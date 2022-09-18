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Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» назвал защитника «МЮ», который так же хорош, как Ван Дейк

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Футболист «шпор» Кристиан Ромеро назвал лучших, по его мнению, защитников АПЛ на данный момент. Над ответом Ромеро думал недолго:

«Сегодня лучшими защитниками для меня являются Вирджил ван Дейк, так было всегда, а также Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед». Считаю, что они лучшие в Премьер-лиге».

Мартинес совсем недавно перебрался в Англию. Они с Кристианом – напарники по сборной Аргентины, так что слова Ромеро могут быть несколько предвзятыми.

В последние недели Ван Дейк подвергается резкой критике со стороны экспертов и болельщиков. Здорово, что голландец получает поддержку от своих коллег, даже от тех, кто выступает за соперников «Ливерпуля».

А кто, по вашему, лучший защитник АПЛ на сегодняшний день? Оставляйте свои версии в комментариях! 

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