Теперь Капризов – лидер по голам в овертаймах за всю историю «Миннесоты»

Важный рекорд.

«Миннесота» обыграла «Бостон» (4:3, ОТ). Кирилл Капризов впервые в сезоне оформил дубль и в шестой раз набрал больше одного очка. До этого лучшим матчем в регулярке-2023/24 для Капризова считалась игра с «Эдмонтоном» (7:4). Там у него был хет-трик из ассистов. В матче с «Бостоном» Кирилл не просто выделился голами. Он же забросил победную шайбу в овертайме.

Перед игрой с «Бостоном» Капризов не забивал с 6 декабря («Калгари», 5:2). Он провел без голов 6 игр подряд – худший отрезок в сезоне. Шайба Кирилла в овертайме с «Бостоном» важна не только из-за результата, хотя «Миннесота» выиграла 4 из 5 последних матчей. У Капризова набралось 7 шайб в овертаймах НХЛ. В «Миннесоте» он стал лидером по этому показателю.

Что надо понимать вокруг нового клубного рекорда в исполнении Кирилла Капризова:

● Первый гол Капризова в овертайме НХЛ случился уже в дебютной игре. В январе 2021 года он стал первой звездой матча «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» (4:3, ОТ). Там Капризов отдал 2 передачи в основное время и забросил шайбу в овертайме. Только Ник Кнотт (сезон-1941/42, «Бруклин») и Тим Суини (сезон-1990/91, «Калгари») до него забивали в овертаймах при дебюте.

● Если смотреть без разделения на франшизы, рекордом по голам в овертаймах в истории НХЛ владеет Александр Овечкин (25). В тройку вместе с ним входят Сидни Кросби (20) и Яромир Ягр (19). Конкретно в регулярке-2023/24 по числу таких шайб пока лидируют Коул Кофилд («Монреаль») и Филип Форсберг («Нэшвилл»). У каждого из них – по 3 гола в овертаймах.

● Главные преследователи Капризова внутри клуба – защитники. В шестерке лидеров «Миннесоты» по голам в овертаймах их сразу трое. Дамба («Аризона») и Бернс («Каролина») уже продолжают карьеру в других клубах. 9-й номер Койву выведен из обращения в «Миннесоте», а Габорик давно завершил карьеру. Партнером Капризова все еще остается Джаред Сперджен.

● В каждом из сезонов в НХЛ Капризов забивал в овертаймах по 2 гола. Регулярка-2023/24 пока становится исключением – шайба «Бостону» там стала первой для Кирилла в таком формате. Количество голов в овертайме слабо сочетается с числом победных шайб. В «Миннесоте» по ним лидируют Мариан Габорик (43) и Зак Паризе (39). У Капризова таких голов за клуб всего 16.

● Капризов – второй бомбардир «Миннесоты» в регулярке-2023/24. Он имеет 27 очков (10+17) за 30 матчей. На втором месте Кирилл и при делении на число шайб и ассистов: Эрикссон Эк опережает его по голам (14), Зукарелло-Асен – по передачам (22). В конференции «Миннесота» идет 11-й: команда набрала 30 очков за 30 матчей. У клуба уже была серия и из 7 поражений.

● Интересно, что в КХЛ Капризов забросил за карьеру лишь 4 шайбы в овертаймах. В плей-офф это единственный раз случилось у него в сезоне-2019/20 в игре с «Торпедо» (3:2, ОТ). В НХЛ Кирилл по-прежнему придерживается подхода, который проговаривал для «Матч ТВ»: «Я не сторонник того, когда выделяют только меня. Придерживаюсь того, чтобы у нас были командные действия».

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer