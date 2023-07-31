Готовимся к скорому повторению фокуса.

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил гражданство РФ. Это пока еще не избавило его от статуса иностранного игрока, но в «Динамо» надеются на решение вопроса до конца августа. Ситуация с Менеллом – пример целенаправленной работы, которую в ближайшее время мы точно увидим и от других клубов. Напоминаем: все это происходит в условиях из-за нового лимита.

Как «Динамо» подготовилось к переменам: разговоры и запросы по гражданству Менелла начались заранее

Можно по-разному относиться к изменению лимита, но необходимо учитывать главное: у каждой команды оставалось какое-то время на адаптацию. 6 декабря 2022 года было официально объявлено, что с сезона-2023/24 каждый клуб КХЛ может заявлять на матч не более трех иностранцев (вместо пяти).

Новости о лимите толкнули команды на различные действия. Например, «Авангард» сразу пошел на очень дорогое продление контракта Рида Буше (95 млн) – лишь бы сохранить в команде одного из лидеров. ЦСКА позже выиграл Кубок Гагарина, но расстался с чемпионским вратарем Рейдеборном. Возвращение Федотова в команду после армии объяснялось в том числе лимитом. «Ак Барс» набрал еще больше русских звезд – к Радулову, Шипачеву и Войнову добавились Яшкин и Жафяров.

«Динамо» же задолго до завершения прошлого сезона озаботилось добычей паспорта для одного из своих легионеров. Вот две интересные фразы из объяснения всей ситуации с гражданством Менелла от спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина: «Мы начали разговаривать с ним еще в ноябре. Тогда же спросили у него, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал».

«Динамо» и правда пока не завершило процесс. Чтобы избавиться от статуса иностранного игрока, Менеллу необходимо сменить спортивное гражданство. Это в итоге все затягивает, но никак не мешает клубу делать шаги на рынке и прорабатывать усиление. Очевидно, что случай решится в пользу Менелла и даст «Динамо» новую легионерскую опцию.

Работу на опережение в «Динамо» признают и другие клубы КХЛ. Сопин ссылался на закулисные встречи и проговаривал: «Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители еще нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса». Так он анонсировал возможное появление других новостей по этой теме.

Пока же новости идут из «Динамо». Клуб не только подписывает российских звезд КХЛ (Гусев + Ожиганов), но и сохраняет сильную легионерскую бригаду. Так, при новых раскладах в команде наверняка останется Эрик О’Делл. 33-летний канадец был в числе лидеров «Динамо», но ушел. Клуб честно говорил об этом со ссылкой на лимит: «Все упирается в ситуацию с Менеллом».

Пока Менелл еще считается легионером, у «Динамо» забиты все легионерские позиции. В клубе вместе с ним остается Джордан Уилл. В межсезонье «Динамо» без ссылок на лимит подписало Седрика Пакетта из минского «Динамо». Летом Менелл успешно продолжил путь к отходу от легионерского статуса – благодаря этому «Динамо» вернет О’Делла или подпишет другого иностранца.

Параллельно в КХЛ уже развиваются две истории. Брендан Лайпсик летом перешел в СКА и просит гражданство РФ. Его агент Алеша Пилко рассказывал «СЭ»: Я его уговаривал сделать этот ход. Все нюансы обсуждать не хочу – это наше личное решение, которое в большей степени не связано с хоккеем. Он крутой игрок, но видит себя именно в России, а не в каком-то другом месте».

В «Ладу» на пробный контракт приехал Остап Сафин. Он отказывается от чешского гражданства и получает российское. Что это дает клубу: «Лада» может спокойно подписывать других легионеров и не беспокоиться о лимите из-за контракта Сафина. Зачем это Остапу: после не особо успешной заокеанской карьеры и среднего уровня игры в «Спарте» он зарабатывает реальный шанс в КХЛ.

Их случаи отличаются от работы «Динамо» и скорее выглядят хаотичной подстройкой под лимит. Вероятно, мы пока знаем не обо всех действиях других клубов, но ограничение в три легионера потенциально приведет к подобному еще много раз. Хотя вокруг обязательно будут и объяснения со ссылкой на другую реальность – как у агента Шуми Бабаева: «Я не считаю, что это обход лимита».

Что теперь достанется «Динамо» и Менеллу – все имеют выгоду не только в игровом плане

• Избавляясь от легионерского статуса Менелла, «Динамо» качественно усиливает состав на фоне конкурентов. Противники этого решения говорят об увеличении разрыва между командами. Тем более, когда СКА и «Динамо натурализуют звезд, а «Лада» – игрока на просмотровом контракте.

• Три легионера и один натурализованный игрок – шаг «Динамо» в число топ-клубов КХЛ в сезоне-2023/24. За одно межсезонье клуб сделал серьезный шаг вперед для розыгрыша большинства – подписал Пыленкова и Ожиганова. Вместе с ними на синей линии сыграет и бывший легионер Менелл, а клуб может спокойно подбирать новые опции уже для атаки.

• «Динамо» обеспечивает себе будущее. Менелл заработал репутацию важного защитника для КХЛ после сезона-2020/21 в минском «Динамо». Потом он попробовал себя в АХЛ, но через год вернулся в Россию. И понятно, что с паспортом это уже игрок не на один сезон.

• Одним весенним продлением контракта Менелл заработал себе личный бонус. «Динамо» тогда еще не знало результаты по его процедуре получения гражданства, но прогнозировало положительный исход. Бреннан подписал соглашение на три года. «Матч ТВ» писал, что зарплата составила 60 миллионов плюс бонусы, а гражданство учитывалось аргументом в сделке с «Динамо».

• Такая инициатива открывает новый взгляд на гражданство в России. Бреннан сейчас задает потенциальный тренд. Ранее такое делали иностранные клубы, чтобы затем вписать легионеров в сборные. Мысли Менелла о серьезном: «Думаю, что еще несколько ребят попробуют это сделать. Меня уже спрашивали об этом другие игроки. Наверное, влияет новый лимит на легионеров».

• Сейчас эксперты призывают КХЛ закрыть лазейку. Якобы скрытый обход лимита на легионеров убивает саму его идею. «Динамо» и здесь в любом случае окажется в выигрыше. Корректирующие решения не принимаются в одно межсезонье и не имеют обратной силы. Поэтому Менеллу осталось поменять спортивное гражданство – легионером он уже не будет.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко