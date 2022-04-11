«Вы боролись последние три или четыре года, чтобы так играть?»: Невилл сравнил Клоппа с Фергюсоном после ничьей с «Сити»

Гэри Невилл говорил о ничьей «Ливерпуля» с «Ман Сити» на «Этихаде».

«У «Ливерпуля» реакция во втором тайме была исключительной. Они были очень плохи в первом тайме».

«Я всегда помню, как возвращался к сэру Алексу Фергюсону, если мы плохо играли в первой половине важной игры в конце сезона, я помню, как он пару раз говорил: «Вы боролись всю свою жизнь, весь сезон, вы боролись последние три или четыре года, чтобы вот так играть?».

«Это было почти так, как если бы в перерыве Юрген Клопп должен был сказать: «Ну что же вы, мы строили эту команду три или четыре года, и все же вы не проявили никакого авторитета, вы застыли, вы плохо защищался».

«Но в итоге «Ливерпуль» отреагировал блестяще, поэтому в конце игры я должен сказать, что это хороший момент для «Ливерпуля», учитывая, как они играли до перерыва».