9 комментариев

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Как дела у Федотова? Просидел два матча подряд в запасе – говорит, что готов на 70-75%

Иван Федотов Иван Федотов
КХЛ КХЛ
Александр Шарыченков Александр Шарыченков
ЦСКА ЦСКА
Хоккей Хоккей

Неужели армейцы испугались санкций?

ЦСКА проиграл два из трех матчей на старте сезона КХЛ. Показательные слова главного тренера Федорова после поражения от «Металлурга» (2:4): «Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть». Они же касаются и вратарей. ЦСКА уже пропустил 10 шайб. Например, в финале Кубка Гагарина сезона-2022/23 их было 14 за семь игр с «Ак Барсом».

Федотов уже дважды оказался в запасе ЦСКА, а его конкурент не спас от поражения

Вы могли не заметить, но вратарь Иван Федотов действительно пропал из основного состава ЦСКА:

Федотов вышел на полную игру против «Ак Барса». Это там Морозов ссылался на решение Генпрокуратуры, Есмантович благодарил за помощь Тимченко и Сечина, а Федоров рассуждал о законах. Спортивный итог: разгромное поражение ЦСКА с пятью пропущенными шайбами. Во время матча Федотов не провалился (33 сэйва), но в эпизодах с голами не выручил.

Напоминаем: Иван Федотов не играл с весны 2022 года. Поэтому сразу никто не ждал от него сверхнадежности – так мыслили и люди из штаба Федорова. В ЦСКА не обвиняли Федотова в поражении от «Ак Барса». Капитан Нестеров вообще его хвалил и ругал защитников, что не помогали. Публичная поддержка не спасла Ивана от перевода на скамейку.

Александр Шарыченков – основной вратарь ЦСКА на игры против «Адмирала» и «Металлурга». В матче с «Адмиралом» Шарыченков отбил 29 из 30 бросков и сделал несколько важных сэйвов. Тогда он пропустил только от защитника Метальникова, который не забивал в КХЛ аж с сезона-2019/20. Матч с «Адмиралом» – пока единственная победная игра ЦСКА в регулярке-2023/24.  

«Металлург» бросал по воротам Шарыченкова меньше (24), но эффективнее. Федоров говорил о вратаре: «Саша сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало». Объяснял, что в моментах с пропущенными шайбами команда оставляла его одного. Шарыченков считается главным конкурентом Федотова за основу. Талантливый Скотников сейчас выходит за «Звезду» в ВХЛ.

Почему Федотов больше не играет за ЦСКА – ищем ответы на все основные версии

Сергей Федоров объясняет вратарскую историю в ЦСКА составленным месяц назад планом. Якобы по нему изначально предполагалась замена Федотова на Шарыченкова в составе ЦСКА, но в клубе смотрят и на актуальную форму. Это не отменяет внешнего впечатления от ситуации: вратарь Федотов вышел на матч на фоне скандала, а потом попал в запас. Возможно, дело в деталях?

1. После армии Федотов совсем не готов к игре в КХЛ?

Физически у него нет проблем. В августе требовалась ледовая подготовка – Федотов получил ее в товарищеских матчах. Начал в Минске, затем выходил в основе на Кубке мэра. ЦСКА готовил Ивана к 1 сентября – это проговаривалось руководством и его окружением. Когда матч с «Ак Барсом» прошел, начался новый этап подготовки. В нем Федотов пока в запасе.

Сам он долго молчал, но одним из немногих комментариев многое прояснил: «Президент клуба [Игорь Есмантович] говорил, что буду играть. Я только готовился. Нахожусь в процессе набора формы. У нас есть график, которого мы придерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75. Нужен игровой тонус». В июле Федоров утверждал, что лучшую версию Федотова ждут к декабрю.

2. ЦСКА и КХЛ боятся новых санкций от ИИХФ?

