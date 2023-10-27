«Авангард» пугает всю КХЛ одним звеном. Но за ними никого нет

Омск – фаворит?

«Авангард» выиграл 8 из 10 последних матчей (в том числе у СКА, ЦСКА и «Торпедо») и поднялся в тройку лидеров Востока. Все проблемы решены? Большой вопрос, но такие результаты стали возможны благодаря уникальному первому звену (защитники: Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков, форварды: Владимир Ткачев – Райан Спунер – Рид Буше), которое к концу осени полноценно заработало.

Важно: в этом тексте мы понимаем под звеном всю первую пятерку – защитников и нападающих вместе. Терминология хоккея давно пришла к тому, что чаще всего звеном называют тройку. В случае с «Авангардом» все сложнее: нападающие Ткачев-Спунер-Буше прямо сейчас разрывают КХЛ, но так происходит в том числе благодаря помощи первой пары защитников. В личной статистике каждого игрока такое отражается и в обратную сторону.

Теперь «Авангард» зависит именно от цельного первого звена. Оно формировалось постепенно: на месте Спунера долго выходил Николишин, а защитник Чистяков играл в отдельных матчах и по 13 минут. Такие частные перемены даже во время одной игры – норма для любого клуба. Например, главный снайпер «Авангарда» Рид Буше появляется в меньшинстве с другими партнерами, а при игре в большинстве к лидерам вписывается Пьянов.

Почему же тогда главное звено «Авангарда» – пятерка? Шарипзянов и Чистяков регулярно играют вместе с первой тройкой нападения в равных составах. Так происходит большую часть каждого матча и отражается на результативности. Возьмем матч «Авангард» – «Куньлунь» (6:4): Шарипзянов и Чистяков ассистировали в первой шайбе «Авангарда» (Спунер), а затем каждый из них поучаствовал еще в одной (голы Буше и Спунера).

Погрешности случаются: в тех же равных составах с «Куньлунем» Буше забросил третью шайбу «Авангарда» с прямой передачи Киселевича – это защитник из другой пары. Шарипзянов и Чистяков играют с главной тройкой нападения намного чаще, поэтому их мы и относим к первому звену (пятерке).

Как играет ведущее звено «Авангарда»: Ткачев – лучший ассистент КХЛ, защитник Шарипзянов – лидер по времени на льду

Первое звено «Авангарда» доминирует почти во всех играх: проводят большую часть смены в зоне соперника, быстро и красиво комбинируют, часто выводят друг друга на пустые ворота (как в игре против СКА). Нападающие уже достигли такого уровня взаимопонимания, что Буше отдавал слепой ассист на Ткачева в быстром отрыве.

Розыгрыш большинства – отдельная история с привычной комбинацией. Буше занимает место у правого круга вбрасывания и ждет передачи под бросок. Дальше – завершение в касание. Схема отработана еще по прошлому сезону: к ней вроде бы все привыкли, но ничего не могут сделать. Чаще всего про Буше на этом месте все забывают – так было с «Локомотивом».

В регулярке-2023/24 у команды выделяются не только звезды из линии атаки. Берем матчи победной серии: без учета буллитов «Авангард» забросил 25 шайб. 23 из них – с прямым участием ведущего звена. Они и выиграли для клуба каждую из этих встреч.

В случае с некоторыми шайбами «Авангарда» мы допускали погрешность. Так, Рид Буше забросил первую шайбу в ворота «Торпедо» (3:2) при игре в большинстве. В число его ассистентов попал Пьянов – он к первому звену не относится.

Пример из игры «Авангарда» и СКА (5:3): Дамир Шарипзянов оформил хет-трик и стал вторым защитником в истории клуба с таким достижением в КХЛ. В моменте с третьим голом передачи делали Игорь Гераськин и Александр Филатьев. С минским «Динамо» (4:3, бул) решающий пас на Буше отдавал Либор Шулак, с ЦСКА (6:4) в голах Спунера и Буше поучаствовали тот же Шулак и 21-летний Никита Холодилин.

