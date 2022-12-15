67 тысяч игрушек на льду – новый мировой рекорд! Болельщики взбунтовались – и чуть не сорвали матч

В хоккее мишкопады масштабнее, чем в фигурке.

Как у Александра Овечкина есть традиция каждый матч переписывать уже собственные достижения в лиге, так и у фарм-клуба «Вашингтона» в АХЛ – «Херши» – завелась привычка обновлять собственный рекорд. Делают здесь это правда чуть реже – приблизительно раз в год, но статистика там приличная.

Сначала было 34 тысячи, потом в декабре 2019-го – 45 тысяч, а после всех пандемий – в январе 2022-го – сумасшедшие 52 тысячи. И речь не про зрителей, а про количество игрушек, которое они берут с собой на матч, а потом выбрасывают на лед – в рамках благотворительной акции.

Казалось бы, вечный рекорд. Но нет, в Херши решили, что им мало. Просто посмотрите что творилось на последнем домашнем матче «Медведей»:

На льду оказалось 67309 мягких игрушек! Вряд ли в детстве вы могли представить себе, что столько вообще можно собрать в одном месте!

Хотя люди настолько увлеченно бросали игрушки на лед, что при наложенной рок-музыке это смахивало бы на перестрелку в боевике:

А с некоторых ракурсов (и плюс один фильтр) – вообще чистый Хичкок!

Но разумеется, на трибунах на самом деле царило настоящее счастье: и дети, и взрослые старались перекинуть мягких медведей и прочую живность (а некоторые были очень крупные) за борт – не всегда это получалось с первого раза.

Как вы помните – а мы рассказывали и в 2019-м, и в 2022-м - количество игрушек, принесенных на матч, очень важно для акции Teddy Bear Toss. Во-первых, все они разойдутся по больницам, детским домам и организациям – а значит, как можно у большего количества нуждающихся детей появится плюшевый друг. А во-вторых, клуб выделит сумму, равную количеству брошенных игрушек, на благотворительность – разумеется, связанную с детьми.

Но при этом вечер получился максимально необычным. Мишкопад всегда начинался после первого гола «Херши» – но на этот раз команда такой возможности не представляла. Когда диктор объявил по стадиону, что от метания игрушек в любом случае стоит воздержаться до конца игры, трибуны встретили это неодобрительным гулом. А в конце третьего периода, когда «Беарс» горели «Бриджпорту» 0:2 и оставалось играть 5 секунд, болельщики вообще решили, что хватит затягивать главный момент дня.

Кто-то с досады от приближающегося поражения бросил на лед мишку – и это послужило сигналом для 10 c половиной тысяч зрителей в «Джайант Центре». Представители команды пытались остановить «Мишкопад», запрещали бросать на лед игрушки – но уже поздно. Плюшевый бунт было не остановить.

В итоге матч не был даже официально доигран – «Херши» пришлось звонить в АХЛ, чтобы лига подтвердила, что готова принять игру с 59 минутами и 55 секундами. Просто уборка всех игрушек заняла бы не менее получаса – проще было заканчивать прямо тут.

Хоккеисты «Беарс», конечно, переживали поражение – но сложно делать это долго, когда ты стоишь под дождем из игрушек. Некоторые все же не сдержались. Все же эта акция должна приносить улыбки всем.

С 2001 года «Херши» собрал 389508 плюшевых мишек.

Фото: Hershey Bears