В любых других обстоятельствах это могло бы быть правдой, но сейчас в такое сложно поверить. ЦСКА полностью проигнорировал факт дисквалификации Федотова со стороны ИИХФ в момент, когда сам же подал официальную апелляцию на такое решение. Переживать из-за дополнительных наказаний и штрафов после такого промежуточного итога – странность.

Включение в заявку на матчи КХЛ дисквалифицированного игрока можно считать таким же нарушением международных регламентов. ЦСКА стабильно делал это во всех трех возможных случаях. Разница лишь в том, что внимание к Федотову на международном уровне без его игры становится меньше. Важно: процесс разбирательства параллельно все равно продолжается.

3. Шарыченков просто сильнее Федотова и выигрывает конкуренцию?

Очевидно – нет. До ухода в армию Федотов был лучшим вратарем сезона КХЛ. В плей-офф он выигрывал конкуренцию у легионера Адама Рейдеборна. Тот стал основным в ЦСКА уже без Ивана, а в межсезонье перед сезоном-2023/24 вообще ушел из команды. Клуб объяснял это изменением лимита на легионеров: нет смысла в создании искусственной конкуренции в воротах.

Шарыченкову 31 год. Он отыграл 26 матчей в регулярке-2022/23 – сидел на скамейке как раз под Рейдеборном. Александр лишь раз за карьеру переходил в КХЛ за отметку в 40+ игр. На дистанции он не рассматривается первым вратарем ЦСКА, но в подобные отрезки способен качественно подстраховать. Напрашивается общий вывод: Шарыченков играет, потому что Федотов готовится.

4. Может, тут все-таки снова замешана Генпрокуратура?

Детали по ее неожиданной связи с хоккейными делами есть в нашем разборе с юристом.

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Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Владимир Астапкович

9 комментариев

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Alex Nobilius
Там все скорее всего просто. Санкции они не линейные. Они налагаются по логарифмической шкале. Начинается с маленького наказания за первичное нарушение, далее сильнее за повторное, потом намного сильнее за еще один рецидив, потом, увидев хамство могут просто размазать. Все легко находится в документах федерации. Вот из 2023/24 Season
IIHF DISCIPLINARY CODE

Список санкций - Пункт 5.1

5. Disciplinary Measures against entities subject to IIHF Jurisdiction
5.1 The following disciplinary measures may be imposed on IIHF Bodies, Member
National Associations, leagues and/or clubs in accordance with IIHF Statute 20:
a) warning;
b) reprimand;
c) fine;
d) suspension from a specified number of games or for a specified period of time;
e) annulment of game results;
f) declaration of a game forfeit;
g) deduction of the number of points awarded;
h) disqualification from a competition in progress and/or exclusion from future
competitions;
i) prohibition of registering new players in IIHF Competitions; and
j) withdrawal of title or award.

Поэтому все началось с малого. Штраф по коду не менее 100CHF. Дали 5000. Но могут дать и 500000. Читаем пункт 5.2 A fine shall be no less than CHF 100 and no more than CHF 500,000.

Дальше больше - пункт 6 добавляет еще кучу санкций которые могут быть применены к игроку.

Кто заинтересован легко найдет и прочитает.

Т.е если быковать дальше., то могут налагать огромные штрафы, отменять результаты игра, запрещать регистрацию новых игроков. И т.д.

И видимо ЦСКА и федерации дали понять по неофициальным каналам что будет дальше - быковать будет больно. И все по закону, который легко найти и прочитать.

Мой прогноз все только начинается.
+13
-2
+11
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IntoTheRainBow
сможет ли он вообще играть в принципе на приличном уровне в хоккей а не пешкой в политических играх?

