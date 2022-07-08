In English, please
Блог

На «Олд Траффорд» прозвучал гимн «Ливерпуля» «Ты никогда не будешь один»

Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

Знаменитый гимн «Ливерпуля» «Ты никогда не будешь один» прозвучал 6 июля на «Олд Траффорд» и вызвал настоящий ажиотаж среди фанатов.

На домашнем стадионе «МЮ» состоялся матч открытие Евро среди женщин, сборная Англии обыграли Австрию со счетом 1:0 на глазах у рекордного числа болельщиков, матч посетили 68 000 человек.

На одном из самых культовых стадионов мира царила особая атмосфера, к встрече было приковано много внимания. Но все игровые моменты ушли на второй план, когда внезапно над стадионом «красных дьяволов» разнесся гимн «Ливерпуля».

Болельщики привыкли слышать эту мелодию на «Энфилде», но никак не на «Олд Траффорд». 

Видео с исполнением «Ты никогда не будешь один» опубликовал один из зрителей матча и, вполне ожидаемо, ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам «Ливерпуля» такое музыкальное сопровождение пришлось по душе, а вот болельщики «МЮ» были рассержены.

Взгляните на реакции фанов:

«Они включили "Ты никогда не будешь один" на тренировочной площадке "Ливерпуля"?» 

«Очевидно, это сделал не наш человек, но тот, кто поставил этот трек, не должен ходить на многие матчи, теперь он нуждается в новой работе». 

«Это что, какая-то дурацкая шутка?!» 

«"МЮ" получает удары слева, справа и по центру... Трудные времена для нас, фанатов». 

«Это то, на что вы с радостью посмотрите!» 

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся уже очень скоро в рамках предсезонной подготовки. Команды сыграют в Бангкоке 12 июля.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные