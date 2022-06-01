Этот финал Востока – пушка. В нем играют два наших лучших вратаря поколения

Серия, которую нельзя пропустить.

Кайфанули от перестрелки Макдэвида и Маккиннона за право назвать новую версию «Макдональдса» в России своим именем? Не расходимся, у нас есть не менее крутая серия.

Встреча «Тампы» и «Рейнджерс» буквально пропитана голливудским сюжетом, талантом и смыслами.

Например, в 2015-м «Тампа» Купера впервые заявилась в финал, на пути к которому прошла как раз эту команду из Нью-Йорка. А в 2020-м и 2021-м самое серьезное сопротивление банде Кучерова оказывали «Айлендерс» – соседи «Рейнджерс» по городу.

Тут есть куча классных дуэлей, причем с одной стороны – игроки стремительно растущей команды, а с другой – ветераны с двумя гайками на пальцах.

Хедман против Фокса, Панарин против Кучерова и… Шестеркин против Василевского. У Игоря – сезон, который можно справедливо назвать великим. У Андрея – три года кубковой доминации. Между ними год разницы в возрасте – это сшибка лоб в лоб двух лучших русских вратарей поколения, и в битве за финал не будет никаких компромиссов.

Шестеркин и Василевский классно играли в КХЛ – но Андрей съел конкурентов, а Игорь сидел под иностранцами СКА

В штате Флорида есть небольшой городок Сент-Питерсберг – там нет «Зенита» и Романа Ротенберга, но есть методистская церковь, которая в один прекрасный летний день порадовала прихожан объявлением: «Только Бог спасает больше, чем Василевский».

Василевский проник везде – обаятельный Большой Кот из России мало говорит, надвигает бейсболку на глаза во время редких пресс-конференций и методично тащит бросок за броском. Джон Купер, главный тренер «Тампы» вообще утверждает, что Андрей – это лучший голкипер мира на ближайшие 10 лет вперед. И сейчас просто нет ни одного основания ему не верить.

А Стивен Стэмкос говорит, что Василевский – главный пахарь из тех, что он видел, и это слова человека, который играет бок о бок с главным фанатом хоккея Никитой Кучеровым. Андрей много раз благодарил своих родителей за становление в спортивной карьере – его отец, тоже хоккейный вратарь, рассказывал в интервью Дарье Тубольцевой: «Материальная часть нашей жизни была такова, что когда я закончил карьеру, то практически 10 лет мы очень трудно жили. Андрей все это видел и один раз сказал, что, когда вырастет, будет зарабатывать и позволит нам жить так, как мы сейчас живем. Он сдержал слово. Первые деньги, которые они с Алексеем заработали практически вместе (Андрей чуть больше), они отдали нам. С первой крупной премии или зарплаты приобрели хороший внедорожник, потом дом на даче поменяли с летнего на новый, мы там с женой живем уже девятый год круглогодично».

Трудолюбие отшлифовало безумный талант Василевского. Когда в 18 лет он попал в основу «Салавата», то достойно выдержал приличный уровень конкуренции, а дальше просто съел более опытных конкурентов – по ходу сезона-2013/14 Василевский играл мощнее Алексея Волкова и Владимира Сохатского, и продолжил тащить в плей-офф.

«В тот сезон мы дошли до финала конференции, для того состава это был уже большой успех. У Магнитогорска тогда была тройка Зарипов — Коварж — Мозякин, на скамейке Кинэн. Но мы смогли с ними нормально зарубиться. Но, как мне по истечении времени кажется, некоторые ребята вроде как выполняли задачу и понимали, что практически невозможно будет пройти «Металлург». Они сложили оружие. Но только не Андрей. Что он творил в воротах с «Магниткой»! Чуть ли не спиной ловил шайбу! Я подходил к более старшим ребятам и говорил: «Посмотрите, что творит парень! Помогите ему. С таким-то можно и кубок завернуть», – вспоминал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.

После того впечатляющего года Василевский отправился в «Тампу» – выиграл конкуренцию у одного из лучших вратарей лиги Бена Бишопа и стал основой доминации «Лайтнинг». У Игоря Шестеркина все было чуть сложнее – особенно в российской части карьеры.

Он классно начинал в «Спартаке», но взрослая команда обанкротилась – значительная часть молодежи в результате грандиозного обмена оказалась в системе СКА, который в тот момент существовал в режиме скупки всего и вся, а основной состав по плану должен был выигрывать кубок за кубком.

Парадокс его армейского отрезка карьеры в том, что его называли талантливым, он эффективно использовал свое время в основе, но больше него все равно играли иностранцы – сначала Александр Салак и Микко Коскинен, а затем и вовсе средний швед Магнус Хелльберг из «Куньлуня».

Это отразилось на восприятии его отъезда в НХЛ: все понимали, что Шестеркин – талантливый парень, но не понимали, чего от него ждать в «Рейнджерс», ведь по суммарному числу сыгранных матчей в России его было сложно назвать первым номером.

Игорь своей игрой показал, что СКА скрывал от нас суперзвезду и алмаз.

«Очень талантливый, невероятный вратарь. Когда я его в первый раз увидел вживую, смотрел на него с открытым ртом: «Вау!». То же самое у меня было, когда я впервые увидел в деле 18-летнего Андрюху Василевского в Уфе», – говорил главный космонавт нашего хоккея Илья Брызгалов.

