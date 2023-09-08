Фотопост о лучших.

КХЛ при своем создании задумывалась как конкурент НХЛ – со временем в силу разных причин (например. всяческого противодействия ФХР) от этой идеи отказались, и потому количество ярких и узнаваемых звезд в лиге резко сократилось. В итоге уезжать за океан стали даже те, кого не считали топ-игроками.

Но в лиге еще остались хоккеисты, за которыми точно стоит последить и которые в ближайшее время не сорвутся в НХЛ. Этот фотопост – о них.

Иван Федотов, вратарь, ЦСКА

Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией» и дисквалифицирован ИИХФ до января 2024 года, но в КХЛ играет. В стартовом матче сезона Иван пропустил пять шайб, а на следующую игру остался в запасе. Не учитывая скандал, Федотов – лучший вратарь КХЛ сезона-2021/22. Он же выступал за сборную на Олимпиаде, а сейчас по-прежнему котируется первым номером в ЦСКА. Иначе смысл было так воевать за бэкапа?

Александр Никишин, защитник, СКА

Никишин – один из шести ассистентов капитана СКА на сезон-2023/24 и самый результативный защитник прошлой регулярки (55 очков). В НХЛ задрафтован «Каролиной», но менять лигу пока не собирается. Хотя слухи об отъезде были еще во время его выступления в «Спартаке», когда «ураганы» хотели выкупить контракт за миллион долларов.

Вячеслав Войнов, защитник, «Ак Барс»

В России Войнов выступает с сезона-2015/16, хотя несколько раз порывался вернуться в НХЛ после скандала и дисквалификации. Позиция защитника с осени 2021 года: «Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю. Просто устал от всего этого непонимания. Сейчас я хочу играть в хоккей». Но, кажется, про НХЛ можно забыть: ему 33, в «Ак Барсе» игрок проведет еще два сезона. а в последние годы его преследуют травмы.

Никита Нестеров, защитник, ЦСКА

Сейчас Нестеров ассоциируется в КХЛ только с ЦСКА – в 30 лет он остается капитаном чемпионской команды. Хотя защитник уезжал из армейского клуба на годик – в «Калгари» в сезон-2020/21 (странно, что военкомат проморгал) – а позже объяснял это ошибкой. Тогда Нестеров пережил развод, поверил агенту (обещал хороший контракт) и вдохновился попавшими в НХЛ друзьями. Потом вернулся – и больше никуда не собирается.

Рид Буше, нападающий, «Авангард»

Легионер Омска заранее подписал новый контракт, но затем лишился партнера по звену. Спунер заменил Найта на месте первого центра клуба – и это был удачный выбор, хотя бы потому, что они уже пересекались в OHL. Потенциально он видится главным снайпером «Авангарда» – забивает он много, а главное – своевременно. В регулярке-2022/23 Буше настрелял 11 победных шайб.

Владимир Ткачев, нападающий, «Авангард»

Весной агент Ткачева уверял, что игрок мечтает еще раз попробовать себя за океаном: якобы отложил до августа все переговоры с клубами из России, но «Авангард» оставался приоритетом. Вообще шантаж посредством отъезда в НХЛ – излюбленный способ агента хоккеиста выбивать контракты, но тут, может, желание еще раз попробовать силы у Владимира и правда было.

В итоге «Авангард» сделал Ткачева самым высокооплачиваемым игроком КХЛ: каждый сезон он будет зарабатывать по 101 млн рублей. И еще приличные надбавки может получить выбить бонусами за результативность.

Матвей Мичков, нападающий, СКА

Этим летом Мичкова задрафтовала «Филадельфия», но у него долгосрочный контракт в России. И он вполне доволен и выбравшим его клубом, и развитием в КХЛ – в СКА его даже пробуют на позиции центрфорварда. Хотя смущает, что из трех матчей сезона Матвея выпустили лишь в одном.

Никита Гусев, нападающий, «Динамо»

Летом Гусев искал варианты в НХЛ, но оказался в «Динамо». Этот переход (ну и несколько других, что уж) автоматически сделал клуб одним из претендентов на Кубок Гагарина.

