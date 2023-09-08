Наброс на ворота
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15 звезд, которые остались в КХЛ на сезон-2023/24

Никита Нестеров Никита Нестеров
Никита Гусев Никита Гусев
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
КХЛ КХЛ
Александр Никишин Александр Никишин
Вячеслав Войнов Вячеслав Войнов
Иван Федотов Иван Федотов
Рид Буше Рид Буше
Александр Радулов Александр Радулов
Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
Матвей Мичков Матвей Мичков
Дмитрий Яшкин Дмитрий Яшкин
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Константин Окулов Константин Окулов
ЦСКА ЦСКА
Ак Барс Ак Барс
СКА СКА
Авангард Авангард
Хоккей Хоккей

Фотопост о лучших.

КХЛ при своем создании задумывалась как конкурент НХЛ – со временем в силу разных причин (например. всяческого противодействия ФХР) от этой идеи отказались, и потому количество ярких и узнаваемых звезд в лиге резко сократилось. В итоге уезжать за океан стали даже те, кого не считали топ-игроками.

Но в лиге еще остались хоккеисты, за которыми точно стоит последить и которые в ближайшее время не сорвутся в НХЛ. Этот фотопост – о них.

Иван Федотов, вратарь, ЦСКА

Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией» и дисквалифицирован ИИХФ до января 2024 года, но в КХЛ играет. В стартовом матче сезона Иван пропустил пять шайб, а на следующую игру остался в запасе. Не учитывая скандал, Федотов – лучший вратарь КХЛ сезона-2021/22. Он же выступал за сборную на Олимпиаде, а сейчас по-прежнему котируется первым номером в ЦСКА. Иначе смысл было так воевать за бэкапа? 

Александр Никишин, защитник, СКА

Никишин – один из шести ассистентов капитана СКА на сезон-2023/24 и самый результативный защитник прошлой регулярки (55 очков). В НХЛ задрафтован «Каролиной», но менять лигу пока не собирается. Хотя слухи об отъезде были еще во время его выступления в «Спартаке», когда «ураганы» хотели выкупить контракт за миллион долларов.

Вячеслав Войнов, защитник, «Ак Барс»

В России Войнов выступает с сезона-2015/16, хотя несколько раз порывался вернуться в НХЛ после скандала и дисквалификации. Позиция защитника с осени 2021 года: «Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю. Просто устал от всего этого непонимания. Сейчас я хочу играть в хоккей». Но, кажется, про НХЛ можно забыть: ему 33, в «Ак Барсе» игрок проведет еще два сезона. а в последние годы его преследуют травмы.

Никита Нестеров, защитник, ЦСКА

Сейчас Нестеров ассоциируется в КХЛ только с ЦСКА – в 30 лет он остается капитаном чемпионской команды. Хотя защитник уезжал из армейского клуба на годик – в «Калгари» в сезон-2020/21 (странно, что военкомат проморгал) – а позже объяснял это ошибкой. Тогда Нестеров пережил развод, поверил агенту (обещал хороший контракт) и вдохновился попавшими в НХЛ друзьями. Потом вернулся – и больше никуда не собирается.

Рид Буше, нападающий, «Авангард»

Легионер Омска заранее подписал новый контракт, но затем лишился партнера по звену. Спунер заменил Найта на месте первого центра клуба – и это был удачный выбор, хотя бы потому, что они уже пересекались в OHL. Потенциально он видится главным снайпером «Авангарда» – забивает он много, а главное – своевременно. В регулярке-2022/23 Буше настрелял 11 победных шайб.

Владимир Ткачев, нападающий, «Авангард»

Весной агент Ткачева уверял, что игрок мечтает еще раз попробовать себя за океаном: якобы отложил до августа все переговоры с клубами из России, но «Авангард» оставался приоритетом. Вообще шантаж посредством отъезда в НХЛ – излюбленный способ агента хоккеиста выбивать контракты, но тут, может, желание еще раз попробовать силы у Владимира и правда было.