«Он выдающийся. Он был таким весь год», – говорит Жерар Галлан, который использует Игоря как фундамент для рывка «Рейнджерс» в этом сезоне.

И это вообще не преувеличение – на второй год в лиге Шестеркин влетел в тройку номинантов на «Везину» (заберет ее с вероятностью 100%), а в плей-офф играет как один из главных претендентов на приз MVP. Для молодых и довольно сырых «Рейнджерс» он стал Х-фактором – превратил нестабильную команду в одного из кандидатов на кубок, но главное – ему всего 26 лет, и в НХЛ он надолго.

Как они играют: Василевский – суператлет, Шестеркин берет мобильной стойкой. И у них несгибаемый дух

Элитный вратарь не пытается отбить все броски. Элитный вратарь делает сэйвы в самый нужный момент. Это правило применимо и к Игорю, и к Андрею.

У них есть отличия в стиле игры (о них чуть ниже), но их общая черта – дух и характер. Вы можете забить им гол, но не сможете их сломать.

«Это приходит с опытом. Вы не можете провести 60 великих матчей в году. Постоянно что-то идет не так. Но главное – придерживаться определенного процесса. Это и есть ментальность Андрея. Плохой отскок здесь, случайный гол там. Он забывает про это. И с сухими матчами точно так же. Забыл – и пошел дальше», – рассказывает тренер вратарей «Тампы» Франц Жан.

«Он очень спокойный, – говорил этой весной Мика Зибанежад, – и как бы распространяет это спокойствие на всю команду».

По ходу этого плей-офф у них были неудачные отрезки – «Торонто» много забивал Василевскому, а «Питтсбург» разматывал защиту «Рейнджерс» и громил Шестеркина, а болельщики насмешливо кричали ему «Игорь, Игорь!».

Они пережили это и забирали ключевые матчи серий, в которых все шло наперекосяк. Это признак больших вратарей – и теперь они сыграют между собой.

Василевского, по общему признанию, можно считать элитным вратарем-атлетом. У него классные габариты и пластика – нападающий, который вываливается на его ворота, имеет дело с огромной, но подвижной стенкой, которая перекрывает угол обстрела и способна сделать сэйв под любым углом.

Он фантастически быстрый – за кошачьи рефлексы его прозвали Большим Котом, и это не преувеличение. Когда ESPN пытался собрать идеального вратаря вселенной, авторы, не думая, ухватились за рефлексы и взрывные ноги Андрея. Что еще? Он четко работает в трафике, высматривая шайбу – и почти всегда ее находит. Забить Василевскому – это квест, который требует самого педантичного подхода. Спросите у «Флориды», которую он аккуратно намазал на хлеб. Или у соперников, которые выходят против него на решающий матч – из 7 таких игр в плей-офф Андрей засушил 6.

Шестеркин играет чуть иначе – его габариты и атлетизм скромнее, чем у стены из Уфы. Никита Петухов в фундаментальном тексте про Игоря обозначал его главные особенности:

• ноги стоят шире, чем в стандартной стойке – относительно других вратарей он экономит время для перехода от высокой стойки в среднюю или низкую;

• положение ловушки – рука находится в нейтральном положении, что позволяет быстро развернуть кисть вниз или повернуть наверх. Плюс – тут хороший разворот ловушки по отношению к шайбе. Многие вратари либо разворачивают кисть вверх, что не позволяет им успеть на бросок над щитком. Или немного не до конца разворачивают ловушку по отношению к шайбе;

• ширина постановки рук – Игорь держит руки на хорошем расстоянии перед собой, что сокращает угол для шайбы и позволяет играть более агрессивно вблизи ворот;

• Постановка клюшки на льду – Шестеркин контролирует шайбу после отскоков и часто выигрывает битву за добивание у нападающих соперника. Это очень важный фактор, потому что в равных составах против Шестеркина наносят в 2 раза больше бросков после добиваний, чем против ближайшего конкурента, но Игорь все равно дотащил «Рейнджерс» до финала Востока.

Что еще? Ключевое – потрясающая игра клюшкой, с ней он обращается лучше Василевского. Мартин Бродер в свое время изменил представление об игре вратаря и ввел специальную трапецию за воротами – сейчас что-то похожее пытается сотворить Игорь Шестеркин. Для «Рейнджерс» он сейчас больше, чем просто парень в шлеме и щитках.

Как играют в этом плей-офф – спасли свои команды от кучи ожидаемых голов

На сайте MoneyPuck.com считают интересный показатель – разницу между ожидаемыми и пропущенными шайбами. Чем она выше – тем больше потащил голкипер. И вот как выглядит топ-5 вратарей плей-офф:

Удивлены? Мы – нет.

А вот куда соперники забивают Игорю и Андрею.

Видим, что Игорю прилично прилетает под ловушкой и между ног – «Питтсбург» здорово растягивал его в первом раунде. А вот Василевскому прилично прилетало подмышку и над левым плечом – причем тоже в первом раунде, потому что «Флориде» он и защита «Тампы» устроили настоящий ад.

В целом, можно сказать, что у них нет явных слабых мест. И такой расклад делает битву двух юкодзун легендарной.

Фото: REUTERS/Sam Navarro, Dan Hamilton, Dennis Schneidler