В составе СКА Никита набрал 49 очков за 37 матчей регулярки-2022/23, но в плей-офф его усадили на скамейку, а в медиа вбросили слух, что он вылетел из основы из-за истории с пивом. Довольно смешно – с учетом того, что он один из самых результативных игроков КХЛ в истории.

Александр Радулов, нападающий, «Ак Барс»

Радулов – третий бомбардир прошлой регулярки КХЛ. После этого сезона у него заканчивается контракт, но «Ак Барс» уже сейчас начинает переговоры о новом. Ведь даже в 37 лет Александр – супертоповый игрок в КХЛ. Сам он получает удовольствие от жизни в Казани, доволен работой с Билялетдиновым и партнерами. Остается одна цель – Кубок Гагарина.

Михаил Григоренко, нападающий, ЦСКА

В регулярке-2022/23 доминировал Яшкин, а Григоренко забрал себе плей-офф. Михаил стал самым ценным игроком чемпионского розыгрыша Кубка Гагарина, набрав 25 очков, 12 из которых – голы.

Отношения Михаила с НХЛ складываются по примеру Нестерова: такой же отъезд на сезон-2020/21 радости не принес. Теперь – только ЦСКА.

Арсений Грицюк, нападающий, СКА

Грицюк и Толчинский летом вместе сменили «Авангард» на СКА. В масштабах лиги именно переезд Грицюка в Санкт-Петербург сейчас значит больше. Ему всего 22 года, задрафтован «Нью-Джерси» и в ближайшие годы обязательно попробует себя в новой лиге. Толчинский параллельно добился в СКА пятилетнего контракта – от него никаких отъездов за океан уже не ждут.

Дмитрий Яшкин, нападающий, «Ак Барс»

Лучший бомбардир и снайпер, самый ценный игрок регулярки-2022/23 – всего этого Яшкин достиг в СКА. Летом он перешел в «Ак Барс», где воссоединилась бывшая динамовская тройка Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий. Контракт в Казани рассчитан на три сезона, поэтому в ближайшее время Дмитрий не собирается в НХЛ. Хотя после «Динамо» Яшкин уезжал на один сезон в «Аризону».

Вадим Шипачев, нападающий, «Ак Барс»

Первый хоккеист в истории КХЛ, который сделал 600 ассистов. Шипачев слабее обычного провел прошлую регулярку – 45 очков за 68 матчей. Зато в плей-офф «Ак Барс» дошел до финала, а Вадим реабилитировался (4+8). Новый сезон он начал с гола и передачи в игре за Кубок Открытия.

36-летний Шипачев по контракту связан с «Ак Барсом» аж до завершения сезона-2024/25. Да и истории с «Вегасом» ему хватило.

Константин Окулов, нападающий, ЦСКА

Прошлогодний ЦСКА в регулярке держался на Окулове. После сезона у него завершался контракт – и казалось, что нападающий перейдет в «Локомотив» или вообще попробует себя в НХЛ. Вместо этого 28-летний нападающий остается в ЦСКА еще на два сезона. Его значение для клуба лучше всего показывают слова Федорова: «Он огромная часть нашей команды, наш лидер».

Максим Шалунов, нападающий, «Локомотив»

По данным «СЭ», Шалунов зарабатывает в КХЛ на одном уровне с Радуловым – 90 млн рублей за сезон. Больше них получают лишь Владимир Ткачев и Рид Буше.

Максим играет за «Локомотив» с 2021 года, и прошлая регулярка в Ярославле оказалась для него лучшей в карьере по очкам и голам. Для «Локомотива» 30-летний Шалунов – опция для борьбы в поздних стадиях плей-офф.

Фото: ska.ru; cska-hockey.ru; vk.com/hcakbars; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Сергей Гунеев; ak-bars.ru/Вадим Китаев ; hclokomotiv.ru/Ярослав и Юлия Нееловы