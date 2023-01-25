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«Арсенал» купил у «Специи» перспективного поляка, но болельщикам «канониров» не до него: жену Кивера называют «королевой тверка»🔥🔥🔥

Арсенал Арсенал
Якуб Кивер Якуб Кивер
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Средняя температура в Лондоне слегка повысилась.

Полузащитник Якуб Кивер покинул «Специю» и пополнил состав «Арсенала». Польский игрок будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошелся лондонцам в 25 млн евро без учета бонусов.

Кивера давно вели скауты «канониров», но вряд ли они учли важный бонус поляка – его жену Клаудию Ковальчик, которую называют «королевой тверка».

Болельщики «Арсенала» закидали девушку личными сообщениями с приветствиями, и та ответила взаимностью.

«Спасибо всем за ваши сообщения. Я не могу ответить всем, но я очень ценю это», — написала она у себя на страничке в инстаграме.

Ковальчик – полуфиналистка чемпионата Европы по тверку 2018 года, а также победительница на конкурсе Queen of Twerk 2017 года в Германии.

27 комментариев

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Rus FcArsenal
Ребят , кстати , реальная тема , проверять игрока по скилам в фифа , вообщем у Якоба 71 ((( нахера он нужен за 25 Лямов то
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Max Bochkov
Болельщик "Арсенала" Тимур Мансорунов спрашивает про видео...
+1
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Seven2482
Ответ Bruce Lee
Ж#пу знаешь? Вот это когда ей под музыку трясут.
Аа, жёппу знаю конечно )) ну спасибо за ответ
+3
-1
+2
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Bruce Lee
Ответ Seven2482
а что такое тверк, я олд
Ж#пу знаешь? Вот это когда ей под музыку трясут.
+8
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+8
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Max Barbara
Жопа хилая для тверка
+1
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StarsAndArrows
Без хорошей попы это выглядит как подделка)
+3
-1
+2
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Данила Бодров
Ответ Тюменский медвежонок
пофиг на женскую попу?!... ой не к добру такие заявления, ой не к добру
Да не, на женскую попу не пофиг. Только на тверк
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My Buddy
Ответ Нишон
Разве это королева тверка ? Катя Шошина наверно у них считалась бы богиней ) лол
оо, лайк за легенду
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Владимир Ожигнед
Ответ Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
Да пофигу, новость не об этом🤣
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Тюменский медвежонок
Ответ Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
пофиг на женскую попу?!... ой не к добру такие заявления, ой не к добру
+3
0
+3
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я Руни купил
перчинка! (кто не понял, типо специя, перец...)
0
-1
-1
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Нишон
Разве это королева тверка ? Катя Шошина наверно у них считалась бы богиней ) лол
+1
-1
0
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Денис Забелин
Ответ Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
Пофиг какого он уровня футболист, ещё есть видео с ней?
+4
0
+4
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garp
пошёл смотреть "Чемпионат Европы по тверку"
+2
0
+2
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Бухгалтер2021
запомнят больше жену а не игрока
0
0
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Wekil Halylow
Ответ Данила Бодров
Значит не понятно чего от него ожидать.
Да скоре лавочник
0
0
0
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Захар Кривостоев
Ответ Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
Уровня этой барышни, пост именно об этом.
+2
0
+2
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aseke
Классная. Вы че такие душные.
+10
-2
+8
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Данила Бодров
Ответ Wekil Halylow
Холдинг на максималках
Значит не понятно чего от него ожидать.
+2
0
+2
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BOP B 3AKOHE
Белые девушки не умеют нормально тверкать всё равно
+8
-3
+5
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Seven2482
а что такое тверк, я олд
+4
-2
+2
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Wekil Halylow
Ответ Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
Холдинг на максималках
+8
0
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thusday31
а разве что бы тверкать не нужна попа?
+8
-3
+5
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Данила Бодров
Пофиг на эти тверки. Кто нибудь знает какого он уровня футболист ?
+47
0
+47
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Jaroslav Prokhorov
Хитрые вещи века...
+1
-2
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