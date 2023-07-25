«Никаких изменений на данный момент не произошло».

24 июля «Авангард» проводил открытую тренировку и заваливал соцсети яркими кадрами омских фанатов. Параллельно во всех хоккейных новостях появлялась фамилия Корбана Найта. Якобы легионер «Авангарда» работает над расторжением контракта и не готов к возвращению в Омск. Причина – семейные обстоятельства. Эта история перекрывает все события, связанные с клубом.

Какие вещи надо учитывать: Найт подписывал двухлетний контракт, «Авангард» пока опровергает все новости

Сразу несколько источников почти одновременно сообщили о возможном уходе Корбана Найта из «Авангарда»:

1. Изначально информация появилась в телеграм-канале Timeout. Hockey. Первым ее опубликовал Иван Невский – от него все пошло по цепочке.

2. Иван Богун из «СЭ» затем прямо написал, что Найт работает над расторжением контракта с «Авангардом». Его версия: генменеджер Курьянов уже нашел замену Корбану.

3. Михаил Зислис дополнил все подробностями о семейных обстоятельствах. Они с Богуном опубликовали совместный материал на сайте «СЭ». Там фигурирует фамилия Дзингела и переезд Найта в чемпионат Швейцарии.

4. «Матч ТВ» утверждает, что в контракте Найта есть фиксированная сумма компенсации. Если игрок выскажет желание расторгнуть контракт, то заплатит 30 миллионов рублей.

Райан Дзингел – один из кандидатов на место Найта. Ему 31 год, отыграл предыдущий сезон в АХЛ за «Чикаго Вулвс»: 22 матча, 11 очков. До этого Дзингел несколько лет выступал в НХЛ – 404 матча, 87+101. Играл за «Оттаву», «Коламбус», «Каролину», «Аризону» и «Сан-Хосе».

Интересно, что со стороны «Авангарда» почти параллельно выходили новости с совсем другой информацией по Найту. Главный тренер Кравец рассказывал «Чемпионату», что клуб ждет его приезда. Генменеджер Курьянов называл дату его возвращения и добавлял: «Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло».

«Авангард» начал предсезонную подготовку еще 17 июля, но Корбана Найта и Рида Буше ждут в клубе к 3 августа на турнире в Сочи. Это подтвердили Курьянов и Кравец. Это же ранее озвучивала для ТАСС пресс-служба «Авангарда» – и называла повод для задержки: «Найт и Буше на данный момент заняты оформлением документов».

Против ухода Найта из «Авангарда» говорит его лояльность клубу. Летом 2022 года он подписал с «Авангардом» контракт сразу на два сезона. Это отличалось от случая с тем же Буше. Когда Рид вернулся в «Авангард», то изначально согласился лишь на однолетнее соглашение. Зато уже в декабре «Авангард» объявил о продлении контракта и с ним – как раз до 30 апреля 2024-го.

Показательнее всего выглядит включение в ситуацию агента Алеши Пилко. Он представляет интересы Найта в КХЛ. Пилко вроде бы дал опровержение, но фактически не сказал ничего конкретного: «Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально».

Вывод: Найт точно не думал о смене клуба, но могло случиться что-то неожиданное. Символично, что во время плей-офф сезона-2022/23 он рассуждал о желании привезти Кубок Гагарина в Омск и связке с Буше: «Нам нравится играть вместе, у нас схожее понимание хоккея и есть своя «химия». Весело играть со своим другом». Если Корбан и вернется в расположение клуба, то вместе с ним.

Уход Найта станет для «Авангарда» худшей новостью межсезонья – так точно разрушится лучшее звено

«Авангард» серьезно меняется даже без учета новой информации по Найту. Если смотреть на фамилии, в новом сезоне это будет фактически другая команда. Яркий пример: «Авангард» отпустил в другие клубы всех игроков из второй тройки нападения. Легионер Бродхерст получил огромный контракт и сыграет за обновленный «Амур», Грицюк и Толчинский перешли в СКА.

Им «Авангард» нашел хотя бы какую-то замену. Кравец подтвердил, что вторая тройка начнет сезон в таком составе: Игорь Гераськин (пришел из «Северстали») – Валентин Пьянов (из «Сибири») – Кирилл Панюков (из «Ак Барса»). Двое из них в сезоне-2022/23 выдали лучшую регулярку в карьере по очкам. А вот у Панюкова всего 11 очков за 44 матча.

С главной тройкой все сложнее. Только Рид Буше гарантированно (пока) остается в «Авангарде» на следующий сезон. Владимир Ткачев до сих пор не подписал новое соглашение, потому что ожидает предложения из НХЛ. Частично успокаивает информация от его агента Шуми Бабаева: «У «Авангарда» приоритет, но переговоры будем вести со всеми».

Корбан Найт связывает ведущее звено «Авангарда». Всю карьеру в России он удерживает планку на уровне примерно 60% выигранных вбрасываний, отдает по паре десятков голевых передач и проводит на льду в среднем более 20 минут за матч. В КХЛ Найт выделяется на фоне остальных легионеров и по предыдущему опыту – на старте карьеры он забивал в НХЛ за три разных клуба.

«Авангард» перестраивается: теперь клуб ставит в приоритет молодежь, но все еще зависит от способностей Найта

Найту уже 32 года. Все сезоны в России он проводил примерно на одном уровне. В регулярке-2021/22 Корбан набирал больше очка за игру, но через год сбавил – показал худшие результаты по голам и ассистам. Тогда Найту помешали объективные проблемы: «Авангард» менял тренера и проводил неудачные серии, а сам Корбан пропустил восемь игр подряд из-за травмы.

Зато Найт резко взбодрился в плей-офф. Если оценивать его показатели в матчах на вылет, то в Кубке Гагарина сезона-2022/23 Корбан выдал лучшую полезность (8), но неожиданно пропал в четырех играх с «Ак Барсом». В той серии «Авангард» выиграл только один матч и раньше прогнозируемого завершил сезон. Потом началась перестройка.

Михаил Кравец проговаривает, что сейчас «Авангард» просматривает много молодых хоккеистов. Найт – один из тех опытных лидеров, которые при любых обстоятельствах все еще необходимы клубу. Если ничего не изменится, «Авангард» по-прежнему сохранит одну из лучших троек в КХЛ. По предсезонным раскладам это остается лучшим вариантом для команды.

Фото: hawk.ru; nhl.com