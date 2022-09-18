Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» назвал защитника «МЮ», который так же хорош, как Ван Дейк

Футболист «шпор» Кристиан Ромеро назвал лучших, по его мнению, защитников АПЛ на данный момент. Над ответом Ромеро думал недолго:

«Сегодня лучшими защитниками для меня являются Вирджил ван Дейк, так было всегда, а также Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед». Считаю, что они лучшие в Премьер-лиге».

Мартинес совсем недавно перебрался в Англию. Они с Кристианом – напарники по сборной Аргентины, так что слова Ромеро могут быть несколько предвзятыми.

В последние недели Ван Дейк подвергается резкой критике со стороны экспертов и болельщиков. Здорово, что голландец получает поддержку от своих коллег, даже от тех, кто выступает за соперников «Ливерпуля».

А кто, по вашему, лучший защитник АПЛ на сегодняшний день? Оставляйте свои версии в комментариях!