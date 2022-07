На «Олд Траффорд» прозвучал гимн «Ливерпуля» «Ты никогда не будешь один»

Знаменитый гимн «Ливерпуля» «Ты никогда не будешь один» прозвучал 6 июля на «Олд Траффорд» и вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов.

На домашнем стадионе «МЮ» состоялся матч открытие Евро среди женщин, сборная Англии обыграли Австрию со счетом 1:0 на глазах у рекордного числа болельщиков, матч посетили 68 000 человек.

На одном из самых культовых стадионов мира царила особая атмосфера, к встрече было приковано много внимания. Но все игровые моменты ушли на второй план, когда внезапно над стадионом «красных дьяволов» разнесся гимн «Ливерпуля».

You'll Never Walk Alone being blasted around Old Trafford. In to that! pic.twitter.com/WbmeDdoAGb — Michael Manning (@Michaelgtm95) 6 июля 2022 г.

Болельщики привыкли слышать эту мелодию на «Энфилде», но никак не на «Олд Траффорд».

Видео с исполнением «Ты никогда не будешь один» опубликовал один из зрителей матча и, вполне ожидаемо, ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам «Ливерпуля» такое музыкальное сопровождение пришлось по душе, а вот болельщики «МЮ» были рассержены.

Взгляните на реакции фанов:

«Они включили "Ты никогда не будешь один" на тренировочной площадке "Ливерпуля"?»

So they play YNWA at Liverpool training ground now? https://t.co/h1bUBa04Qw — Piang Shankly (@PiangShankly) 7 июля 2022 г.

«Очевидно, это сделал не наш человек, но тот, кто поставил этот трек, не должен ходить на многие матчи, теперь он нуждается в новой работе».

obviously wasn’t our PA but who ever played it must not go to many games needs a new job https://t.co/Ku1hIVUxRp — markwerkself (slava ukrayini) (@markwerkself) 6 июля 2022 г.

«Это что, какая-то дурацкая шутка?!»

Is this some kind of a sick joke!? https://t.co/GBu7OqutKy — Djemba (@follow1djemba) 6 июля 2022 г.

«"МЮ" получает удары слева, справа и по центру... Трудные времена для нас, фанатов».

United getting hit left right and centre... Hard Times for us fans https://t.co/ZNxYKBUmvG — Conor 🇾🇪 (@Conor_S22) 6 июля 2022 г.

«Это то, на что вы с радостью посмотрите!»

Things you love to see!

🤣🤣🤣 https://t.co/fyjLK6SU9r — Rakesh Singh (@RakSingh1) 6 июля 2022 г.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся уже очень скоро в рамках предсезонной подготовки. Команды сыграют в Бангкоке 12 июля.