психика там явно пропущена через мясорубку, а для вратаря она в десять раз важней чем для любого полевого
+7
-1
+6
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Дмитрий Тараканов
много внимания этой персоне
+5
-2
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Злобный колобок
Ответ Alex Nobilius
Там все скорее всего просто. Санкции они не линейные. Они налагаются по логарифмической шкале. Начинается с маленького наказания за первичное нарушение, далее сильнее за повторное, потом намного сильнее за еще один рецидив, потом, увидев хамство могут просто размазать. Все легко находится в документах федерации. Вот из 2023/24 Season IIHF DISCIPLINARY CODE Список санкций - Пункт 5.1 5. Disciplinary Measures against entities subject to IIHF Jurisdiction 5.1 The following disciplinary measures may be imposed on IIHF Bodies, Member National Associations, leagues and/or clubs in accordance with IIHF Statute 20: a) warning; b) reprimand; c) fine; d) suspension from a specified number of games or for a specified period of time; e) annulment of game results; f) declaration of a game forfeit; g) deduction of the number of points awarded; h) disqualification from a competition in progress and/or exclusion from future competitions; i) prohibition of registering new players in IIHF Competitions; and j) withdrawal of title or award. Поэтому все началось с малого. Штраф по коду не менее 100CHF. Дали 5000. Но могут дать и 500000. Читаем пункт 5.2 A fine shall be no less than CHF 100 and no more than CHF 500,000. Дальше больше - пункт 6 добавляет еще кучу санкций которые могут быть применены к игроку. Кто заинтересован легко найдет и прочитает. Т.е если быковать дальше., то могут налагать огромные штрафы, отменять результаты игра, запрещать регистрацию новых игроков. И т.д. И видимо ЦСКА и федерации дали понять по неофициальным каналам что будет дальше - быковать будет больно. И все по закону, который легко найти и прочитать. Мой прогноз все только начинается.
Небольшое уточнение: штраф 5000 франков выписан в соответствии с другим пунктом другого документа (Раздел II п. 3.5 Трансферного регламента).
https://www.iihf.com/en/news/54470/fedotov_and_cska_violate_sanctions
А в целом посыл комментария правильный.
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noff73
Набрасывай, спортс, набрасывай))
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swert-12
Ответ Alex Nobilius
Там все скорее всего просто. Санкции они не линейные. Они налагаются по логарифмической шкале. Начинается с маленького наказания за первичное нарушение, далее сильнее за повторное, потом намного сильнее за еще один рецидив, потом, увидев хамство могут просто размазать. Все легко находится в документах федерации. Вот из 2023/24 Season IIHF DISCIPLINARY CODE Список санкций - Пункт 5.1 5. Disciplinary Measures against entities subject to IIHF Jurisdiction 5.1 The following disciplinary measures may be imposed on IIHF Bodies, Member National Associations, leagues and/or clubs in accordance with IIHF Statute 20: a) warning; b) reprimand; c) fine; d) suspension from a specified number of games or for a specified period of time; e) annulment of game results; f) declaration of a game forfeit; g) deduction of the number of points awarded; h) disqualification from a competition in progress and/or exclusion from future competitions; i) prohibition of registering new players in IIHF Competitions; and j) withdrawal of title or award. Поэтому все началось с малого. Штраф по коду не менее 100CHF. Дали 5000. Но могут дать и 500000. Читаем пункт 5.2 A fine shall be no less than CHF 100 and no more than CHF 500,000. Дальше больше - пункт 6 добавляет еще кучу санкций которые могут быть применены к игроку. Кто заинтересован легко найдет и прочитает. Т.е если быковать дальше., то могут налагать огромные штрафы, отменять результаты игра, запрещать регистрацию новых игроков. И т.д. И видимо ЦСКА и федерации дали понять по неофициальным каналам что будет дальше - быковать будет больно. И все по закону, который легко найти и прочитать. Мой прогноз все только начинается.
ни сборная России, ни ЦСКА не выступают под эгидой ИИХФ, можно мешок штрафов навесить, возможности взыскать их нет.
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Alex Nobilius
Ответ swert-12
ни сборная России, ни ЦСКА не выступают под эгидой ИИХФ, можно мешок штрафов навесить, возможности взыскать их нет.
Да? И под чей же эгидой они выступают? Я что то пропустил? ФХР вышла их ИИХФ?
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Atsuktuvas
нашли на бильярдном столе яму с этим самым и давай в ней барахтаться...
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