«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне
«Тампа» подписала форварда Доминика Джеймса, игравшего в NCAA.
Контракт новичка с 23-летним игроком рассчитан на 2 сезона.
Джеймс был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2022 под общим 173-м номером в 6-м раунде.
У игрока не было контракта с «Блэкхокс», а в прошлом месяце он стал неограниченно свободным агентом после 4-го сезона в студенческой лиге.
В прошлом сезоне в активе Доминика было 30 (14+16) очков в 35 играх за университет Миннесоты-Дулут.
