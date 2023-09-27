КХЛ сразу признала ошибку.

Если вам показалось, что в хайлатах с падением Ольги Бузовой маловато хоккея, КХЛ в тот же день подарила яркий и спорный эпизод, где нужно разбираться в тонкостях правил.

Судьи матча «Спартак» – «Сочи» засчитали сочинский гол, хотя бросок был уже после свистка. Как так?

Что случилось? Гол засчитали, хотя свисток точно был раньше

В конце второго периода при счете 1:1 «Сочи» прижал «Спартак», опасный бросок прилетел во вратаря, и казалось, что спартаковец Патрик Рыбар зафиксировал шайбу – но в толкотне она выскочила прямо на крюк сочинцу Даниле Галенюку.

Защитник быстро сориентировался и точно бросил – но уже после свистка судьи Евгения Ромасько.

«Спартак» был уверен, что гол не засчитают. Комментаторы тоже утверждали, что все случилось после свистка, поэтому счет не изменится.

Арбитр, судя по всему, посчитал, что была помеха вратарю – поэтому свистнул. Хотя кажется, что судьи до конца не понимали, где находится шайба.

Вот момент за долю секунды до броска: видно, что судья дает сигнал (свисток не был у него во рту, он специально его поднес, это важно), когда Галенюк еще не отправил шайбу в ворота.

После долгого совещания судьи засчитали гол.

«Судья подъехал и сказал, что новые правила с этого сезона действуют – в таких случаях засчитывают», – сказал во флэш-интервью нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.

Сочинцы повели 2:1, в начале третьего периода забили еще и победили 3:2.

КХЛ признала ошибку. Вероятно, важнее не момент свистка, а момент решения

КХЛ быстро выпустила разъяснение и объявила, что шайбу засчитали неправильно. Указали, что в этой ситуации нельзя трактовать в пользу гола второй пункт правила 31 из общих правил хоккея.

В этом пункте есть оговорка о человеческом факторе при судейском свистке: «Главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло».

По сути, речь о том, что важнее, когда принято решение остановить игру, а не момент свистка – потому что доли секунды нужны арбитру на реакцию и само действие, чтобы дать сигнал .

Поэтому в эпизоде с броском Галенюка первостепенно не то, когда именно прозвучал свисток и сколько у Данилы и других игроков было времени, чтобы отреагировать на остановку, а то, что само решение об остановке игры судья за воротами принял точно до броска.

Для самих арбитров проблема в том, что по ходу матча они поменяли решение, зря засчитали гол и результативной ошибкой повлияли на счет. Высока вероятность, что Евгения Ромасько и его коллегу Константина Оленина мы в ближайших играх КХЛ не увидим.

В том числе с помощью этого судейского решения «Сочи» выиграл шестой матч подряд – команда четвертая в лиге, от лидирующего «Торпедо» отстают всего на три очка. «Спартак» пятый, сочинцы как раз и обошли красно-белых благодаря этой победе, они теперь впереди на одно очко.

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Фото: трансляция КХЛ