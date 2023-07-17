22 комментария

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Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

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«Форму поддерживал в суровых армейских реалиях».

Год назад вратарь Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Все происходило на фоне его удачной игры на Олимпиаде и статуса лучшего вратаря сезона КХЛ. В итоге вместо НХЛ Федотов оказался в армии, а теперь вернулся в чемпионский ЦСКА. НХЛ считает новое соглашение Федотова противоречивым по отношению к его контракту с «Филадельфией». Даже ФХР уже отдельно разбирается в этой ситуации.

ЦСКА провел пресс-конференцию с участием самого Ивана Федотова и тренера Сергея Федорова. Там Федоров отдельно пояснил, что все участвующие стороны попросили их не говорить о конфликте и разбирательстве по поводу контракта Ивана в ЦСКА: «Идет определенный процесс. Он важен для всех, кто участвует в нем. Есть высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились».

Мы собрали главные цитаты тренера и вратаря.

Федотов в армии: считал дни до возвращения, не винил ЦСКА в уходе, пропустил лакросс-гол от моряка

«Мог ли избежать ухода в армию? В какой плоскости? Многие служат, многие – нет. Можно долго дискутировать на эту тему, но закон нужно соблюдать. Какие-то комментарии излишни. Каждый в той или иной мере отдает долг Родине.

Считаю ли я, что ЦСКА приложил руку к моему уходу в армию? Тут можно что угодно говорить. Не имеет никакого значения, кто приложил руку. Год службы я провел, отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Я считаю, что бессмысленно что-то комментировать и делать выводы.

Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а потом ходит по плацу и марширует? Ты считаешь день за днем, календарь ведешь. Никаких эмоций – ждешь. Надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь из этого с поднятой головой, либо утонешь в этом всем.

Форму поддерживал в суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времен. Хороший был зал с историей и духом СССР. Более чем проникся. В армии сейчас любят хоккей. Каких-то специальных режимов или еще чего-то не было.

В рамках служебных обязанностей выделялось время. В неделю было два стопроцентных льда. Бывало, что получалось три. Остальное компенсировал залом, где-то комбинировал по возможности. Думаю, что сейчас мне нужно пару дней на акклиматизацию и сразу приступим [к тренировкам]. Отпуск хорошо провел – насладился уединением.

Второе место на чемпионате Вооруженных сил РФ и лакросс-гол от моряка? Не корю себя за поражение. Будет, что детям рассказать. Лучше уж пропускать от моряков, чем на профессиональном уровне».

Как Федотов подписал контракт с ЦСКА и сколько раз общался с «Филадельфией»

«Руководствовался тем, что был пропущен год. Уровень хоккея в армии не очень. Старался поддерживать форму. Сейчас решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться на тот пьедестал, где я был. ЦСКА владеет правами на меня, это самый титулованный клуб с большими амбициями. Тут другого не дано. Поэтому решение принято, чтобы опять начать выигрывать, почувствовать адреналин и вкус жизни.

Как в армии ты вообще проводишь контакт с внешним миром: у тебя калькулятор, можешь позвонить родным и близким. Они [«Филадельфия»] все это знали из прессы. После моего дембеля они выходили на связь. Обозначили, что есть контракт и вот такое вот решение. С момента дембеля такое было только один раз и все.

Философия большого спортсмена не должна меняться глобально. Да, есть определенные моменты, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие цели и к ним двигаться. Сейчас мы знаем ситуацию. Что будет через два‑три‑четыре‑пять лет? Цель остается целью и мечтой. Ты двигаешься к ней, адаптируешься к условиям.

С настроением все нормально. Анализирую прошлый год. Пытаюсь донести до вас информацию, которая была. Мы все понимаем – это не отпуск был. Какие-то эмоции излишни.

Нет ли разочарования от того, что все пошло не по плану? Чувства разочарования нет, неудовлетворение – наверное, да. Жизнь не заканчивается. Все живы и здоровы. В этой жизни нужно двигаться вперед и делать определенные выводы. Можно разочароваться и угнетать себя, но это ни к чему хорошему не приведет».

Зачем Федотов вообще нужен ЦСКА – отвечает Сергей Федоров

«Рад, что Иван к нам присоединился. Год он провел активно, но не совсем профессионально. Не так часто ему удавалось сыграть на высоком уровне в его любимую игру. Наша задача – создание максимально комфортных условий. Думаю, его мышечная память быстро все вспомнит. Конечно, все будет проходить не без ошибок. В декабре мы должны увидеть того Ивана Федотова, который здорово играет в воротах. Как в ЦСКА, так и в сборной России.

Я не вел никаких бесед и переговоров. Начнем с Адама [Рейдеборна]. Был принят лимит на легионеров. Основной и хороший вратарь, который помог выиграть Кубок, все-таки является иностранцем и занимает место полевого игрока. У нас есть определенный дефицит в определенных линиях. Решение было принято в течение двух недель после финальной игры Кубка Гагарина.