В разных форматах рядом с игроками ведущего звена появляются другие партнеры. Например, Буше в матче против ЦСКА забросил две шайбы в меньшинстве – тогда первое звено физически не могло собраться в полном составе. Показательное выступление тренера «Куньлуня» Игнатьева после поражения в Омске (4:6): «Без первого звена мы выиграли 4:1, если не ошибаюсь». Но при третьем голе Буше помог удачный отскок после дальнего броска защитника Богдана Киселевича.

Защитники «Авангарда» действительно влияют на результативность первой тройки. За счет голов Шарипзянова нападающие получили несколько ассистов. Сам Дамир летом подписал новый трехлетний контракт и взбесил агента Шуми Бабаева деньгами (в среднем 75 млн за сезон). Капитан Омска уже забил 5 голов и набрал 16 очков – это близко к его показателю за всю прошлую регулярку КХЛ (19).

Шарипзянов еще и остается лидером «Авангарда» по игровому времени. В среднем он проводит на площадке 23:47. Ближайшие преследователи среди защитников играют по 19 минут. Среди нападающих выделяются именно игроки первой тройки: Буше (21:11), Ткачев (20:44), Спунер (18:40). Буше играет больше остальных за счет регулярного появления в меньшинстве.

У главной тройки «Авангарда» есть четкое разделение ролей. Буше обычно завершает атаки: идет в обводку, подставляет клюшку на пятаке, завершает атаки в касание. Спунер – центр первого звена: встает на вбрасывания, участвует в розыгрышах и помогает обороне. Ткачев отвечает за весь креатив: сделал уже 30 результативных передач в регулярке-2023/24.

Для Ткачева 30 ассистов за 29 игр – высокий показатель даже с учетом его статуса. Лишь в прошлом сезоне было больше (36), но там Владимир отыграл 64 матча. Ткачев не набирал очки лишь в шести встречах регулярки-2023/24. «Авангард» выиграл 3 из них с минимальной разницей, но в провальной сентябрьской серии без очков Ткачева проиграл 3 матча с общим счетом 2:13.

«Авангард» побеждает – это совпало с хорошей формой Ткачева. На самом деле его серия матчей с 2+ очками за игру длится уже 7 встреч. Сюда же относится поражение минскому «Динамо» (3:4): там Ткачев сделал 1+1, но завершил игру с отрицательной полезностью (-1). Это подтверждение тезиса: соперники могут переиграть первое звено «Авангарда» в результативных встречах.

Если по игре в атаке «Авангард» приближается к пятерке лидеров чемпионата (86 голов), то по пропущенным шайбам наоборот идет в числе аутсайдеров (81). Тут помогает стабильное большинство: 23 гола, 24,2% реализации. Ведущая тройка собрала там основные очки. По меньшинству команда идет в середине таблицы, но даже в таком формате забросила 5 шайб.

Эксперименты продолжаются: 4 защитника «Авангарда» способны на одинаковом уровне помогать в большинстве. Там меняются нападающие – вместе с Ткачевым и Буше пробовались Иван Николишин, Валентин Пьянов, Иван Телегин (до травмы). Они же подменяли Спунера в роли центра первого звена и в равных составах. В последних играх «Авангард» вернул привычный вариант.

Напоминаем: летом Спунер заменил в «Авангарде» Корбана Найта. В сезоне-2022/23 именно он считался первым центром у Буше и Ткачева, а потом резко разорвал контракт из-за семейных обстоятельств и укатил в Швейцарию. Основное достоинство Найта – игра на точке вбрасывания. У Спунера этот компонент получается не всегда (44,9%). Николишин выглядит чуть лучше (49,2%), но Райан выиграл у него конкуренцию из-за личных особенностей (объяснение ниже) и лучшей результативности.

Ткачев – лучший ассистент регулярки-2023/24 (у Голдобина – 24 паса). Вместе со Спунером они входят в тройку главных бомбардиров КХЛ, Буше и Голдобин идут лидерами по снайперам, Шарипзянов – в пятерке защитников-снайперов. По статистике из игроков первого звена проседает Чистяков (1+7), но он больше акцентирован на обороне и не всегда много играет (от 12 до 20 минут).

