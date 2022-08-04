«Ливерпуль» и «Сити» снова разыграют титул, а «МЮ» окажется выше «Челси»! Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу нового сезона АПЛ

Сезон Премьер-лиги 2022/23 станет юбилейным 30-м в истории турнира.

В 1992/93 году трансфер Алана Ширера из «Саутгемптона» в «Блэкберн» стоимостью 3,3 миллиона фунтов стерлингов стал рекордным на тот момент – тогда потраченная сумма считалась какими-то мега-деньгами.

Этим летом «Ливерпуль» потратил 85 миллионов фунтов стерлингов на нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, и он, похоже, уже скоро станет одной из главных звезд АПЛ.

И это не единственный громкий трансфер, осуществившийся в летнее трансферное окно: норвежский голевой монстр Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити», Рахим Стерлинг ушел от «горожан» в «Челси», Ришарлисон перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона», а Габриэль Жезус пополнил «Арсенал» — и это только нападающие.

«Арсенал», подписав контракт с Жезусом и усилив остальные линии, надеется пробиться в четверку лучших после того, как провалил эту задачу в прошлом сезоне. «Кристал Пэлас» будут стремиться дальше прогрессировать под руководством одного из лучших тренеров прошлого сезона Патрика Виейры – прошлогодняя кампания на «Селхерст Парк» была крайне многообещающей.

У «Тоттенхэма» есть потенциал наконец преодолеть себя и побороться за титул благодаря их тренеру Антонио Конте, которого владельцы клуба активно поддерживают на трансферном рынке.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» довольно обидно уступил титул Премьер-лиги из-за потрясающей формы «Манчестер Сити», и, хоть они потеряли свою суперзвезду Садьо Мане, приход Нуньеса и прогресс Луиса Диаса позволяют надеяться, что в новом сезоне они дадут бой команде Гвардиолы.

Но сами «Сити» помимо Холанда подписали Кэлвина Филлипса из «Лидса» и усилили давление на Эдерсона – из Германии подписан Стефан Ортега. Хулиан Альварес провел великолепный сезон в аренде в Аргентине и уже забил первый гол в Суперкубке за «Сити».

Соседи команды Пепа «Манчестер Юнайтед» надеются сделать шаг вперед под руководством Эрика тен Хага и с приходом Лисандро Мартинеса, Кристиана Эриксена и Тайрелла Маласии.

В середине таблицы «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» входят в число тех, кто хочет попасть в еврокубки, если кто-то из «большой шестерки» не сможет оправдать ожидания болельщиков. «Лестер», как ни странно, этим летом еще не подписал ни одного большого игрока, но и глубины прошлогоднего состава, который сенсационно покинул Каспер Шмейхель, должно хватить, чтобы достойно конкурировать.

«Волки» Вулверхэмптона — еще одна команда, которая достаточно скромно ведет себя на рынке трансферов, но травма Рауля Хименеса уже угрожает сорвать их сезон еще до его начала. «Ноттингем Форест» и «Лидс», напротив, гремели новостями на трансферном рынке - итого 11 и 6 новых игроков соответственно. «Лесникам», безусловно, поможет прибытие из «МЮ» опытного Джесси Лингарда и арендованного вратаря сборной Англии Дина Хендерсона.

Другой новичок АПЛ «Борнмут» громких трансферов не делал, в то время как «Фулхэм» получил Кевина Мбабу и Жоао Палинью, что делает их надежды остаться в АПЛ более обоснованными. Неудачник прошлого года «Эвертон» подписал Джеймса Тарковски, но вряд ли он один решит все проблемы «ирисок».

Впереди длинный сезон, который все расставит по своим местам, а суперкомпьютер talkSPORT уже сделал свой расчет и вот результат.

«Сити» - чемпион, «Ливерпуль» снова второй, а третий – «Тоттенхэм.

А вот известный портал FiveThirtyEight, который собирает разные алгоритмы для своих прогнозов, наоборот видит «Челси» в тройке, а «МЮ» всего лишь на 6 месте. Чемпионом же, как и в случае с машиной talkSPORT, назван «Сити».