сделке.