Почему «Авангард» – команда одного звена: проблемы во всех линиях и ослабленный состав

● Зависимость от первого звена проявляется у «Авангарда» по всему сезону. Лидерство ведущей тройки по игровому времени – адекватное решение. За счет главных игроков «Авангард» переворачивает матчи и побеждает, а остальные банально не тянут уровень. Из новичков только Николишин и Пьянов появляются в ключевые моменты и приносят результативную пользу.

● Летом «Авангард» сделал Ткачева самым высокооплачиваемым игроком КХЛ (101 млн за сезон). Почти столько же Ткачев может заработать бонусами за результативность. На командную игру это повлияло из-за сохранения привычной связки Ткачев – Буше. Клуб заранее сохранил Рида, но из-за летних переговоров Ткачева с клубами НХЛ тот мог остаться без главного партнера.

● Спунер тяжело вписывался в первое сочетание, но ему помог важный факт из прошлого. Они с Буше играли на юниорском уровне. Райан давал себе месяц, чтобы найти игровое понимание. Проблесками получилось быстрее, глобально – чуть дольше. Сам Спунер считает Буше и Ткачева лучшими партнерами в КХЛ. В минском «Динамо» он чаще проявлял себя индивидуально: 64 матча, 47 очков, полезность -24.

● Результативность первого звена «Авангарда» выделяется даже в сравнении с прошлым сезоном. Если Рид Буше идет по статистике примерно на том же уровне (регулярка-2022/23: 64 матча, 31 гол, 24 ассиста), то Владимир Ткачев набирает больше очка за игру. В предыдущем сезоне у него было 59 очков за 64 матча. Последний сезон Найта в «Авангарде» получился слабее предыдущих: 58 игр, 34 очка. Спунер по очкам (36) его уже опередил.

● «Авангард» так и не решил вопрос со второй тройкой нападения. До этого ее роль исполняли Толчинский, Бродхерст и Грицюк. Клиенты Шуми Бабаева ушли в СКА, а легионер Бродхерст залечивает травму в «Амуре». В последних матчах во втором звене выходили Мартынов – Николишин – Гераськин. Тот же Гераськин набрал лишь 11 очков за 29 матчей.

● Защитник Либор Шулак приглашался на роль лидера, но пока далек от звездного уровня (4+8, -3 полезность). Регрессировал и другой игрок обороны Зият Пайгин. В прошлой регулярке он отыграл 50 матчей, в этом – 20. Сделал всего один ассист при показателе полезности -4. Пайгин попал на драфт отказов и спустился в ВХЛ, где в первой же игре забросил победную шайбу за фарм-клуб. Есть большая вероятность, что он перейдет в «Адмирал».

● Василий Демченко был основным вратарем «Авангарда» в сезоне-2022/23, а теперь проваливает матчи и редко попадает даже в заявку. 36-летний Илья Проскуряков (9 матчей, 2 сухих, 10 пропущенных шайб) травмировался, поэтому основным неожиданно стал формально второй номер Андрей Мишуров. «Авангард» много пропускает, а поиск решения идет внутри команды. Тот же Демченко отдельно работает с тренером вратарей.

● По летним турнирам у «Авангарда» выделялись молодые таланты. На регулярку КХЛ это не перенеслось: Глеб Трикозов выходил в двух играх (среднее время – 02:36), Илья Рейнгардт – в восьми (1 ассист, 07:25). Из молодежи постоянно используется 18-летний Михаил Гуляев, один из перспективных защитников нового поколения (29 матчей, 6 очков, 15:04).

● Работа на рынке продолжается, но зависимость от первого звена уже не исчезнет. Так, в «Авангарде» появился Марк Верба и запомнился разве что дракой с Зинченко в Петербурге. В октябре генеральный менеджер Омска Антон Курьянов рассказывал: «Команда в межсезонье обновилась. Мы строимся. Здесь нет такого, что нам сказали, чтобы завтра начали играть. Мы работаем, движемся, учимся».

Пока остальные учатся – лидеры поднимают «Авангард» в таблице. Но зависимость от первого звена все равно глобальная.

Фото: hawk.ru; РИА Новости/Сергей Гунеев