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«Ливерпуль» и «Сити» снова разыграют титул, а «МЮ» окажется выше «Челси»! Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу нового сезона АПЛ

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Сезон Премьер-лиги 2022/23 станет юбилейным 30-м в истории турнира.

В 1992/93 году трансфер Алана Ширера из «Саутгемптона» в «Блэкберн» стоимостью 3,3 миллиона фунтов стерлингов стал рекордным на тот момент – тогда потраченная сумма считалась какими-то мега-деньгами.

Этим летом «Ливерпуль» потратил 85 миллионов фунтов стерлингов на нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, и он, похоже, уже скоро станет одной из главных звезд АПЛ.

И это не единственный громкий трансфер, осуществившийся в летнее трансферное окно: норвежский голевой монстр Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити», Рахим Стерлинг ушел от «горожан» в «Челси», Ришарлисон перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона», а Габриэль Жезус пополнил «Арсенал» — и это только нападающие.

«Арсенал», подписав контракт с Жезусом и усилив остальные линии, надеется пробиться в четверку лучших после того, как провалил эту задачу в прошлом сезоне. «Кристал Пэлас» будут стремиться дальше прогрессировать под руководством одного из лучших тренеров прошлого сезона Патрика Виейры – прошлогодняя кампания на «Селхерст Парк» была крайне многообещающей.

Jesus looks set to be a key star for Arsenal after signing from Man City

У «Тоттенхэма» есть потенциал наконец преодолеть себя и побороться за титул благодаря их тренеру Антонио Конте, которого владельцы клуба активно поддерживают на трансферном рынке.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» довольно обидно уступил титул Премьер-лиги из-за потрясающей формы «Манчестер Сити», и, хоть они потеряли свою суперзвезду Садьо Мане, приход Нуньеса и прогресс Луиса Диаса позволяют надеяться, что в новом сезоне они дадут бой команде Гвардиолы.

Но сами «Сити» помимо Холанда подписали Кэлвина Филлипса из «Лидса» и усилили давление на Эдерсона – из Германии подписан Стефан Ортега. Хулиан Альварес провел великолепный сезон в аренде в Аргентине и уже забил первый гол в Суперкубке за «Сити».

The Premier League title is held by Man City after another stunning battle with

Соседи команды Пепа «Манчестер Юнайтед» надеются сделать шаг вперед под руководством Эрика тен Хага и с приходом Лисандро Мартинеса, Кристиана Эриксена и Тайрелла Маласии.

Martinez will hope he can win titles with Ten Hag like he did at Ajax

В середине таблицы «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» входят в число тех, кто хочет попасть в еврокубки, если кто-то из «большой шестерки» не сможет оправдать ожидания болельщиков. «Лестер», как ни странно, этим летом еще не подписал ни одного большого игрока, но и глубины прошлогоднего состава, который сенсационно покинул Каспер Шмейхель, должно хватить, чтобы достойно конкурировать.

«Волки» Вулверхэмптона — еще одна команда, которая достаточно скромно ведет себя на рынке трансферов, но травма Рауля Хименеса уже угрожает сорвать их сезон еще до его начала. «Ноттингем Форест» и «Лидс», напротив, гремели новостями на трансферном рынке - итого 11 и 6 новых игроков соответственно. «Лесникам», безусловно, поможет прибытие из «МЮ» опытного Джесси Лингарда и арендованного вратаря сборной Англии Дина Хендерсона.

Lingard will want to prove himself at Nottingham Forest

Другой новичок АПЛ «Борнмут» громких трансферов не делал, в то время как «Фулхэм» получил Кевина Мбабу и Жоао Палинью, что делает их надежды остаться в АПЛ более обоснованными. Неудачник прошлого года «Эвертон» подписал Джеймса Тарковски, но вряд ли он один решит все проблемы «ирисок».

Впереди длинный сезон, который все расставит по своим местам, а суперкомпьютер talkSPORT уже сделал свой расчет и вот результат.

«Сити» - чемпион, «Ливерпуль» снова второй, а третий – «Тоттенхэм.

А вот известный портал FiveThirtyEight, который собирает разные алгоритмы для своих прогнозов, наоборот видит «Челси» в тройке, а «МЮ» всего лишь на 6 месте. Чемпионом же, как и в случае с машиной talkSPORT, назван «Сити».

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