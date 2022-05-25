«Агония, абсолютная агония»: Алекс Фергюсон вручил Юргену Клоппу награду «Тренер Года»

Сэр Алекс Фергюсон вручил Юргену Клоппу награду «тренер года» АПЛ на церемонии во вторник.

"Это агония, абсолютная агония!" — сказал бывший босс «Манчестер Юнайтед», объявляя лауреата награды.

Фергюсон пошутил о разговоре, который у него был с Клоппом, когда он встретил его 12 лет назад. Шотландец посоветовал Юргену пойти в «клуб с историей».

«Я должен был сказать ему перейти в «Сканторп Юнайтед», — сказал Фергюсон.

«Я ничего не понял из того, что он сказал», — ответил Клопп, имея в виду шотландский акцент Фергюсона.

«Я но потом я стал понимать лучше, благодаря работе с Роббо и Кенни».