Главный тренер не имеет обязанности по участию в каких-то переговорах и беседах. Есть президент клуба, его помощники, ассистенты. Они имеют прямую связь с компанией «Роснефть» и с ведущими людьми, которые занимаются нашим хоккейным клубом. Поэтому все моменты я узнавал от лиц, которые принимали непосредственное участие в этом процессе.

В Советском Союзе и России правила отличаются. Когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА в 16 лет, то с 18 до 20 лет два года служил. Играл в хоккей – так получилось. Все остальное вы уже знаете. Как сказал Иван: «Случилось, как случилось». Никто не знает, как это все случилось, кроме самого Ивана и людей, с которыми он в этом направлении работал. Я наблюдал за этим и прожил те же эмоции, что и обычные болельщики.

Буквально на днях определенные вещи случились. Я рад, что Иван снова с нами. Постараемся сделать все возможное, чтобы он себя чувствовал как дома – в тренировочном процессе и вне его. Я очень рад, что Иван прошел эту школу. Он жив, здоров, с нами. Будет заниматься своим любимым делом. Ребята его ждут. Это очень позитивный момент для нашей команды. Следующий сезон обещает быть напряженным и длинным. С этой точки зрения я бы хотел двигаться только вперед».

В деле Федотова говорят о трансферной карте: якобы контракт с ЦСКА подписан без нее. Но она пока вообще не нужна

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Александр Овчаров, Алексей Филиппов

22 комментария

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Павел Нестеров
да что вы от него ждёте? парня явно запугали. грустная российская реальность
+38
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velvetdust2008
Ответ ОлегИванов
Браво, Иван Федотов! Слова настоящего мужчины, а не нытика. Сейчас русофобы захлебнуться в своей ненависти.
Слова мужчины - это то что он говорит что зачем-то год бесполезной фигнёй занимался?)
+29
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+25
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aarau
про бессмысленно делать выводы это сильно
+24
-2
+22
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LOsP06GH
Мутная история! Мог бы и извиниться перед Филами.
+17
-3
+14
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Serge Vendino
Ответ aarau
про бессмысленно делать выводы это сильно
Думать бессмысленно тоже, умные люди наверху это за тебя сделают
+15
-2
+13
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Barcelona still waiting for the corner
Ожидание: лучший вратарь сезона КХЛ, контракт в НХЛ.
Реальность: новый контракт в ЦСКА.

Лично мне не хватает подробностей в этой мутной истории. Как жаль, что рядовой зритель их вряд ли узнает, что случилось...
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DeGrig
Ответ Павел Нестеров
да что вы от него ждёте? парня явно запугали. грустная российская реальность
абсолютно нет. Парень конкретно пишет, что он растренирован. Из чего можно сделать вывод, что поехать в таком состоянии в НХЛ - 100% провалиться там. и пытаться бороться за выживание в АХЛ. Логично что ему лучше в ЦСКА восстанавливать свой уровень.
+6
-2
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Евгений - 79
Ответ LOsP06GH
Мутная история! Мог бы и извиниться перед Филами.
Странный ход мыслей про извинения. Конференция организована клубом. Ответы на все вопросы заранее обсудили и дали рекомендации как отвечать. Если он согласился подписать контракт с цска то ждать извинений - ну шанс был конечно, но очень небольшой
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shpakus
"либо утонешь в этом всем." - дискриминация ВС же )))
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Pitts
Ответ LOsP06GH
Мутная история! Мог бы и извиниться перед Филами.
Дон
+4
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Виталий Кошкин
И как он сам на себя в зеркало теперь смотрит?
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Игорь Новиков
Сломали человека.
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fisher40
Если Федоров рад, что Иван прошел эту школу, других хоккеистов призывного возраста будут отправлять служить в части?
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Павел Мельников
Ответ DeGrig
абсолютно нет. Парень конкретно пишет, что он растренирован. Из чего можно сделать вывод, что поехать в таком состоянии в НХЛ - 100% провалиться там. и пытаться бороться за выживание в АХЛ. Логично что ему лучше в ЦСКА восстанавливать свой уровень.
Логично здесь только одно - можно было не доводить человека до растренированного состояния, вынимая у него год карьеры.
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Павел Мельников
Ответ Orion_17
да-да страшная действительность, а могли бы просто отменить как в благословенной Америке
В НХЛ кого отменили?
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Booligan
Ответ Алексей Зуев
Когда финны служат в армии - - о, круть, они отдают долг Родине, когда наш пошел - да он занимался зачем-то бесполезной фигней )))
в значительной мере Федотов финн
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den70
Странный какой то.
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ЧакЧак
икота икота перейди на Федота
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gukmamop
Ничего не понятно, но очень интересно.
А цитаты Джейсона Стэтхэма будут?
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