Рекордный матч Гусева: побил сезонные достижения в «Динамо» и оторвался в гонке бомбардиров

Поучаствовал во всех голах.

Московское «Динамо» победило минское (4:1). Главный герой – Никита Гусев: сделал 1+3. «Динамо» после этой победы стало третьим клубом, официально вышедшим в плей-офф. «Локомотив» и СКА сделали это чуть раньше.

Гусев вошел в историю «Динамо»: перекрыл несколько рекордов и обогнал Шипачева

В начале второго периода именно Никита открыл счет: на пятой минуте хитро бросил из-под Коди Керрана.

Дальше пошли яркие ассисты. В конце второго периода Гусев набросил на пятак, где шайбу подправил Егор Римашевский. После такого мощного паса Егор чуть не влетел во вратаря.

За две минуты до финальной сирены Гусев вообще перекинул шайбу через всех соперников. Передача дошла до Джордана Уила, который переиграл вратаря Дилана Фергюсона. После гола Фергюсон не сдержал эмоций и сломал клюшку.

Для Никиты Гусева сезон складывается результативно. В новом году он уходил без очков только 18 января в игре против «Нефтехимика» (1:2). Голы и передачи Гусева в игре с Минском повлияли не только на результат конкретного матча. Никита набрал уже 70 очков (19+51) в регулярке-2023/24 и оторвался в гонке бомбардиров. Его догоняют Голдобин («Спартак», 64) и Буше («Авангард», 63).

Гусев еще и перебил основные клубные рекорды.

70 очков – новый лучший результат в истории «Динамо». Предыдущее достижение продержалось пять лет: в сезоне-2018/19 Вадим Шипачев набрал 68. Гусев в третий раз за карьеру выбил 70+ очков за регулярку (до этого – в сезонах-2016/17 и 2018/19). Никите не хватает лишь еще одного сезона, чтобы догнать Сергея Мозякина по количеству таких регулярок.

Параллельно Гусев оказался первым игроком в истории КХЛ, кто отдавал 50+ передач за регулярку в двух разных сезонах. 50 ассистов – еще один клубный рекорд. До этого достижением владел все тот же Шипачев (48). В сезоне-2018/19 Гусев выступал за СКА и отдал 65 пасов (рекорд лиги). Тогда он по итогу набрал 82 очка – и это до сих пор лучший результат в карьере Гусева.

Сам Никита о личных достижениях не думает вообще: «Мои рекорды? Еще раз повторю, что для меня самое важное – это в каждой игре помогать команде. За рекордами я не гонюсь. Конечно, это приятно. Но я думаю о командной победе».

«Динамо» – это не только Гусев: заболевших лидеров ярко заменили молодые игроки

● 18-летний нападающий Егор Римашевский набрал 3 очка (1+2) и стал второй звездой встречи. По сезону Кудашов доверяет таланту: Римашевский уже провел 32 игры и имеет 10 очков за регулярку-2023/24.

● Одну шайбу забросил защитник Даниил Пыленков. Он отличился впервые с 23 декабря – тогда в матче против «Нефтехимика» (3:2, ОТ) Пыленков выбил два очка (1+1). На счету защитника уже 19 очков. Он третий в списке лучших бомбардиров команды среди защитников после Игоря Ожиганова (22) и Бреннана Менелла (35).

● По-прежнему надежен и вратарь Максим Моторыгин. Тот сыграл за «Динамо» 20 игр: имеет показатель 92,5% отраженных бросков и ровно 2,00 коэффициент надежности. В матче с минчанами Моторыгин отразил 33 броска и пропустил лишь одну шайбу.

При этом у «Динамо» серьезные проблемы с составом. В матче не играли Эрик О’Делл и Седрик Пакетт, до сих пор лечится нападающий Максим Джиошвили. Из-за этого на матч против Минска Алексей Кудашов поднял игроков из фарма. Нападающий Алексей Зайцев вообще дебютировал в КХЛ.

Алексей Кудашов рассказывал после матча: «Некоторые ребята из молодежной команды сегодня приходили на тренировку на малой арене с МХЛ, но нам пришлось их срочно перевести сюда. Если бы мы в таком составе провели хоть одну тренировку, то было бы лучше – сегодня все было как с чистого листа. Некоторое время в начале матча нам потребовалось для того, чтобы перестроиться».

Через три дня у «Динамо» московское дерби против «Спартака». По сезону в очных матчах у них одинаковое количество побед – 2:2.

Фото: dynamo.ru ; РИА Новости /Владимир Федоренко