В итоге «Авангард» сделал Ткачева самым высокооплачиваемым игроком КХЛ: каждый сезон он будет зарабатывать по 101 млн рублей. И еще приличные надбавки может получить выбить бонусами за результативность.

Матвей Мичков, нападающий, СКА

Этим летом Мичкова задрафтовала «Филадельфия», но у него долгосрочный контракт в России. И он вполне доволен и выбравшим его клубом, и развитием в КХЛ – в СКА его даже пробуют на позиции центрфорварда. Хотя смущает, что из трех матчей сезона Матвея выпустили лишь в одном.

Никита Гусев, нападающий, «Динамо»

Летом Гусев искал варианты в НХЛ, но оказался в «Динамо». Этот переход (ну и несколько других, что уж) автоматически сделал клуб одним из претендентов на Кубок Гагарина.

В составе СКА Никита набрал 49 очков за 37 матчей регулярки-2022/23, но в плей-офф его усадили на скамейку, а в медиа вбросили слух, что он вылетел из основы из-за истории с пивом. Довольно смешно – с учетом того, что он один из самых результативных игроков КХЛ в истории.

Александр Радулов, нападающий, «Ак Барс»

Радулов – третий бомбардир прошлой регулярки КХЛ. После этого сезона у него заканчивается контракт, но «Ак Барс» уже сейчас начинает переговоры о новом. Ведь даже в 37 лет Александр – супертоповый игрок в КХЛ. Сам он получает удовольствие от жизни в Казани, доволен работой с Билялетдиновым и партнерами. Остается одна цель – Кубок Гагарина.

Михаил Григоренко, нападающий, ЦСКА

В регулярке-2022/23 доминировал Яшкин, а Григоренко забрал себе плей-офф. Михаил стал самым ценным игроком чемпионского розыгрыша Кубка Гагарина, набрав 25 очков, 12 из которых – голы.

Отношения Михаила с НХЛ складываются по примеру Нестерова: такой же отъезд на сезон-2020/21 радости не принес. Теперь – только ЦСКА.

Арсений Грицюк, нападающий, СКА

Грицюк и Толчинский летом вместе сменили «Авангард» на СКА. В масштабах лиги именно переезд Грицюка в Санкт-Петербург сейчас значит больше. Ему всего 22 года, задрафтован «Нью-Джерси» и в ближайшие годы обязательно попробует себя в новой лиге. Толчинский параллельно добился в СКА пятилетнего контракта – от него никаких отъездов за океан уже не ждут.

Дмитрий Яшкин, нападающий, «Ак Барс»

Лучший бомбардир и снайпер, самый ценный игрок регулярки-2022/23 – всего этого Яшкин достиг в СКА. Летом он перешел в «Ак Барс», где воссоединилась бывшая динамовская тройка Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий. Контракт в Казани рассчитан на три сезона, поэтому в ближайшее время Дмитрий не собирается в НХЛ. Хотя после «Динамо» Яшкин уезжал на один сезон в «Аризону».

Вадим Шипачев, нападающий, «Ак Барс»

Первый хоккеист в истории КХЛ, который сделал 600 ассистов. Шипачев слабее обычного провел прошлую регулярку – 45 очков за 68 матчей. Зато в плей-офф «Ак Барс» дошел до финала, а Вадим реабилитировался (4+8). Новый сезон он начал с гола и передачи в игре за Кубок Открытия.

36-летний Шипачев по контракту связан с «Ак Барсом» аж до завершения сезона-2024/25. Да и истории с «Вегасом» ему хватило.

Константин Окулов, нападающий, ЦСКА

Прошлогодний ЦСКА в регулярке держался на Окулове. После сезона у него завершался контракт – и казалось, что нападающий перейдет в «Локомотив» или вообще попробует себя в НХЛ. Вместо этого 28-летний нападающий остается в ЦСКА еще на два сезона. Его значение для клуба лучше всего показывают слова Федорова: «Он огромная часть нашей команды, наш лидер».

Максим Шалунов, нападающий, «Локомотив»

По данным «СЭ», Шалунов зарабатывает в КХЛ на одном уровне с Радуловым – 90 млн рублей за сезон. Больше них получают лишь Владимир Ткачев и Рид Буше.

