Неманья Видич намекает, что «лучший центральный защитник в мире» Вирджил ван Дейк должен играть за «МЮ»

В интервью The Athletic бывший игрок «МЮ» Неманья Видич сказал: «Вирджил ван Дейк — один из лучших, если не лучший, центральных защитников в мире.

«Он хорош физически и в воздухе. У него отличные способности. Он сильно вырос как игрок с тех пор, как я впервые увидел, как он играет за «Селтик».

«Помогает и то, что он в хорошей команде. Жалко только, что он играет не за тот клуб».

Ван Дейк был ненадолго связан с переходом в «Манчестер Юнайтед» за большие деньги в 2016 году, но игрок из «Саутгемптона» смотрел только на «Ливерпуль» и в конце концов перебрался на «Энфилд» в январе 2018 года.

Голландец стал одним из лучших защитников в мире под руководством Юргена Клоппа, выиграв Лигу чемпионов и Премьер-лигу, а «красные дьяволы» в 2019 году пригласили Харри Магуайра.