9 комментариев

Неужели армейцы испугались санкций?

ЦСКА проиграл два из трех матчей на старте сезона КХЛ. Показательные слова главного тренера Федорова после поражения от «Металлурга» (2:4): «Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть». Они же касаются и вратарей. ЦСКА уже пропустил 10 шайб. Например, в финале Кубка Гагарина сезона-2022/23 их было 14 за семь игр с «Ак Барсом».

Федотов уже дважды оказался в запасе ЦСКА, а его конкурент не спас от поражения

Вы могли не заметить, но вратарь Иван Федотов действительно пропал из основного состава ЦСКА:

Федотов вышел на полную игру против «Ак Барса». Это там Морозов ссылался на решение Генпрокуратуры, Есмантович благодарил за помощь Тимченко и Сечина, а Федоров рассуждал о законах. Спортивный итог: разгромное поражение ЦСКА с пятью пропущенными шайбами. Во время матча Федотов не провалился (33 сэйва), но в эпизодах с голами не выручил.

Напоминаем: Иван Федотов не играл с весны 2022 года. Поэтому сразу никто не ждал от него сверхнадежности – так мыслили и люди из штаба Федорова. В ЦСКА не обвиняли Федотова в поражении от «Ак Барса». Капитан Нестеров вообще его хвалил и ругал защитников, что не помогали. Публичная поддержка не спасла Ивана от перевода на скамейку.

Александр Шарыченков – основной вратарь ЦСКА на игры против «Адмирала» и «Металлурга». В матче с «Адмиралом» Шарыченков отбил 29 из 30 бросков и сделал несколько важных сэйвов. Тогда он пропустил только от защитника Метальникова, который не забивал в КХЛ аж с сезона-2019/20. Матч с «Адмиралом» – пока единственная победная игра ЦСКА в регулярке-2023/24.

«Металлург» бросал по воротам Шарыченкова меньше (24), но эффективнее. Федоров говорил о вратаре: «Саша сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало». Объяснял, что в моментах с пропущенными шайбами команда оставляла его одного. Шарыченков считается главным конкурентом Федотова за основу. Талантливый Скотников сейчас выходит за «Звезду» в ВХЛ.

Почему Федотов больше не играет за ЦСКА – ищем ответы на все основные версии

Сергей Федоров объясняет вратарскую историю в ЦСКА составленным месяц назад планом. Якобы по нему изначально предполагалась замена Федотова на Шарыченкова в составе ЦСКА, но в клубе смотрят и на актуальную форму. Это не отменяет внешнего впечатления от ситуации: вратарь Федотов вышел на матч на фоне скандала, а потом попал в запас. Возможно, дело в деталях?

1. После армии Федотов совсем не готов к игре в КХЛ?

Физически у него нет проблем. В августе требовалась ледовая подготовка – Федотов получил ее в товарищеских матчах. Начал в Минске, затем выходил в основе на Кубке мэра. ЦСКА готовил Ивана к 1 сентября – это проговаривалось руководством и его окружением. Когда матч с «Ак Барсом» прошел, начался новый этап подготовки. В нем Федотов пока в запасе.

Сам он долго молчал, но одним из немногих комментариев многое прояснил: «Президент клуба [Игорь Есмантович] говорил, что буду играть. Я только готовился. Нахожусь в процессе набора формы. У нас есть график, которого мы придерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75. Нужен игровой тонус». В июле Федоров утверждал, что лучшую версию Федотова ждут к декабрю.

2. ЦСКА и КХЛ боятся новых санкций от ИИХФ?

В любых других обстоятельствах это могло бы быть правдой, но сейчас в такое сложно поверить. ЦСКА полностью проигнорировал факт дисквалификации Федотова со стороны ИИХФ в момент, когда сам же подал официальную апелляцию на такое решение. Переживать из-за дополнительных наказаний и штрафов после такого промежуточного итога – странность.

Включение в заявку на матчи КХЛ дисквалифицированного игрока можно считать таким же нарушением международных регламентов. ЦСКА стабильно делал это во всех трех возможных случаях. Разница лишь в том, что внимание к Федотову на международном уровне без его игры становится меньше. Важно: процесс разбирательства параллельно все равно продолжается.

3. Шарыченков просто сильнее Федотова и выигрывает конкуренцию?

Очевидно – нет. До ухода в армию Федотов был лучшим вратарем сезона КХЛ. В плей-офф он выигрывал конкуренцию у легионера Адама Рейдеборна. Тот стал основным в ЦСКА уже без Ивана, а в межсезонье перед сезоном-2023/24 вообще ушел из команды. Клуб объяснял это изменением лимита на легионеров: нет смысла в создании искусственной конкуренции в воротах.

Шарыченкову 31 год. Он отыграл 26 матчей в регулярке-2022/23 – сидел на скамейке как раз под Рейдеборном. Александр лишь раз за карьеру переходил в КХЛ за отметку в 40+ игр. На дистанции он не рассматривается первым вратарем ЦСКА, но в подобные отрезки способен качественно подстраховать. Напрашивается общий вывод: Шарыченков играет, потому что Федотов готовится.

4. Может, тут все-таки снова замешана Генпрокуратура?

Детали по ее неожиданной связи с хоккейными делами есть в нашем разборе с юристом.

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Владимир Астапкович