Максим играет за «Локомотив» с 2021 года, и прошлая регулярка в Ярославле оказалась для него лучшей в карьере по очкам и голам. Для «Локомотива» 30-летний Шалунов – опция для борьбы в поздних стадиях плей-офф.

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Фото: ska.ru; cska-hockey.ru; vk.com/hcakbars; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Сергей Гунеев; ak-bars.ru/Вадим Китаев ; hclokomotiv.ru/Ярослав и Юлия Нееловы

5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Толчинский,Бек, Хйруллин, Да Коста, Кручинин, Серебряков,Коваленко их всех нет, зато с Федотовым и Мичковым
+5
-2
+3
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khayembii
"Звёзд", хахахаха.

1. Федотов - всё понятно.
2. Александр Никишин - согласен, остался, хотя прогрессировать в обороне лучше в АХЛ.
3. Вячеслав Войнов - сбитый лётчик, давно не уровень.
4. Никита Нестеров - уровень АХЛ. В прайме был 6-7 защитник состава команды НХЛ.
5. Рид Буше - насильник детей, уровень АХЛ.
6. Владимир Ткачев - уровень АХЛ: медленный, нежный, теряет шайбу от малейшего толчка.
7. Матвей Мичков - согласен, остался.
8. Никита Гусев - уровень АХЛ: медленный, нежный, теряет шайбу от малейшего толчка.
9. Александр Радулов - старый, совсем регрессировал.
10. Михаил Григоренко - уровень боттом-3 НХЛ. Просто не нужен.
11. Арсений Грицюк - согласен, остался.
12. Дмитрий Яшкин - мы всё видели в Аризоне. Копия Мартина Фрка. Уровень АХЛ. Медленный, нежный, теряющий шайбу.
13. Вадим Шипачев - уровень АХЛ: читающиеся передачи, медленный, мягкий, ноль в обороне.
14. Константин Окулов - согласен, остался, уровень боттом-6 НХЛ.
15. Максим Шалунов - хахаха, днище же.
+3
-1
+2
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Sever12
из этих звёзд только Никишин да мичков могли куда-то стартануть, остальным куда ехать то, в Европу мог только Буше рвануть, за океаном эти старперы никому не нужны, звёзды с приставкой бывшие а некоторые уже в КХЛ не показывают результатов как звёзды.
+1
-1
0
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Shaiba Bash
Ответ Фёдор Кузнецов
Толчинский,Бек, Хйруллин, Да Коста, Кручинин, Серебряков,Коваленко их всех нет, зато с Федотовым и Мичковым
К сожалению, они не раскрученные
0
0
0
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Серый
Ответ khayembii
"Звёзд", хахахаха. 1. Федотов - всё понятно. 2. Александр Никишин - согласен, остался, хотя прогрессировать в обороне лучше в АХЛ. 3. Вячеслав Войнов - сбитый лётчик, давно не уровень. 4. Никита Нестеров - уровень АХЛ. В прайме был 6-7 защитник состава команды НХЛ. 5. Рид Буше - насильник детей, уровень АХЛ. 6. Владимир Ткачев - уровень АХЛ: медленный, нежный, теряет шайбу от малейшего толчка. 7. Матвей Мичков - согласен, остался. 8. Никита Гусев - уровень АХЛ: медленный, нежный, теряет шайбу от малейшего толчка. 9. Александр Радулов - старый, совсем регрессировал. 10. Михаил Григоренко - уровень боттом-3 НХЛ. Просто не нужен. 11. Арсений Грицюк - согласен, остался. 12. Дмитрий Яшкин - мы всё видели в Аризоне. Копия Мартина Фрка. Уровень АХЛ. Медленный, нежный, теряющий шайбу. 13. Вадим Шипачев - уровень АХЛ: читающиеся передачи, медленный, мягкий, ноль в обороне. 14. Константин Окулов - согласен, остался, уровень боттом-6 НХЛ. 15. Максим Шалунов - хахаха, днище же.
Уровень АХЛ - это типа плохо?
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