Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?

Все сложно.

«Ак Барс» официально попрощался с Александром Радуловым. Неожиданностью это не стало: еще в мае было ясно – Радулов в Казани не останется.

В соцсетях клуб устроил с ним красивое прощание, а реальность выглядит не такой яркой. Казань постепенно избавляется от возрастных лидеров, но не все из них быстро находят новое место. Кагарлицкий хотя бы нашел – в «Торпедо».

Радулов уезжает из «Ак Барса» на личном спаде – пока он так ни с кем и не договорился

Возьмем ситуацию с тем же Кагарлицким. При переходе в «Торпедо» он существенно ужался в деньгах (примерно на 15 млн) и не высказал кучу детальных требований. Поэтому Дмитрий легко определился с местом продолжения карьеры – пусть «Ак Барс» заранее отказался и от него. Радулов существует в других реалиях и по личным мотивам себе такого пока не позволяет.

В закрытом «Ак Барсе» Билялетдинова для Радулова отводилась роль звезды. Он не терялся, если сравнивать показатели с одноклубниками. Набрал 40 (16+24) очков за регулярку-2023/24 и стал третьим бомбардиром команды. В сравнении с самим собой все уже не так весело: год назад Александр выглядел сильнее на дистанции (57), а клуб дошел до финала Кубка Гагарина .

Символично, что лучшие матчи Радулова в сезоне-2023/24 пришлись на сентябрь-октябрь. После этого он лишь раз за регулярку набирал более одного очка за игру – в февральском матче с «Трактором» (4:1, 2+0). В плей-офф были еще 0+2 в единственном победном матче с «Автомобилистом» (5:0), но общее впечатление это не изменило. Ждали от него куда большего.

«Ак Барс» подтолкнул к переменам общий результат в сезоне-2023/24. Поэтому из клуба ушел Билялетдинов, а дальше начинается новая жизнь. Даже в такой ситуации Радулов до последнего цеплялся именно за Казань. В апреле агент Радулова говорил: «На данный момент мы общаемся и ведем переговоры с «Ак Барсом». Ожидаемо это общение в итоге ни к чему не привело.

Учитывая игровой спад Радулова, «Ак Барс» в глобальном смысле мало теряет от его ухода. Тем более что в ключевые моменты Радулов иногда индивидуально подводил. Например, в одном из матчей серии с «Автомобилистом» он так полетел в соперника, что заработал удаление и дисквалификацию на один матч за удар в голову. Обычно лидеры себе такого не позволяют.

Если абстрагироваться от контрактных деталей и личных желаний, то Радулов все еще выделяется по уровню и умениям. В отдельных матчах он напоминает самого себя из прошлого: лезет на ворота, бьется за результат и приносит реальную пользу. Жаль, что такого становится все меньше. За карьеру Радулов приучил – он бывает вот таким примерно каждый день. За это всегда ценили.

Радулов остался без контракта с «Ак Барсом», а запасного варианта не подобрал. С этой же историей столкнулись Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Их защищают обязательства клуба (контракты на год), но публично проговорено: обоих в «Ак Барсе» не видят. Шипачев хотя бы рассуждает об обидах в статусе действующего игрока клуба – у Радулова такой возможности нет.

Что мешает Радулову: далеко не все принимают его в том статусе, который был в «Ак Барсе»

Весной Александр Радулов вместе с агентами все-таки вел предметные переговоры. Он хотел себе место в Москве, где единственным реальным направлением смотрелось местное «Динамо». Парадоксальный сезон «Динамо» требовал решений: взятие Кубка Континента затмил вылет из плей-офф от сенсационного «Трактора» (0-4). В ключевой момент «Динамо» чего-то не хватило.

Сторона Радулова вышла на рынок с привычно высокими запросами. Вот только «Динамо» вместо него неожиданно забрало Антона Спепышева из ЦСКА. Журналист Иван Богун разъяснял : у клуба и Радулова существовала договоренность по однолетнему контракту на 50 миллионов и бонусе еще в 5 миллионов. Якобы потом агент попросил увеличение бонуса – «Динамо» это уже не устроило.

Агент Александр Черных теперь рассказывает, что Радулов нужен всем клубам КХЛ. Он же говорит о потенциальном контракте (дороже 30 миллионов в год) и поиске такого соглашения в новых переговорах. Почему-то на первый вариант снова выходят деньги, хотя они не всегда сочетаются с личными целями. Контракт можно получить и в «Амуре», борьбу за Кубок Гагарина – не везде.

Москва уже отпала, а клубы из регионов опровергают сам факт интереса к Радулову. Например, так уже сделал «Автомобилист». Ветеран с мощными запросами по контракту и желанием играть в ведущих звеньях почему-то не пригодился команде, которая вынесла его «Ак Барс» в первом раунде плей-офф (4-1) . Почему же? Вопрос, который будто бы не требует детального ответа.

Из конкретики в СМИ массово мелькает возможная договоренность Радулова с «Трактором». Обстановка в Челябинске напоминает «Ак Барс»: там идет перестройка с усилением состава после смены тренера. Бенуа Гру пришел на место Заварухина – тому оставался «Челмет» (Заварухин предсказуемо отказался). Гру лично пообщался с игроками, но вот Антону Бурдасову не позвонил .

Вырисовывается интересный расклад: кажется, «Трактор» откажется от адаптированного к команде лидера, но готов к подписанию новичка с именем. Этот новичок потребует приличные деньги, а конкуренция ему явно помешает. Получается нестыковка с отсылкой к статусу Радулова в «Ак Барсе» – при отсутствии компромиссных движений ничего хорошего из этого не выйдет.

Радулову же нельзя ошибаться с выбором нового клуба. В июле ему исполнится 38 лет – возраст настраивает на изменение роли в любой команде. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вообще сказал такое: «Психология у Радулова все равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть. Я считаю, что по-хорошему Сашке надо уже на тренерскую работу переходить».

Разин подтверждает мнение, что Радулов статус лидера уже не потянет. И это проблема: места в топ-6 заняты почти у всех главных команд КХЛ. Согласится ли Радулов ужаться в деньгах и принять выход на ограниченные минуты? Кажется, морально он к такому не готов. КХЛ игрок его уровня необходим хотя бы для внимания. Решение за Радуловым, ведь заканчивать он не собирается.

Фото: Sergey Elagin/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид