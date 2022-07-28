«Криштиану Роналду присоединился бы к «Ливерпулю» этим летом, если бы мог», — Агбонлахор делает смелое заявление о лояльности португальца

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что суперзвезда «МЮ» Криштиану Роналду был бы не прочь присоединиться к «Ливерпулю» этим летом, будь у него такая возможность. Агбонлахор отмечает, что Роналду не верен ни одному из бывших клубов.

«Криштиану Роналду перешел бы в «Ливерпуль» этим летом, если бы мог. Это один из главных соперников «МЮ», но тут все дело в Роналду. Он куда угодно пойдет, лишь бы сыграть в Лиге Чемпионов и добавить еще один рекорд и титул к своему послужному списку. Не думаю, что Роналду хоть сколько-то верен своим бывшим клубам: «МЮ», «Мадриду» или «Ювентусу».

По слухам, агент игрока Жорхе Мендеш предложил многим крупным клубам возможность подписать португальца со сниженной зарплатой. «Челси» и «Бавария» открыто исключили такую возможность, как и «Реал Мадрид» с «Пари Сен-Жермен».

В последние дни ходят слухи, связывающие португальца с «Атлетико», с которым у него было сильное соперничество во время выступлений за «Реал Мадрид».