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«Агония, абсолютная агония»: Алекс Фергюсон вручил Юргену Клоппу награду «Тренер Года»

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Сэр Алекс Фергюсон вручил Юргену Клоппу награду «тренер года» АПЛ на церемонии во вторник.

"Это агония, абсолютная агония!" — сказал бывший босс «Манчестер Юнайтед», объявляя лауреата награды.

Фергюсон пошутил о разговоре, который у него был с Клоппом, когда он встретил его 12 лет назад. Шотландец посоветовал Юргену пойти в «клуб с историей».

«Я должен был сказать ему перейти в «Сканторп Юнайтед», — сказал Фергюсон.

«Я ничего не понял из того, что он сказал», — ответил Клопп, имея в виду шотландский акцент Фергюсона.

«Я но потом я стал понимать лучше, благодаря работе с Роббо и Кенни».

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