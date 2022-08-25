Сборная АПЛ по версии Майкла Оуэна: Роналду справа, Руни в состав не попал, из «Ливерпуля» - только Джеррард

Легендарный нападающий собрал свою сборную Премьер-лиги в честь 30-летия турнира.

Начав с голкипера, Оуэн выбрал легенду «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. В команде оказалось еще четверо игроков «МЮ» - Гари Нэвилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз и Криштиану Роналду.

Из родного Майклу «Ливерпуля» в центре поля свое место занял Джеррард. «Челси» отрядил Эшли Коула и Джона Терри, а вот Лэмпард места, по мнению Оуэна, не заслужил.

Третьим полузащитником стал Патрик Виейра, а его одноклубник Тьери Анри занял место на левом фланге атаки. Главный сюрприз – места в атаке не нашлось Уэйну Руни, но зато легендарный Алан Ширер – в центре нападения.