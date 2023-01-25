«Арсенал» купил у «Специи» перспективного поляка, но болельщикам «канониров» не до него: жену Кивера называют «королевой тверка»🔥🔥🔥

Средняя температура в Лондоне слегка повысилась.

Полузащитник Якуб Кивер покинул «Специю» и пополнил состав «Арсенала». Польский игрок будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошелся лондонцам в 25 млн евро без учета бонусов.

Кивера давно вели скауты «канониров», но вряд ли они учли важный бонус поляка – его жену Клаудию Ковальчик, которую называют «королевой тверка».

Болельщики «Арсенала» закидали девушку личными сообщениями с приветствиями, и та ответила взаимностью.

«Спасибо всем за ваши сообщения. Я не могу ответить всем, но я очень ценю это», — написала она у себя на страничке в инстаграме.

Ковальчик – полуфиналистка чемпионата Европы по тверку 2018 года, а также победительница на конкурсе Queen of Twerk 2017 года в Германии.