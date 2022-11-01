🥚 Лысое бинго. Давайте проверим, сможете ли вы отличить Пепа Гвардиолу от Эрика тен Хага по прическе

В этом посте концентрация затылков зашкаливает!

В феврале 2016 года Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», и уже больше 6 лет мы наблюдаем, как Пеп нервничает, радуется и переживает на бровке.

Главный тренер «горожан» известен не только своими тактическими идеями и эмоциональностью, но и своей прической. Обритая голова Гвардиолы, наряду со всем остальным, стала одной из его отличительных черт.

Он начал обривать голову много лет назад из-за банальной причины — возрастная потеря волос. Как-то он даже рассказал, почему принял такое решение:

«Я начал терять волосы, и я не хотел прическу как у Боатенга! И поэтому я решил: «Хорошо, нет волос, нет проблем».

Долгое время Пеп был главным обладателем лысины в АПЛ, но этим летом все изменилось. Главных соперников «горожан» возглавил Эрик тен Хаг, который работал с Гвардиолой в «Баварии» в начале своей карьеры. И это еще один тренер, который славится своим гладким скальпом. Его переход в АПЛ вызвал восторг у некоторых фанатов как раз из-за его прически, ведь теперь обе стороны Манчестера возглавляют лысые тренеры. В соцсетях появилось немало уморительных мемов на эту тему:

«Вид на бровке в следующем манчестерском дерби».

«Манчестер: разные команды, но одинаково лысые тренеры».

Уже вот-вот стукнет 3 месяца с начала нового сезона Премьер-лиги, и мы уже не раз имели удовольствие наблюдать Тен Хага на боковой линии. Так что теперь можно уверенно сказать, что мы точно в состоянии отличить двух манчестерских тренеров друг от друга. И, кажется, пришло время это проверить — давайте же сыграем в лысое бинго!

Правила простые: на этой картинке есть один ряд, где изображена голова только Эрика тен Хага, так что попробуйте отгадать, где здесь расположены 4 фотографии головы главного тренера «МЮ» подряд.

Лысое бинго

Сейчас самое время остановиться, если вы хотите честно попробовать отгадать, ведь дальше будет правильный ответ.

Отгадку можно посмотреть тут:

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Ну что же, удалось ли вам выбить голландское «бинго»? 😂