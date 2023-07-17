22 комментария

«Форму поддерживал в суровых армейских реалиях».

Год назад вратарь Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Все происходило на фоне его удачной игры на Олимпиаде и статуса лучшего вратаря сезона КХЛ. В итоге вместо НХЛ Федотов оказался в армии, а теперь вернулся в чемпионский ЦСКА. НХЛ считает новое соглашение Федотова противоречивым по отношению к его контракту с «Филадельфией». Даже ФХР уже отдельно разбирается в этой ситуации.

ЦСКА провел пресс-конференцию с участием самого Ивана Федотова и тренера Сергея Федорова. Там Федоров отдельно пояснил, что все участвующие стороны попросили их не говорить о конфликте и разбирательстве по поводу контракта Ивана в ЦСКА: «Идет определенный процесс. Он важен для всех, кто участвует в нем. Есть высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились».

Мы собрали главные цитаты тренера и вратаря.

Федотов в армии: считал дни до возвращения, не винил ЦСКА в уходе, пропустил лакросс-гол от моряка

«Мог ли избежать ухода в армию? В какой плоскости? Многие служат, многие – нет. Можно долго дискутировать на эту тему, но закон нужно соблюдать. Какие-то комментарии излишни. Каждый в той или иной мере отдает долг Родине.

Считаю ли я, что ЦСКА приложил руку к моему уходу в армию? Тут можно что угодно говорить. Не имеет никакого значения, кто приложил руку. Год службы я провел, отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Я считаю, что бессмысленно что-то комментировать и делать выводы.

Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а потом ходит по плацу и марширует? Ты считаешь день за днем, календарь ведешь. Никаких эмоций – ждешь. Надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь из этого с поднятой головой, либо утонешь в этом всем.

Форму поддерживал в суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времен. Хороший был зал с историей и духом СССР. Более чем проникся. В армии сейчас любят хоккей. Каких-то специальных режимов или еще чего-то не было.

В рамках служебных обязанностей выделялось время. В неделю было два стопроцентных льда. Бывало, что получалось три. Остальное компенсировал залом, где-то комбинировал по возможности. Думаю, что сейчас мне нужно пару дней на акклиматизацию и сразу приступим [к тренировкам]. Отпуск хорошо провел – насладился уединением.

Второе место на чемпионате Вооруженных сил РФ и лакросс-гол от моряка? Не корю себя за поражение. Будет, что детям рассказать. Лучше уж пропускать от моряков, чем на профессиональном уровне».

Как Федотов подписал контракт с ЦСКА и сколько раз общался с «Филадельфией»

«Руководствовался тем, что был пропущен год. Уровень хоккея в армии не очень. Старался поддерживать форму. Сейчас решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться на тот пьедестал, где я был. ЦСКА владеет правами на меня, это самый титулованный клуб с большими амбициями. Тут другого не дано. Поэтому решение принято, чтобы опять начать выигрывать, почувствовать адреналин и вкус жизни.

Как в армии ты вообще проводишь контакт с внешним миром: у тебя калькулятор, можешь позвонить родным и близким. Они [«Филадельфия»] все это знали из прессы. После моего дембеля они выходили на связь. Обозначили, что есть контракт и вот такое вот решение. С момента дембеля такое было только один раз и все.

Философия большого спортсмена не должна меняться глобально. Да, есть определенные моменты, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие цели и к ним двигаться. Сейчас мы знаем ситуацию. Что будет через два‑три‑четыре‑пять лет? Цель остается целью и мечтой. Ты двигаешься к ней, адаптируешься к условиям.

С настроением все нормально. Анализирую прошлый год. Пытаюсь донести до вас информацию, которая была. Мы все понимаем – это не отпуск был. Какие-то эмоции излишни.

Нет ли разочарования от того, что все пошло не по плану? Чувства разочарования нет, неудовлетворение – наверное, да. Жизнь не заканчивается. Все живы и здоровы. В этой жизни нужно двигаться вперед и делать определенные выводы. Можно разочароваться и угнетать себя, но это ни к чему хорошему не приведет».

Зачем Федотов вообще нужен ЦСКА – отвечает Сергей Федоров

«Рад, что Иван к нам присоединился. Год он провел активно, но не совсем профессионально. Не так часто ему удавалось сыграть на высоком уровне в его любимую игру. Наша задача – создание максимально комфортных условий. Думаю, его мышечная память быстро все вспомнит. Конечно, все будет проходить не без ошибок. В декабре мы должны увидеть того Ивана Федотова, который здорово играет в воротах. Как в ЦСКА, так и в сборной России.

Я не вел никаких бесед и переговоров. Начнем с Адама [Рейдеборна]. Был принят лимит на легионеров. Основной и хороший вратарь, который помог выиграть Кубок, все-таки является иностранцем и занимает место полевого игрока. У нас есть определенный дефицит в определенных линиях. Решение было принято в течение двух недель после финальной игры Кубка Гагарина.

Главный тренер не имеет обязанности по участию в каких-то переговорах и беседах. Есть президент клуба, его помощники, ассистенты. Они имеют прямую связь с компанией «Роснефть» и с ведущими людьми, которые занимаются нашим хоккейным клубом. Поэтому все моменты я узнавал от лиц, которые принимали непосредственное участие в этом процессе.

В Советском Союзе и России правила отличаются. Когда я был молодым игроком и пришел в ЦСКА в 16 лет, то с 18 до 20 лет два года служил. Играл в хоккей – так получилось. Все остальное вы уже знаете. Как сказал Иван: «Случилось, как случилось». Никто не знает, как это все случилось, кроме самого Ивана и людей, с которыми он в этом направлении работал. Я наблюдал за этим и прожил те же эмоции, что и обычные болельщики.

Буквально на днях определенные вещи случились. Я рад, что Иван снова с нами. Постараемся сделать все возможное, чтобы он себя чувствовал как дома – в тренировочном процессе и вне его. Я очень рад, что Иван прошел эту школу. Он жив, здоров, с нами. Будет заниматься своим любимым делом. Ребята его ждут. Это очень позитивный момент для нашей команды. Следующий сезон обещает быть напряженным и длинным. С этой точки зрения я бы хотел двигаться только вперед».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Александр Овчаров, Алексей Филиппов