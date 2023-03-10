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Fantasy КХЛ: пора собирать состав! Новый сезон еще интереснее с собственной командой и шансом выиграть приз

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Фэнтези-турнир КХЛ возвращается!

Новый хоккейный сезон в России стартует уже 1 сентября, самое время собрать свою команду.

С чего начать?

Вам нужно собрать свою команду, в ней 17 игроков: два вратаря, шесть защитников и девять нападающих. Общий бюджет – 20 000, им нужно воспользоваться максимально эффективно.

На эти деньги у вас не получится купить всех самых результативных игроков лиги, придется комбинировать явных лидеров с менее очевидными хоккеистами, которые тоже будут приносить пользу.

Лимит – максимум три игрока из одного клуба.

Как выглядит сама игра?

Хоккеисты проводят реальные матчи, а за действия на площадке получают виртуальные фэнтези-очки. Ваши 17 игроков в течение недели участвуют в матчах за свои команды – их количество может отличаться в зависимости от календаря (один из лайфхаков в том, чтобы выбирать хоккеистов с большим числом игр).

Новая неделя начинается каждый понедельник – формально ночью, в 4:00 утра. В этот момент, например, обновляется счетчик замен (детали о них ниже).

Расположение игроков на поле не имеет значения: если бомбардир отображается в третьм звене, а не самый результативный форвард в первом, очки они приносить будут одинаково.

Как делать трансферы?

После сбора команды с неограниченным количеством замен, уже после первого дедлайна, можно совершать до пяти трансферов в неделю.

Менять игроков можно в любой момент по ходу недели, перестановки вступят в силу сразу. Единственное – хоккеисты заблокированы для замен за час до начала матчей своих команд, в течение игры и после до подсчета очков, заработанных в матче. 

Цена хоккеиста меняется после каждой игры – чем больше очков он зарабатывает, тем дороже становится. Соответственно растет и стоимость вашей команды, если игрок набрал очки в вашем составе. Дальше можно менять состав с учетом обновленного бюджета.

Кто оценивал игроков?

По традиции за определение цен игроков благодарим энтузиастов из фэнтези-сообщества, всю грандиозную работу по КХЛ проделал наш пользователь Wolski.

👏👏👏

А призы какие?

1-е место – сертификат в маркетплейс, звезда и чемпионский бейдж в профиле

2-е место – бейдж в профиле

3-е место – бейдж в профиле

Остались вопросы?

Можно обсудить детали прямо здесь в комментариях или отправить свой вопрос со ссылкой на вашу команду по адресу fantasy@sports.ru.

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Телеграм-канал «Фэнтези на Sports.ru»

1 комментарий

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Макс Фет
но какие же мощные призы!!!!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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