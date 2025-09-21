«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне

«Тампа» подписала форварда Доминика Джеймса, игравшего в NCAA.

Контракт новичка с 23-летним игроком рассчитан на 2 сезона.

Джеймс был выбран «Чикаго » на драфте НХЛ-2022 под общим 173-м номером в 6-м раунде.

У игрока не было контракта с «Блэкхокс», а в прошлом месяце он стал неограниченно свободным агентом после 4-го сезона в студенческой лиге.

В прошлом сезоне в активе Доминика было 30 (14+16) очков в 35 играх за университет Миннесоты-Дулут.