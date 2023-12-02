Провал «Спартака» на последней минуте: «Салават» снял вратаря и вытащил игру в меньшинстве

Все решило подставление Дроздова.

«Спартак» проиграл «Салавату» (2:3, бул). Ключевой момент – 60-я минута основного времени. Выигрывая со счетом 2:1, «Спартак» получил большинство. Даже при таком раскладе команда позволила сопернику перевернуть игру. Хоккеисты «Салавата» перехватили шайбу, а вратарь Самонов сразу поехал на скамейку. Составы временно уравнялись – и это помогло при атаке.

«Салават» закрепился в зоне «Спартака» и превратил в гол первый же момент. Иван Дроздов – автор шайбы. Бросок Саши Хмелевски привел к голу именно из-за его подставления. Хмелевски знает о таких действиях больше остальных: недавно он сам курьезно забивал головой «Ак Барсу» (1:0). Подставление Дроздова вроде бы выглядело стандартным, но дезориентировало вратаря.

Дроздов и Хмелевски организовали оба гола «Салавата». Хмелевски потом реализовал решающий буллит, но после матча хвалил партнера: «Когда забиваешь такие большие голы, внутри пустота, ты не знаешь, как отпустить эти эмоции. Я очень горжусь Ваней Дроздовым. У него было трудное начало сезона, а сейчас он нашел свою игру, является одним из лидеров нашей команды».

«Салават» проиграл всего три матча с голами Дроздова – тот идет на лучший сезон в карьере

Хмелевски не зря упоминает старт Дроздова в регулярке-2023/24. В сентябре-октябре у Ивана случилась пятиматчевая серия без набранных очков, потом – две такие же по три игры. Результативная игра Дроздова растянулась уже на три матча. Он поучаствовал ассистом в разгроме «Трактора» (4:0), потом оформил дубль «Ладе» (5:2) и сделал 1+1 против «Спартака».

Ивану Дроздову 24 года, он играет в «Салавате» второй сезон. Перед этим как раз выступал за «Спартак» (44 матча, 18 очков). В сезоне-2022/23 Дроздов провел 61 игру в регулярке КХЛ. Вот его показатели: 13 голов, 15 ассистов, +11 по полезности. В этой регулярке Иван уже имеет 22 очка (12+10). Среднее время увеличилось на две минуты (18) – можно ожидать личных рекордов.

Дроздов распределил 12 шайб в регулярке-2023/24 на 10 разных матчей. Он делал дубли «Ак Барсу» (3:1) и «Ладе» (5:2). «Салават» проиграл лишь три встречи, в которых забивал Дроздов: «Металлургу» (3:6), минскому «Динамо» (2:3, ОТ) и «Спартаку» (2:6). В новом матче «Салават» как раз ответил «Спартаку» за тот разгром. Теперь команды никак не пересекутся до старта плей-офф.

Взаимоотношения со «Спартаком» давно превратились для Ивана в отдельную историю. Там он устанавливал рекорд по силовым приемам за одну игру – девять. Дроздов не остался в клубе, потому что «Спартак» не предложил ему односторонний контракт. Сам Дроздов еще в прошлом сезоне признавался, что теперь считает игры «Салавата» со «Спартаком» принципиальными.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов видит Дроздова одним из ключевых игроков команды. Лучший матч по очкам тот выдал 20 сентября против «Нефтехимика» (4:2) – отдал там три ассиста. Удавались ему и матчи с «Ак Барсом»: в трех играх Иван забросил три шайбы, две оказались победными. Сейчас Дроздов выходит в первой тройке «Салавата» вместе с Хмелевски и Ливо.

«Спартак» регулярно пропускает в большинстве, хотя остается одним из лидеров КХЛ по реализации

● Гол «Салавата» в меньшинстве стал восьмым за регулярке-2023/24, который «Спартак» пропустил в таком формате. Столько же – у «Куньлуня». Больше ни одна команда не имеет подобной статистики. Ближайшие преследователи – «Сочи» (7) и «Нефтехимик» (6). Половину из восьми голов «Спартак» пропустил в последних семи матчах: от «Лада» (2), СКА и «Салавата».

● «Спартак» по-прежнему идет в числе лидеров по реализации большинства, хотя в тот же период случилась просадка. За такие же семь матчей в ноябре-декабре «Спартак» забил в большинстве только трижды. Получается, что теперь команда даже чаще пропускает при таком варианте игры. Общий показатель «Спартака» – все еще второй в лиге: 160 попыток, 39 голов, 24,4% реализации.

● На игру «Спартака» в большинстве прямо повлияла травма Ивана Морозова. Без него «Спартак» выиграл у «Лады» (5:3) и «Автомобилиста» (4:1). Другие пять матчей «Спартак» проиграл с общим счетом 9:15, не учитывая результат буллитной серии с «Салаватом». На матч в Уфе в первом звене с Голдобиным и Порядиным вышел Бурмистров. Их тройка не повлияла на ход игры – 0 очков.

● Голдобин пока сохраняет лидерство в списке бомбардиров КХЛ – 51 очко (25+26) за 39 игр. Ткачев из «Авангарда» с ним уже сравнялся. Жамнов видит причины проблем с командным результатом в глобальном: у «Спартака» в целом пошли микротравмы. Против «Салавата» не сыграли защитник Рукавишников и нападающий Локтионов. У обоих – проблемы со здоровьем.

● Лидерство на Западе «Спартак» уже упустил, хотя идет вторым. Команда набрала 52 очка за 39 матчей. «Динамо» опережает соперника на очко и имеет две игры в запасе. Впереди у «Спартака» будет матч против «Динамо» за промежуточное первое место. Эти клубы соперничают и в таблице большинства. «Динамо» – лидер лиги: 135 возможностей, 41 шайба, 30,4% реализации.

Фото: ХК «Салават Юлаев»